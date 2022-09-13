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Высокополье после освобождения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В деоккупированном Высокополье в Херсонской области разрушено или повреждено большинство домов и зданий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Об этом свидетельствуют обнародованные ФОТО из уволенного населенного пункта.

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Читайте: На освобожденных территориях Украины задержали российских учителей: Следком РФ возбудил уголовное дело
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Топ комментарии
+14
Треба підіймати питання про заборону раше мати свою армію
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13.09.2022 13:53
+9
сама страшна російська ракета називається "Сызрань"

після неї будь яке місто або село перетворюється в "русскую сызрань"
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13.09.2022 13:45
+7
Сруське бидло , де би воно не було , залишає після себе купи лайна ,
руіни , все пограбоване та біль і сльози людей , з якими вони зустрічалися !

Кацапи , ви підлягаєте повному знищенню 😡
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13.09.2022 13:51
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сама страшна російська ракета називається "Сызрань"

після неї будь яке місто або село перетворюється в "русскую сызрань"
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13.09.2022 13:45 Ответить
Руськомирівські пейзажі.
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13.09.2022 13:50 Ответить
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13.09.2022 13:47 Ответить
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13.09.2022 13:48 Ответить
А такі авто 30 років захищала вся українська влада В угоду россіянам і руцкому миру .

Цукі не дають можливості мати українцям нормальні недорогі ЕВРОПЕЙСЬКі авто

ЗЕ ПОВЕРНІ ЛЬГОТНЕ РОЗМІТНЕННЯ , якщо Україна ійде до ЕС. Досить позорити країну і робить авто дорожчіми на 4-5000 евро ніж в усьому ЕС ‼️‼️‼️‼️
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13.09.2022 13:52 Ответить
вы ничего не понимаете

захищали "вітчизняного виробника"
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13.09.2022 13:56 Ответить
а які авто Зеленський доручив збирати на ЗАЗ, "ланоси", "форзу", "шкоду" чи ВАЗ? Звичайно ВАЗ, бо це все йому близько, все це гріє його серце.
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13.09.2022 14:58 Ответить
Сруське бидло , де би воно не було , залишає після себе купи лайна ,
руіни , все пограбоване та біль і сльози людей , з якими вони зустрічалися !

Кацапи , ви підлягаєте повному знищенню 😡
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13.09.2022 13:51 Ответить
Треба підіймати питання про заборону раше мати свою армію
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13.09.2022 13:53 Ответить
По информации РБК, Росстандарт может разрешить сокращать «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

Коммерсантъ

правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа
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13.09.2022 13:58 Ответить
Скоро будет капитуляция России на условиях Украины и ее друзей. Условия будут очень простые: Отстранение от власти Путина и его окружения и суд над ними. Освобождение оккупированных территорий Украины (естественно включая Донбасс и Крым). Выплата Россией материального ущерба принесенного Украине. Запрет России иметь свою армию. Разделение России на сферы влияния, которые будут контролировать Украина, США, Англия, Польша и другие. Возврат Украине ее исконной территории Кубани. В нынешних границах Россия уже не будет и т.д.
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13.09.2022 14:05 Ответить
Геростраты 21 столiття.
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13.09.2022 14:11 Ответить
 
 