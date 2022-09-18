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В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Энергодара своими силами восстановили понтонный мост, который взорвали россияне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал "Энергодар".

"В Энергодаре местные жители своими силами восстановили понтонный мост, ранее разрушенный рашистами", - говорится в сообщении.

Люди называли эту переправу "временной". Однако жители дачных поселков и работники станции пользовались им каждый день.

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В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом 01
В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом 02
В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом 03
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Топ комментарии
+26
У цій новині з окупованого Енергодару дивує все
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18.09.2022 09:39
+3
Ну і нащо фото людей викладати? Зовсім тупі? Бажаєте їм смерті чи допитів на підвалі??? Кретини побєдобєсниє! Та і той міст нічого рашистам не заважає знову знищити, координати ще б виклали! Ну придурки!
Такі історії треба розповідати лише після деокупації!!!!
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18.09.2022 10:42
+3
цей міст через холодний канал, вода якого береться з каховського водосховища і подається на насосну станцію ТЕС. міст до дач енергодарців.
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18.09.2022 10:44
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странно а гауляйтеры со шмайсерами почему допустили оно же в оккупации..собаки с лошадиными головами
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18.09.2022 09:33 Ответить
У цій новині з окупованого Енергодару дивує все
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18.09.2022 09:39 Ответить
Можно было бы пошутить типа "и никого не расстреляли?", но после изюмских захоронений шутить как-то не хочется.
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18.09.2022 09:50 Ответить
а велосипед чому під забороною коли до 1,5 тонн дозволено ..Щоб не впав під час шторму ?
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18.09.2022 10:25 Ответить
Злазь з велосипеда та йди пішки, хто тобі забороняє.
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18.09.2022 11:32 Ответить
Ну і нащо фото людей викладати? Зовсім тупі? Бажаєте їм смерті чи допитів на підвалі??? Кретини побєдобєсниє! Та і той міст нічого рашистам не заважає знову знищити, координати ще б виклали! Ну придурки!
Такі історії треба розповідати лише після деокупації!!!!
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18.09.2022 10:42 Ответить
цей міст через холодний канал, вода якого береться з каховського водосховища і подається на насосну станцію ТЕС. міст до дач енергодарців.
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18.09.2022 10:44 Ответить
Що? Зеля наказує Бутусову? Зніміть, будь ласка, шапочку із фольги.
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18.09.2022 12:41 Ответить
 
 