РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13501 посетитель онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
16 378 26
война (46661) Зеленский (16519) Харьковщина (4120) Купянск (336)

Фотографии освобожденного Купянска. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Фотографии освобожденного города Купянск в Харьковской области разместил на своей странице в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотографии освобожденного Купянска 01
Фотографии освобожденного Купянска 02
Фотографии освобожденного Купянска 03
Фотографии освобожденного Купянска 04
Фотографии освобожденного Купянска 05

"Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Ибо это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращается порядок и цивилизация", - написал Зеленский.

Читайте также: Зеленский создал делегацию Украины для участия Генассамблеи ООН

Фотографии освобожденного Купянска 06
Фотографии освобожденного Купянска 07
Фотографии освобожденного Купянска 08
Фотографии освобожденного Купянска 09

Фотографии освобожденного Купянска 10
Фотографии освобожденного Купянска 11
Фотографии освобожденного Купянска 12
Фотографии освобожденного Купянска 13

Також дивіться: Визволений Куп’янськ під обстрілами росіян. ВIДЕО

Фотографии освобожденного Купянска 14
Фотографии освобожденного Купянска 15
Фотографии освобожденного Купянска 16
Фотографии освобожденного Купянска 17
Фотографии освобожденного Купянска 18
Фотографии освобожденного Купянска 19
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
Вот как выглядит дагаврица где-та па сиридине... зеленое мурло. кидай кашивога в бой
показать весь комментарий
19.09.2022 20:01
+26
В Запорізькій області знищено 10 артсистем, 5 одиниць військової техніки і понад 100 кацапів за добу.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:08
+14
Не надейся, тебе мЯЯдальки, как истинным зеленым героям Кошевому и Пикалову, не обломится. Разве шо пару срублишек из-под Дерьмака.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Cам фоткал?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:00 Ответить
Сначала не понял, еще раз прочитал текст, а потом как заржал.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:13 Ответить
Да-да, валодя боневтік он такой.
показать весь комментарий
19.09.2022 22:08 Ответить
Вот как выглядит дагаврица где-та па сиридине... зеленое мурло. кидай кашивога в бой
показать весь комментарий
19.09.2022 20:01 Ответить
Рашистська zараза - ось що несе рускій мір
показать весь комментарий
19.09.2022 20:02 Ответить
Талант С фоторужья щелкал? Или как всегда спер
показать весь комментарий
19.09.2022 20:08 Ответить
В Запорізькій області знищено 10 артсистем, 5 одиниць військової техніки і понад 100 кацапів за добу.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:08 Ответить
Для клоуна піар понад усьо.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:15 Ответить
Клоун которые набил ипало великому стратеху пуйлу. Это для иванов очень унизительно...
показать весь комментарий
19.09.2022 20:18 Ответить
Як це він набив? Зеленський, як адвокат, не зможе подати позовну заяву до суду.А тут арміями керує.🤣Правда з протирадіацйного бомбосховища радянської доби ,по шпаргальці.Алєксандр Макєдонській- другий.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:24 Ответить
...ипло ***** набивают скорее не благодаря, а вопреки всем ужимкам квартальной сволочи
показать весь комментарий
19.09.2022 20:24 Ответить
Не надейся, тебе мЯЯдальки, как истинным зеленым героям Кошевому и Пикалову, не обломится. Разве шо пару срублишек из-под Дерьмака.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:26 Ответить
Магучє! На піаніно єлду натренував і як почав бити їпало великому стратеху *****. Касатіщє! А по-серйозному Віктор Дійнега то й не смішно. Я розумію що ти прихожанин секти щеневтіка оманського. Але в"язати зечмоню - набивальщика ***** до успіхів наших ЗСУ ще вже занадто!
показать весь комментарий
19.09.2022 20:43 Ответить
І лайкають самі собі такі ж прихожанє сєти щеневтіка оманського.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:46 Ответить
Это нужно показывать всему миру и особенно тем кто еще думает - пускать кацапов в свой дом или нет...
показать весь комментарий
19.09.2022 20:17 Ответить
Может, об этом как раз зеленой слизи подумать? На русском зеленом телемарафоне - одни кацапские рыла.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:28 Ответить
світу? світу по великому рахунку начхати
показать весь комментарий
19.09.2022 20:54 Ответить
Це треба показувать довбойобам, які три роки закопували оборонку країни в асфальт, які готувалися до шашличків і розказували, що ***** не нападе, бо там же люди.
показать весь комментарий
19.09.2022 21:59 Ответить
Ага, апщественыя палаты номер 6-Д и номер 6-Л
показать весь комментарий
19.09.2022 20:39 Ответить
...что такое"ЛНР", "ДНР" и "Россия"?
показать весь комментарий
19.09.2022 20:41 Ответить
русская, ты не там разбрасываешь это дерьмо. Тебе на страну-помойку с этим.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:51 Ответить
На тот "референдум" уже идут ЗСУ.
Явка будет 100%
показать весь комментарий
19.09.2022 21:03 Ответить
Ось що несе "русский мир" ,це смерть ,кров ,сльози ,розруху і безправя ,перетворює нормальні міста на руїну.
показать весь комментарий
19.09.2022 20:59 Ответить
Выпотрошить рашку до последнего цента!
показать весь комментарий
20.09.2022 12:26 Ответить
 
 