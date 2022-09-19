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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули безпеку на держкордоні та підготовку сил оборони до зими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, на зустрічі були присутні: головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

"У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук. Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули подальші кроки з деокупації та матеріально-технічне забезпечення сил оборони

Під особливим контролем Ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів.

Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Без завгоспа єрмака з Банкової засідання Ставки не обійшлося. От цікаво, а допуск до держтаємниці завгоспам дають? І якщо єрмаку такий допуск дали, то як за це Зеленський після переобрання відповідатиме перед законом?
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19.09.2022 12:50
+3
А вдруг сдача юга это было такое тактическое решение? Они ж знали, что будет война. Но если бы упала столица не известно как бы все закончилось. А так оголив тылы зеля растянул группировку войск противника по всей линии фронта и она увязла. Пожертвовать пешкой ради королевы. О гении палковводческого таланта зеленского еще учебники будут писать, что лишь тогда можно стать по истинно великим, когда откосишь по повестке 4 раза
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19.09.2022 12:53
+3
Бабло на асфальт Ze направит на закупку дизель-генераторов в количестве миллион штук один генератор 10 мильонов...откат не считается...то ЗеКодломойские порешають в зРаде 😛😂
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19.09.2022 12:56
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Без завгоспа єрмака з Банкової засідання Ставки не обійшлося. От цікаво, а допуск до держтаємниці завгоспам дають? І якщо єрмаку такий допуск дали, то як за це Зеленський після переобрання відповідатиме перед законом?
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19.09.2022 12:50 Відповісти
А вдруг сдача юга это было такое тактическое решение? Они ж знали, что будет война. Но если бы упала столица не известно как бы все закончилось. А так оголив тылы зеля растянул группировку войск противника по всей линии фронта и она увязла. Пожертвовать пешкой ради королевы. О гении палковводческого таланта зеленского еще учебники будут писать, что лишь тогда можно стать по истинно великим, когда откосишь по повестке 4 раза
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19.09.2022 12:53 Відповісти
Так и было. Как не как, а найвЯличайшАй СРАНЬтег-с современности!!!!
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19.09.2022 13:19 Відповісти
не подсказывайте, они в вСтавке сегодня)
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19.09.2022 14:45 Відповісти
Бабло на асфальт Ze направит на закупку дизель-генераторов в количестве миллион штук один генератор 10 мильонов...откат не считается...то ЗеКодломойские порешають в зРаде 😛😂
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19.09.2022 12:56 Відповісти
Да сколько же можно так себя опускать, Вовчик!
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19.09.2022 13:18 Відповісти
ахаха, я далекий від тих владців, і можу дати відповіді на всі питання:

- озброєння дає Пентагон на запити Залужного
- зимову форму надає Європа
- буржуйки закупив Порошенко

Для чого стрясати повітря і псувати папір непотрібними рухами у вигляді якоїсь ставки яка по факту нічого не вирішує
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19.09.2022 13:30 Відповісти
Обижаете. Зеленая плесень уже попробовала примазаться и здесь. Как же без этого? Оцените "красоту" игры. Оригинал

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19.09.2022 13:35 Відповісти
И копия

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19.09.2022 13:36 Відповісти
Чим більше перемог буде в ЗСУ, тим більше буде буде скликатися СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО. о господи...
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19.09.2022 13:30 Відповісти
Ахах)) это было по примеру "кассмеши комика"??)))
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19.09.2022 13:33 Відповісти
Питання волонтерської допомоги, яка чомусь вважається українською владою, само-собой разумєющєйся, обговорювали? Бо мусора та прокурори з подачі ОПи так узялися за волонтерів, що ЗСУ може втратити боєздатність через її недостачу
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19.09.2022 13:50 Відповісти
Что ты тянешь одеяло на себя,стратег хренов,такое уже ущербное ,обидчевое,с замашками наполеона.Кого то напоминает...
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19.09.2022 14:24 Відповісти
От яким боком тут цей @обаний завгосп до ставки верховного головнокомандувача? Цирк на дроті...
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19.09.2022 14:41 Відповісти
название совковое ставка главнокомандуещего. Как же декоммунизация
Ста́вка верхо́вного главнокома́ндования (Ставка ВГК, СВГК) - чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны стратегическое руководство советскими вооружёнными силами
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19.09.2022 16:51 Відповісти
Едині хто справжні УКРАЇНЦІ на цьому збіговіськи це Залужний і його підлеглі,а клоунський гавнокомандующий с его дерьмаком Зрадники України.
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19.09.2022 18:18 Відповісти
А не поздновато?
Подготовку армии к зиме вы профукали ещё весной....
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20.09.2022 03:25 Відповісти
 
 