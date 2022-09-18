В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом. ФОТО

Жители Энергодара своими силами восстановили понтонный мост, который взорвали россияне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Энергодар".

"В Энергодаре местные жители своими силами восстановили понтонный мост, ранее разрушенный рашистами", - говорится в сообщении.

Люди называли эту переправу "временной". Однако жители дачных поселков и работники станции пользовались им каждый день.

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