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Россияне обстреляли из "Градов" Днепропетровщину: есть погибшие и раненые. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вследствие обстрела днем 18 сентября Никопольского района двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграм-канале.
"Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены. Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района", - говорится в сообщении.
Как отмечает Резниченко, россияне после обеда четыре раза ударили по трем громадам района - Покровской, Красногригоровской и Никопольской. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов.
В громадах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция.
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И это при наличии американских дронов камикадзе ,артрадаров и экскалибуров. Где они блдь!?
Никополь и Марганец и Красногригорьевка так расположены... что даже не надо что-то супер-пупер дальнобойное чтобы попасть... даже не целясь (как и Зеленодольская громада Кр.рога... )
думаю, что если б не опасность вдарить в АЭС.. то давно отогнали б нахер..
(но никопольчанам от этого не легче)... чтобы вы предложили?
Ударить по АЭС не обязательно( хотя можно,ничего ей от маломощных зарядов дронов не будет),хуярят из Водяного и Каменки в основном. В тг каналах постоянно пишут когда орки выезжают на позиции т.е.в машзале они не сидят постоянно.
Учитывая важность этого района в экономическом плане( млрд.в бюджет) и в мировом масштабе, район АЭС на слуху могли бы и подсуетится и хотя бы один Байрактар на дежурство отправлять, дальность обнаружения и время полета позволяет в реальном времени мониторить тот берег и передавать координаты для работы нашей арты да и для населения тоже,а не так как щас,тупо сирену включили в 21-30 и все,с себя ответственность сняли,кто не спрятался тот сам виноват и сиди всю ночь в подвале.зато днём никаких сирен и прилетает.
Кацапы для нас не жалеют даже Шахеды 136 которые ещё массово не применяются на фронте.испытывают на Никополе.
Могли бы и ЗСУ противодронные системы поставляемые США испытывать тут же.и теже дроны Gost.
Пока же над Никополем роятся стаями кацапские дроны.
Ни разу не слышал стрельбу по ним.
Ни ЗУшек ни хера. Хотя по ним можно работать даже со снайперки с ПНВ.
Было бы желание.возможность уверен есть.
@j_tuk_tuk_tuk
Сергей Сова Нікопольчанин, Герой України! То фото його руки, руки Воїна и Захисник зроблено в Изюме. Фото яке облетіло всі соцмережи, фото яке стало символом жорстокості країни агрессора и символом мужності