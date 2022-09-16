Массовые захоронения гражданских и воинов ВСУ в Изюме: Есть свидетельства об убийствах пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В освобожденном от российских оккупантов Изюме нашли массовые захоронения гражданских и военных ВСУ. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Сейчас на месте производят эксгумацию тел погибших, работают криминалисты и полиция. Среди гражданских нашли массовое захоронение тел украинских военных.
"Одно из тел, показывает корреспондент – с завязанными руками. Как говорят военные, это может свидетельствовать об убийстве пленных", – отмечает издание.
Топ комментарии
+42 Ksenia VB
показать весь комментарий16.09.2022 14:58
+32 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+26 Дмитро Хлопченко ae9eba52
показать весь комментарий16.09.2022 14:59
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Шкода, шкода...
Порахуємо скільки ми втратили через дурачка.
Цею кількістю можна було ще три місяці кацапа муярити, алє потєшний усе те просрав
нет...., чудес с участием кацапа на свете не бывает.....
Кпцап и нквд-кгб это одно целое.
Просто вторгнення на територію РФ - і зачистка шляхом тотального геноциду. Масові розстріли, спалення дєрєвєнь у хлівах, газенвагени і концтабори смерті з газовими камерами - усе годиться. Холокост до останнього немовляти! Знищити москалів як біологічний вид.
Якщо хтось скаже "а чим ми тоді будемо кращі за них?" - одразу відповім. Тим простим фактом, що ми - люди повноцінної раси, а вони унтерменші. І ми маємо природне право на Остаточне Вирішення, якщо недолюди становлять загрозу.
Так само як ми знищуємо мільйонні поголів'я свиней чи іншої худоби, рогатої або безрогої, коли серед них ******** небезпечна ґепідемія.