Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули подальші кроки з деокупації та матеріально-технічне забезпечення сил оборони

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У засідання взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Також до засідання Ставки у форматі відеозв'язку приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Учасники засідання розглянули подальші кроки з деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо зупинилися на матеріально-технічному забезпеченні сил оборони та актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження операції зі звільнення українських земель", - йдеться в повідомленні.

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