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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации и материально-техническому обеспечению сил обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, в. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Также к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении сил обороны и актуализировали перечень вооружений, необходимых для продолжения операции по освобождению украинских земель", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский упразднил действие четырех указов об экономическом сотрудничестве с Россией и Беларусью
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Топ комментарии
+13
Щось забагато ставок стало проводитись... Намагаєшся у Залужного з'ясувати наступний крок у наступах? Не вийде, вас знову наїбуть
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16.09.2022 15:45
+11
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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16.09.2022 15:53
+10
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16.09.2022 15:59
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16.09.2022 15:39 Ответить
Щось забагато ставок стало проводитись... Намагаєшся у Залужного з'ясувати наступний крок у наступах? Не вийде, вас знову наїбуть
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16.09.2022 15:45 Ответить
Когда шелудивой собаке нечего делать, она свои яйца лижет.
А лохам нравиться.
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16.09.2022 15:46 Ответить
Там, нижче, анекдот про це є!
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16.09.2022 15:54 Ответить
Владимир Александрович Македонский!
Да, что там Македонский, ПОМПЕЙ!
Да, что там тот Помпей! Гигант военной мысли!
ТАКТИК И СТРАТЕГ! Сунь Цзы сопляк по сравнению с ним!
НАПОЛЕОН!
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16.09.2022 15:45 Ответить
снова картинки.....это все на что ты способен,дрЫщ диванный.....а ведь ты обещал этого клоуна на Ростов после первого же косяка нагнать....какая же ты балаболка...стыдно((
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16.09.2022 16:03 Ответить
А вот и проклятый ********* Мойша всплыл под другим ником? Но флаг Германии, которую оно ненавидит всей душой, как верный холуй кацапов. С чего погоняло свои меняешь, ублюдок? Что ублюдки-детки твои, родители здоровы? Ну, это временно. У проклятых *********ов всё самое интересное впереди, с вашими ********** и выкидышами. За каждную каплю крови украинцев.
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16.09.2022 16:08 Ответить
Даже нравится как у тебя подгорает от правды,дрЫщ диванный. И даже помню как ты радовался когда лука избивал беларусов.....теперь ты цветочки носишь ...в носочках на лавочках ....для ЗЕльца с ермаками.Никогда не говори гоп.....пока не гоп-стоп....балаболка ты беспонтовая.(
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16.09.2022 16:26 Ответить
Послушай, ублюдок, у меня не подгорает, подгорает у твоих хозяев кацапов холуём которых являются такие отбросы человечества как ты и твои **********. И подгорает очень хорошо, т.к. два моих сына там, на востоке, им жопы подпаливают, что и тебя, морального утырка и проклятого на много поколений вперёд скоро ждёт. Вижу тебе, опарыш, нравиться, как льёться кровь украинских детей. Ничего, скоро с вас, на этом свете спроситься, а на том, в Пекле, с вас будут вечно спрашивать.
У тебя ******** есть? Ну, жена выкидышей от тебя произвела на свет? Уточню, - ты размножилось, животное? Если да, то пускай ВЕСЬ твой заработок идёт им, твоим ублюдкам проклятым народом Украины на лекарства. Аминь.
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16.09.2022 17:02 Ответить
Ник у тебя, конторский дурашка интересный. И я тебе, в свете твоего нового погоняла скажу, - ошибок не много сделано. Сделана одна ошибка - твои папашка не воспользовался презервативом и по этой причине на свет божий появилось такое, дебильноватое чмо - ты, и стало размножаться.
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16.09.2022 17:05 Ответить
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16.09.2022 16:11 Ответить
не знайдете нічого.ця гидота тільки складати в офшори, натирене у людей здатне..
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16.09.2022 16:28 Ответить
Яке там волонтерство! Воно ж достойний учень своєї кучерявої бабусі Такі за копійку вдавляться
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16.09.2022 18:06 Ответить
А тепер друзі давайте порівняємо як живе країна про що просив сам, тоді ще кандидат у президенти Зеленський-на головних дебатах країни..Джерело:https://youtu.be/3ZF6mmnJPoQ?t=1497
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16.09.2022 15:46 Ответить
А может лучше построим пару дорожных развязок под Киевом. Война -войной, а "велике крадивництво" то святе
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16.09.2022 15:46 Ответить
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16.09.2022 15:59 Ответить
ну нафіга людей відволікаєш?
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16.09.2022 15:46 Ответить
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин И Первый маршал в бой нас поведёт!
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16.09.2022 15:50 Ответить
Малая зеля
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16.09.2022 15:51 Ответить
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
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16.09.2022 15:53 Ответить
-"Ваша ставка панове верховний Головнокомандувач"
-"Все, на Ze-ro...
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16.09.2022 15:57 Ответить
Навіть у пресрелізі пресслужба ОП поставила Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на третє місце після президента звичайно ж та міністра оборони Олексія Резнікова,це що навмисно робиться таке приниження?
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16.09.2022 15:57 Ответить
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16.09.2022 15:59 Ответить
Нікчемне, мстиве гівно.
Вся сутність як на долоні.
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16.09.2022 16:07 Ответить
Залужний- профі. Розумний, незалежний, незговірливий і популярний. Улюбленець України. Втілення ВСУ. Ще й зріст.
Бубочка ж губиться на його фоні.
Сирський- профі. Розумний, тихий, непомітний.
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16.09.2022 16:10 Ответить
Ну Бутусов пишет так, как-будто очень большая честь тусоваться с этим мелким чмом. Скорей всего все вышеперечисленные были только рады, что им не пришлось тащиться в Изюм и лицезреть это мурло.
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16.09.2022 18:58 Ответить
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16.09.2022 15:58 Ответить
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16.09.2022 15:58 Ответить
Зеля своїми засідання Ставки Верховного Головнокомандувача підірве обороноздатність країни. Там же в Московії думають що тут дорослі дядьки ціми справами займаються.
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16.09.2022 16:10 Ответить
Боїться ,що забудуть хто в них головком..
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16.09.2022 16:24 Ответить
ставка мабуть має допуск до таэмних документів і эрмак вже оформив бо при варенгейтові казали що не має допуску чи нічого не помінялось?
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16.09.2022 16:45 Ответить
Деокупуй свій дєрьмо-офіс спочатку, ze-тварина
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16.09.2022 17:28 Ответить
tZEinform
На чергове засідання "Ставки ВГК" не запрошено Головнокомандучого ЗСУ генерала Залужного.
За те запрошено Єрмака.
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16.09.2022 19:08 Ответить
 
 