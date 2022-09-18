В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители Энергодара своими силами восстановили понтонный мост, который взорвали россияне.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Энергодар".
"В Энергодаре местные жители своими силами восстановили понтонный мост, ранее разрушенный рашистами", - говорится в сообщении.
Люди называли эту переправу "временной". Однако жители дачных поселков и работники станции пользовались им каждый день.
Топ комментарии
+26 omelyan k
показать весь комментарий18.09.2022 09:39
+3 Чиста Пречиста
показать весь комментарий18.09.2022 10:42
+3 анатолий выборов
показать весь комментарий18.09.2022 10:44
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Такі історії треба розповідати лише після деокупації!!!!