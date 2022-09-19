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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Рассмотрели безопасность на госгранице и подготовку сил обороны к зиме

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, на встрече присутствовали: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

"В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук. Участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий", - говорится в сообщении. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

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Под особым контролем Ставки Верховного Главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.
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Топ комментарии
+5
Без завгоспа єрмака з Банкової засідання Ставки не обійшлося. От цікаво, а допуск до держтаємниці завгоспам дають? І якщо єрмаку такий допуск дали, то як за це Зеленський після переобрання відповідатиме перед законом?
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19.09.2022 12:50
+3
А вдруг сдача юга это было такое тактическое решение? Они ж знали, что будет война. Но если бы упала столица не известно как бы все закончилось. А так оголив тылы зеля растянул группировку войск противника по всей линии фронта и она увязла. Пожертвовать пешкой ради королевы. О гении палковводческого таланта зеленского еще учебники будут писать, что лишь тогда можно стать по истинно великим, когда откосишь по повестке 4 раза
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19.09.2022 12:53
+3
Бабло на асфальт Ze направит на закупку дизель-генераторов в количестве миллион штук один генератор 10 мильонов...откат не считается...то ЗеКодломойские порешають в зРаде 😛😂
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19.09.2022 12:56
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Без завгоспа єрмака з Банкової засідання Ставки не обійшлося. От цікаво, а допуск до держтаємниці завгоспам дають? І якщо єрмаку такий допуск дали, то як за це Зеленський після переобрання відповідатиме перед законом?
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19.09.2022 12:50 Ответить
А вдруг сдача юга это было такое тактическое решение? Они ж знали, что будет война. Но если бы упала столица не известно как бы все закончилось. А так оголив тылы зеля растянул группировку войск противника по всей линии фронта и она увязла. Пожертвовать пешкой ради королевы. О гении палковводческого таланта зеленского еще учебники будут писать, что лишь тогда можно стать по истинно великим, когда откосишь по повестке 4 раза
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19.09.2022 12:53 Ответить
Так и было. Как не как, а найвЯличайшАй СРАНЬтег-с современности!!!!
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19.09.2022 13:19 Ответить
не подсказывайте, они в вСтавке сегодня)
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19.09.2022 14:45 Ответить
Бабло на асфальт Ze направит на закупку дизель-генераторов в количестве миллион штук один генератор 10 мильонов...откат не считается...то ЗеКодломойские порешають в зРаде 😛😂
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19.09.2022 12:56 Ответить
Да сколько же можно так себя опускать, Вовчик!
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19.09.2022 13:18 Ответить
ахаха, я далекий від тих владців, і можу дати відповіді на всі питання:

- озброєння дає Пентагон на запити Залужного
- зимову форму надає Європа
- буржуйки закупив Порошенко

Для чого стрясати повітря і псувати папір непотрібними рухами у вигляді якоїсь ставки яка по факту нічого не вирішує
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19.09.2022 13:30 Ответить
Обижаете. Зеленая плесень уже попробовала примазаться и здесь. Как же без этого? Оцените "красоту" игры. Оригинал

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19.09.2022 13:35 Ответить
И копия

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19.09.2022 13:36 Ответить
Чим більше перемог буде в ЗСУ, тим більше буде буде скликатися СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО. о господи...
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19.09.2022 13:30 Ответить
Ахах)) это было по примеру "кассмеши комика"??)))
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19.09.2022 13:33 Ответить
Питання волонтерської допомоги, яка чомусь вважається українською владою, само-собой разумєющєйся, обговорювали? Бо мусора та прокурори з подачі ОПи так узялися за волонтерів, що ЗСУ може втратити боєздатність через її недостачу
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19.09.2022 13:50 Ответить
Что ты тянешь одеяло на себя,стратег хренов,такое уже ущербное ,обидчевое,с замашками наполеона.Кого то напоминает...
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19.09.2022 14:24 Ответить
От яким боком тут цей @обаний завгосп до ставки верховного головнокомандувача? Цирк на дроті...
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19.09.2022 14:41 Ответить
название совковое ставка главнокомандуещего. Как же декоммунизация
Ста́вка верхо́вного главнокома́ндования (Ставка ВГК, СВГК) - чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны стратегическое руководство советскими вооружёнными силами
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19.09.2022 16:51 Ответить
Едині хто справжні УКРАЇНЦІ на цьому збіговіськи це Залужний і його підлеглі,а клоунський гавнокомандующий с его дерьмаком Зрадники України.
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19.09.2022 18:18 Ответить
А не поздновато?
Подготовку армии к зиме вы профукали ещё весной....
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20.09.2022 03:25 Ответить
 
 