Оккупанты ударили из "Градов" по Никополю, - Резниченко. ФОТО

Ночью враг пять раз обстрелял Никопольский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольский район враг обстрелял 5 раз за ночь. Без пострадавших. В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач. Без света более 700 семей. Энергетики уже чинят", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, Никополь россияне накрывали огнем 4 раза. Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждены из 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия.





"Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и терпели новые обстрелы… В Кривом Роге укрощали воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер". Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до 2 метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу", - сообщает глава региона.

Он также добавляет, что подтоплены 112 частных домов и подворий. Люди эвакуированы.

Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской громаде без воды почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются.





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