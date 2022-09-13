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На освобожденной Харьковщине обнаружили остатки российского истребителя Су-34. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

У освобожденной Балаклеи обнаружили остатки российского Су-34.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Украины.

На освобожденной Харьковщине обнаружили остатки российского истребителя Су-34 01

На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, у Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", - говорится в сообщении.

Читайте: В Харьковской области нацгвардейцы уничтожили вражеские Су-25, "Уралы", БТРы и взяли в плен оккупантов
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Топ комментарии
+18
не учтенный? шо ли???
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13.09.2022 15:25
+6
Наверное из тех кто не дотянул до родных *****.
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13.09.2022 15:47
+4
а целого CУ-34 поблизости нет?
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13.09.2022 15:29
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не учтенный? шо ли???
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13.09.2022 15:25 Ответить
а целого CУ-34 поблизости нет?
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13.09.2022 15:29 Ответить
Хотели продать хоть то, шо было
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13.09.2022 15:32 Ответить
Наверное из тех кто не дотянул до родных *****.
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13.09.2022 15:47 Ответить
...а може той, що хотів утікати та отримати обіцяні "ЗЄ" $1 000 000. Але русскіє його змогли зупинити лише так
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13.09.2022 18:10 Ответить
Может они об этом просто не знает?
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13.09.2022 18:14 Ответить
Гарно сказано.
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13.09.2022 18:39 Ответить
Генштаб, тільки не вздумайте те корито долучити до завтрішніх сводок. воно вже було там раніше....
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13.09.2022 16:16 Ответить
Жирная птичка, лямов на 50-69 тянет
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13.09.2022 16:26 Ответить
Вообще то писал 60, но и так сойдёт
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13.09.2022 16:27 Ответить
это была первая ступень военно-космического самолета, пилот в кресле улетел в стратосферу

Он сказал - поехали, он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронёсся над Землёй.
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13.09.2022 16:41 Ответить
Космический военньій пилот полетел на вечньій концерт, сльозьі мишают мне гаварить
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13.09.2022 17:25 Ответить
Наконей то кацапские летчики сами начали умножаться на 0.Раз наши не сбивали выходит что летчику стало плохо..
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13.09.2022 17:25 Ответить
Доречи є перехоплення, на якому підранок жаліється своїй самиці, що полетіло їм на допомогу 4 аероплани та жоден не повернувся. Плакує.
Так що це не єдиний уламок. Це просто фіксація точних даних про втрати ворога.
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13.09.2022 17:29 Ответить
Наверное свои сбили, что бы чужие боялись!
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13.09.2022 17:32 Ответить
Приземлений кацапський "винущувач", це звісно гарно, але набагато цікавіша новина, що на визволеній Харківщіні знайшли Су-30 з майже цілою аналагавнєтная РЕБ Регата, якою свинособаки гардяца майже так само, як арматою.
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13.09.2022 19:01 Ответить
Кляті кацапи обвалили ціни на метальбрухт в Україні, тепер навіть бомжі "черняху" не беруть, виключно кольоровий метал.
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13.09.2022 19:17 Ответить
 
 