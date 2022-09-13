На освобожденной Харьковщине обнаружили остатки российского истребителя Су-34. ФОТО

У освобожденной Балаклеи обнаружили остатки российского Су-34.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Украины.

На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, у Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", - говорится в сообщении.

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