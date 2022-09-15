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Оккупанты ударили из "Градов" по Никополю, - Резниченко. ФОТО

Ночью враг пять раз обстрелял Никопольский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольский район враг обстрелял 5 раз за ночь. Без пострадавших. В Марганецкой громаде повреждена линия электропередач. Без света более 700 семей. Энергетики уже чинят", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, Никополь россияне накрывали огнем 4 раза. Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждены из 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия.

Оккупанты ударили из Градов по Никополю, - Резниченко 01
Оккупанты ударили из Градов по Никополю, - Резниченко 02

"Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и терпели новые обстрелы… В Кривом Роге укрощали воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер". Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до 2 метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу", - сообщает глава региона.

Он также добавляет, что подтоплены 112 частных домов и подворий. Люди эвакуированы.

Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской громаде без воды почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Оккупанты ударили из Градов по Никополю, - Резниченко 03
Оккупанты ударили из Градов по Никополю, - Резниченко 04

Читайте: Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу продолжается. Поток воды существенно снизился, - Вилкул

Кривой Рог (1403) обстрел (27129) Резниченко Валентин (475) Никополь (1018) Днепропетровская область (3946)


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Нам следует бить по кацапской инфраструктуре имеющими у нас ракетами и не бояться осуждения вечно озабоченного Запада ( ВОЙНУ В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ НЕ ВЫИГРЫВАЮТ) и вообще какие могут быть к нам притензии - НАС ТАМ НЕТ!!!!! ДОКАЖИТЕ что это были наши снаряды а не кацапская провокация!!!!! ПОБЕДИТЕЛЕЙ не судят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.09.2022 08:10 Ответить
Захід взагалі вже не заперечує. І навіть попередив пляшивого про адекватну відповідь. Чекаємо.
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15.09.2022 08:40 Ответить
По руснявим має гатити б/я країна НАТО, б/я засобами, з б/я місця. Доказів таким діям не існує, а випробувати зброю на інфраструктурних об'єктах ********** богоугодна справа. Ща старою традицією совка такі об'єкти відокремлені від населення.
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15.09.2022 08:18 Ответить
Где ответ по водокачке Белгорода, Ростова, Курска, Брянска?
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15.09.2022 08:32 Ответить
А в ответ тишина....
просто на Никополь забили большой и толстый,легче каждый день скармливать народу то,что "аграрии работают и враг получает бавовну",чем занимается глава РВА Евтушенко,чем конкретно организовать систему защиты и предупреждения населения о арт обстрелах,а не так как сейчас,тупо включили сирену в Вайбере отписались,каждый день в одно и тоже время 21-30,все с себя ответственность сняли,а вы сидите в подвалах всю ночь.
Беспилотников нет для своевременного предупреждения о выдвижении арты на позиции?а если есть то почему упреждающих ударов нет?
Зато у кацапни ее полно,вечером рой летает,а ПВО просто нет,даже сраной ЗУшки. Пока не дождемся прилета авиации.
И **** ничего не меняется уже два месяца!
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15.09.2022 12:21 Ответить
 
 