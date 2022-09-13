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На освобожденной Харьковщине обнаружили остатки российского истребителя Су-34. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
У освобожденной Балаклеи обнаружили остатки российского Су-34.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Украины.
На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, у Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", - говорится в сообщении.
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+18 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий13.09.2022 15:25
+6 Krotow
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+4 Alexander Savely
показать весь комментарий13.09.2022 15:29
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Он сказал - поехали, он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронёсся над Землёй.
Так що це не єдиний уламок. Це просто фіксація точних даних про втрати ворога.