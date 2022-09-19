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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) ООН (3927) Кулеба Дмитрий (2629) Кислица (141)

Зеленский создал делегацию Украины для участия Генассамблеи ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

генасамблея

Ее возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение президента Украины.

Заместителем главы делегации назначен постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Также в состав делегации вошли первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, генпрокурор Андрей Костин, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, руководитель Главного управления по внешнеполитической деятельности Директората по вопросам стратегического партнерства Офиса Президента Юрий Витренко, директор Департамента международных организаций МИД Валентин Скуратовский и постоянный представитель Президента в Крыму Тамила Ташева.

К работе делегации разрешено привлекать советников, экспертов и технических работников.

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Я надеюсь, что у Зели хватило ума не посылать в ООН ублюдка Агрохимию и Безголовую, или как там ее, ну которая рыжая и тупая как задница.
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19.09.2022 17:23 Ответить
ВСІ в зе-шоблі однакові, з конвейєра... Просто писки відкривають по команді.
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19.09.2022 17:29 Ответить
Блд... НІЦ зеуйописко не "створювало", воно максимум "затвердило" склад! Адміни, зробіть шось кувалдою з клешнями цих ТУПИХ авториків херні, які зегнидозу варенням змащують, би бидло "хавало"!
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19.09.2022 17:27 Ответить
А шоо, д'єрмака там немає? Чи боневтік боїться відпустити свого "сіамського близнюка"? Чи д'єрмак не хоче без свого контролю найвеличнішого залишити, бо ще війну без його відома завершить?
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19.09.2022 17:28 Ответить
сам в шоцi......
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19.09.2022 17:32 Ответить
"До роботи делегації дозволено залучати радників, експертів і технічних працівників " Джерело: https://censor.net/ua/n3368170

д'Єрьмак, як верховний завхоз, підпадає під визначення "технічний працівник", агрохімія і безумна - "експерти", подляк і абдристович - "радники"...

Якось так вимальовується
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19.09.2022 18:37 Ответить
Ну от і ЯК, блRть юрік вітрєнка - СВОЛОТИ вітренчихи синуля, при владі й у представництві?! А іпануте БИДЛО ніяк не усвідомить, яка глиста це зеуйописко!

#Дурка_косить_наші_ряди #Я_стрілять_хОчу
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19.09.2022 17:32 Ответить
Я не понял , а где фсбэшный завхоз Елдак, глава ваЗЕлиновской ботофермы паДлоляк, подстилка меРивечука-козака верещюк, тупорылая меРтвечуцкая овца беЗумная ну с Хламидией все понятно, Оно отрабатывает бабки абрамовича...
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19.09.2022 17:41 Ответить
а аруХамську
як радника причіпили..
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19.09.2022 19:20 Ответить
 
 