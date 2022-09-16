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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Розглянули подальші кроки з деокупації та матеріально-технічне забезпечення сил оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У засідання взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Також до засідання Ставки у форматі відеозв'язку приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Учасники засідання розглянули подальші кроки з деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо зупинилися на матеріально-технічному забезпеченні сил оборони та актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження операції зі звільнення українських земель", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Щось забагато ставок стало проводитись... Намагаєшся у Залужного з'ясувати наступний крок у наступах? Не вийде, вас знову наїбуть
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16.09.2022 15:45
+11
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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16.09.2022 15:53
+10
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16.09.2022 15:59
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16.09.2022 15:39 Відповісти
Щось забагато ставок стало проводитись... Намагаєшся у Залужного з'ясувати наступний крок у наступах? Не вийде, вас знову наїбуть
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16.09.2022 15:45 Відповісти
Когда шелудивой собаке нечего делать, она свои яйца лижет.
А лохам нравиться.
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16.09.2022 15:46 Відповісти
Там, нижче, анекдот про це є!
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16.09.2022 15:54 Відповісти
Владимир Александрович Македонский!
Да, что там Македонский, ПОМПЕЙ!
Да, что там тот Помпей! Гигант военной мысли!
ТАКТИК И СТРАТЕГ! Сунь Цзы сопляк по сравнению с ним!
НАПОЛЕОН!
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16.09.2022 15:45 Відповісти
снова картинки.....это все на что ты способен,дрЫщ диванный.....а ведь ты обещал этого клоуна на Ростов после первого же косяка нагнать....какая же ты балаболка...стыдно((
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16.09.2022 16:03 Відповісти
А вот и проклятый ********* Мойша всплыл под другим ником? Но флаг Германии, которую оно ненавидит всей душой, как верный холуй кацапов. С чего погоняло свои меняешь, ублюдок? Что ублюдки-детки твои, родители здоровы? Ну, это временно. У проклятых *********ов всё самое интересное впереди, с вашими ********** и выкидышами. За каждную каплю крови украинцев.
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16.09.2022 16:08 Відповісти
Даже нравится как у тебя подгорает от правды,дрЫщ диванный. И даже помню как ты радовался когда лука избивал беларусов.....теперь ты цветочки носишь ...в носочках на лавочках ....для ЗЕльца с ермаками.Никогда не говори гоп.....пока не гоп-стоп....балаболка ты беспонтовая.(
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16.09.2022 16:26 Відповісти
Послушай, ублюдок, у меня не подгорает, подгорает у твоих хозяев кацапов холуём которых являются такие отбросы человечества как ты и твои **********. И подгорает очень хорошо, т.к. два моих сына там, на востоке, им жопы подпаливают, что и тебя, морального утырка и проклятого на много поколений вперёд скоро ждёт. Вижу тебе, опарыш, нравиться, как льёться кровь украинских детей. Ничего, скоро с вас, на этом свете спроситься, а на том, в Пекле, с вас будут вечно спрашивать.
У тебя ******** есть? Ну, жена выкидышей от тебя произвела на свет? Уточню, - ты размножилось, животное? Если да, то пускай ВЕСЬ твой заработок идёт им, твоим ублюдкам проклятым народом Украины на лекарства. Аминь.
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16.09.2022 17:02 Відповісти
Ник у тебя, конторский дурашка интересный. И я тебе, в свете твоего нового погоняла скажу, - ошибок не много сделано. Сделана одна ошибка - твои папашка не воспользовался презервативом и по этой причине на свет божий появилось такое, дебильноватое чмо - ты, и стало размножаться.
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16.09.2022 17:05 Відповісти
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16.09.2022 16:11 Відповісти
не знайдете нічого.ця гидота тільки складати в офшори, натирене у людей здатне..
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16.09.2022 16:28 Відповісти
Яке там волонтерство! Воно ж достойний учень своєї кучерявої бабусі Такі за копійку вдавляться
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16.09.2022 18:06 Відповісти
А тепер друзі давайте порівняємо як живе країна про що просив сам, тоді ще кандидат у президенти Зеленський-на головних дебатах країни..Джерело:https://youtu.be/3ZF6mmnJPoQ?t=1497
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16.09.2022 15:46 Відповісти
А может лучше построим пару дорожных развязок под Киевом. Война -войной, а "велике крадивництво" то святе
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16.09.2022 15:46 Відповісти
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16.09.2022 15:59 Відповісти
ну нафіга людей відволікаєш?
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16.09.2022 15:46 Відповісти
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин И Первый маршал в бой нас поведёт!
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16.09.2022 15:50 Відповісти
Малая зеля
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16.09.2022 15:51 Відповісти
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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16.09.2022 15:53 Відповісти
-"Ваша ставка панове верховний Головнокомандувач"
-"Все, на Ze-ro...
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16.09.2022 15:57 Відповісти
Навіть у пресрелізі пресслужба ОП поставила Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на третє місце після президента звичайно ж та міністра оборони Олексія Резнікова,це що навмисно робиться таке приниження?
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16.09.2022 15:57 Відповісти
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16.09.2022 15:59 Відповісти
Нікчемне, мстиве гівно.
Вся сутність як на долоні.
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16.09.2022 16:07 Відповісти
Залужний- профі. Розумний, незалежний, незговірливий і популярний. Улюбленець України. Втілення ВСУ. Ще й зріст.
Бубочка ж губиться на його фоні.
Сирський- профі. Розумний, тихий, непомітний.
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16.09.2022 16:10 Відповісти
Ну Бутусов пишет так, как-будто очень большая честь тусоваться с этим мелким чмом. Скорей всего все вышеперечисленные были только рады, что им не пришлось тащиться в Изюм и лицезреть это мурло.
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16.09.2022 18:58 Відповісти
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16.09.2022 15:58 Відповісти
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16.09.2022 15:58 Відповісти
Зеля своїми засідання Ставки Верховного Головнокомандувача підірве обороноздатність країни. Там же в Московії думають що тут дорослі дядьки ціми справами займаються.
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16.09.2022 16:10 Відповісти
Боїться ,що забудуть хто в них головком..
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16.09.2022 16:24 Відповісти
ставка мабуть має допуск до таэмних документів і эрмак вже оформив бо при варенгейтові казали що не має допуску чи нічого не помінялось?
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16.09.2022 16:45 Відповісти
Деокупуй свій дєрьмо-офіс спочатку, ze-тварина
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16.09.2022 17:28 Відповісти
tZEinform
На чергове засідання "Ставки ВГК" не запрошено Головнокомандучого ЗСУ генерала Залужного.
За те запрошено Єрмака.
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16.09.2022 19:08 Відповісти
 
 