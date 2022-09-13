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Высокополье после освобождения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В деоккупированном Высокополье в Херсонской области разрушено или повреждено большинство домов и зданий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Об этом свидетельствуют обнародованные ФОТО из уволенного населенного пункта.
Топ комментарии
+14 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий13.09.2022 13:53
+9 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий13.09.2022 13:45
+7 Amber
показать весь комментарий13.09.2022 13:51
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після неї будь яке місто або село перетворюється в "русскую сызрань"
Цукі не дають можливості мати українцям нормальні недорогі ЕВРОПЕЙСЬКі авто
ЗЕ ПОВЕРНІ ЛЬГОТНЕ РОЗМІТНЕННЯ , якщо Україна ійде до ЕС. Досить позорити країну і робить авто дорожчіми на 4-5000 евро ніж в усьому ЕС ‼️‼️‼️‼️
захищали "вітчизняного виробника"
руіни , все пограбоване та біль і сльози людей , з якими вони зустрічалися !
Кацапи , ви підлягаєте повному знищенню 😡
Коммерсантъ
правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа