Зеленський утворив делегацію України для участі Генасамблеї ООН
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Її очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розпорядження президента України.
Заступником глави делегації призначено постпреда України при ООН Сергія Кислицю.
Також до складу делегації увійшли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, генпрокурор Андрій Костін, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента Юрій Вітренко, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський та постійний представник Президента в Криму Таміла Ташева.
До роботи делегації дозволено залучати радників, експертів і технічних працівників.
Будь ласка, зачекайте...
д'Єрьмак, як верховний завхоз, підпадає під визначення "технічний працівник", агрохімія і безумна - "експерти", подляк і абдристович - "радники"...
Якось так вимальовується
#Дурка_косить_наші_ряди #Я_стрілять_хОчу
як радника причіпили..