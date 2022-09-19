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Новини Політика України
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Зеленський (17415) ООН (2758) Кулеба Дмитро (3165) Кислиця (175)

Зеленський утворив делегацію України для участі Генасамблеї ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

генасамблея

Її очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розпорядження президента України

Заступником глави делегації призначено постпреда України при ООН Сергія Кислицю. 

Також до складу делегації увійшли перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, генпрокурор Андрій Костін, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента Юрій Вітренко, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський та постійний представник Президента в Криму Таміла Ташева.

До роботи делегації дозволено залучати радників, експертів і технічних працівників.

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Автор: Марина Макєєва
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Я надеюсь, что у Зели хватило ума не посылать в ООН ублюдка Агрохимию и Безголовую, или как там ее, ну которая рыжая и тупая как задница.
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19.09.2022 17:23 Відповісти
ВСІ в зе-шоблі однакові, з конвейєра... Просто писки відкривають по команді.
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19.09.2022 17:29 Відповісти
Блд... НІЦ зеуйописко не "створювало", воно максимум "затвердило" склад! Адміни, зробіть шось кувалдою з клешнями цих ТУПИХ авториків херні, які зегнидозу варенням змащують, би бидло "хавало"!
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19.09.2022 17:27 Відповісти
А шоо, д'єрмака там немає? Чи боневтік боїться відпустити свого "сіамського близнюка"? Чи д'єрмак не хоче без свого контролю найвеличнішого залишити, бо ще війну без його відома завершить?
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19.09.2022 17:28 Відповісти
сам в шоцi......
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19.09.2022 17:32 Відповісти
"До роботи делегації дозволено залучати радників, експертів і технічних працівників " Джерело: https://censor.net/ua/n3368170

д'Єрьмак, як верховний завхоз, підпадає під визначення "технічний працівник", агрохімія і безумна - "експерти", подляк і абдристович - "радники"...

Якось так вимальовується
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19.09.2022 18:37 Відповісти
Ну от і ЯК, блRть юрік вітрєнка - СВОЛОТИ вітренчихи синуля, при владі й у представництві?! А іпануте БИДЛО ніяк не усвідомить, яка глиста це зеуйописко!

#Дурка_косить_наші_ряди #Я_стрілять_хОчу
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19.09.2022 17:32 Відповісти
Я не понял , а где фсбэшный завхоз Елдак, глава ваЗЕлиновской ботофермы паДлоляк, подстилка меРивечука-козака верещюк, тупорылая меРтвечуцкая овца беЗумная ну с Хламидией все понятно, Оно отрабатывает бабки абрамовича...
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19.09.2022 17:41 Відповісти
а аруХамську
як радника причіпили..
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19.09.2022 19:20 Відповісти
 
 