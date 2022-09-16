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Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли массовые захоронения гражданских и военных ВСУ. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сейчас на месте производят эксгумацию тел погибших, работают криминалисты и полиция. Среди гражданских нашли массовое захоронение тел украинских военных.

"Одно из тел, показывает корреспондент – с завязанными руками. Как говорят военные, это может свидетельствовать об убийстве пленных", – отмечает издание.

Читайте также: Массовое захоронение в Изюме – еще одно доказательство военных преступлений РФ в Украине, - президент Эстонии Карис

Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 01
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 02
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 03
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 04
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 05
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 06
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 07
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 08
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 09
Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных 10
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Топ комментарии
+42
А тепер таки будує ті укріплення.
Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
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16.09.2022 14:58
+32
Мерзенні кацапські вбивці мають бути всі жорстоко покарані...
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16.09.2022 14:56
+26
Це їх ***** вбив, чи расіяні? Ще хтось вважає, що є харошіє рузькіє?
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16.09.2022 14:59
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Нікого назад не повернеш..
Шкода, шкода...
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16.09.2022 14:55 Ответить
А тепер таки будує ті укріплення.
Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
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16.09.2022 14:58 Ответить
Так це безповоротні втрати ,в грошовому еквіваленті неможливо виміряти людські життя тому в майбутньому репарації від рф мають включати крім іншого цікаві нам території які вона колись контролювала ,це суто моя суб'єктивна думка.
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16.09.2022 15:22 Ответить
А що там рахувать, шість складів на 200 тисяч тон.
Цею кількістю можна було ще три місяці кацапа муярити, алє потєшний усе те просрав
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16.09.2022 15:56 Ответить
Zе не дурачок , він свідомий зрадник як і його зелена шайка .
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16.09.2022 16:28 Ответить
Зрадник...але ж який милий , з добрими очима, наш Бубачка
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16.09.2022 16:31 Ответить
От саме що Зекономив.
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16.09.2022 15:20 Ответить
Мерзенні кацапські вбивці мають бути всі жорстоко покарані...
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16.09.2022 14:56 Ответить
ООн ЭТОТ факт не волнует?
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16.09.2022 14:58 Ответить
Нє, то ж не негри. Білих можна.
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16.09.2022 15:08 Ответить
фу как не толлерантно! афроафриканцы! )
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16.09.2022 15:18 Ответить
А чого я маю не говорити так як є насправді?
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16.09.2022 15:22 Ответить
Це їх ***** вбив, чи расіяні? Ще хтось вважає, що є харошіє рузькіє?
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16.09.2022 14:59 Ответить
Очередная Катынь. российские ублюдки "могут повторить" только то, что хорошо умеют
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16.09.2022 15:00 Ответить
Страшна робота у хлопців....
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16.09.2022 15:03 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.09.2022 15:06 Ответить
сомневаться тут не приходиться...... в Буче был один кацап, а в Изюме стал другой?
нет...., чудес с участием кацапа на свете не бывает.....
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16.09.2022 15:26 Ответить
Агову "гамнесті... "! Чого вам заціпило?!!! Язик ніяк з дупи неможете вийняти!!!
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16.09.2022 15:30 Ответить
А що там омбудсмен? Щось його геть не чутно...
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16.09.2022 15:51 Ответить
А шо ему рыпаться? Ему ЗЕшобла и платит хорошие деньги за то, шоб молчал и не лез куда не надо. ЗЕшобле нужны ,,хорошие русские", им ещё дела вместе крутить
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16.09.2022 19:20 Ответить
ООН обязана, просто обязана признать геноцид украинцев кацапским кодлом!
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16.09.2022 17:05 Ответить
Царство Небесне...
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16.09.2022 17:05 Ответить
Кацап это диагноз.
Кпцап и нквд-кгб это одно целое.
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16.09.2022 20:25 Ответить
Після такого вже не треба навіть шукати, хто серед кацапів винен і якою мірою.
Просто вторгнення на територію РФ - і зачистка шляхом тотального геноциду. Масові розстріли, спалення дєрєвєнь у хлівах, газенвагени і концтабори смерті з газовими камерами - усе годиться. Холокост до останнього немовляти! Знищити москалів як біологічний вид.

Якщо хтось скаже "а чим ми тоді будемо кращі за них?" - одразу відповім. Тим простим фактом, що ми - люди повноцінної раси, а вони унтерменші. І ми маємо природне право на Остаточне Вирішення, якщо недолюди становлять загрозу.
Так само як ми знищуємо мільйонні поголів'я свиней чи іншої худоби, рогатої або безрогої, коли серед них ******** небезпечна ґепідемія.
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17.09.2022 01:10 Ответить
 
 