Кулеба відвідає США для участі у спільних дебатах Генасамблеї ООН, - МЗС
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19-23 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до США задля участі в загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Як зазначається, президент України визначив три основні пріоритети роботи української делегації на Генасамблеї ООН: зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини та активізація відносин з країнами Глобального Півдня.
"Дмитро Кулеба головуватиме на українському міністерському заході щодо притягнення Росії до міжнародної відповідальності, візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо збройної агресії Росії проти України, заході високого рівня щодо безпеки цивільних ядерних об'єктів в збройних конфліктах на тлі російської окупації ЗАЕС та заході високого рівня щодо глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними МЗС, глава української дипломатії проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Запланована участь глави МЗС в ініційованому Україною тристоронньому форматі Україна - Польща - Велика Британія на рівні міністрів та міністерському засіданні ГУАМ.
Окрема увага під час контактів міністра буде приділена темі гарантій безпеки для України в контексті розробленого групою Єрмака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact.
Кулеба також проведе зустріч із експертами Ради міжнародних відносин (Council on Foreign Relations).
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потому Кулеба должен поднять вопрос , ШО кацапы геноцидят не только украинцев на територии Украины ( включая мобилизацию в оккупированных землях) , но и к примеру на Кубани ( призывая исконных украинцев на войну ), а не кацапов из Питера и Москвы
и пусть на Кубани живут украинцы с промытыми мозгами , но надо не забывать что это земли Украины и их придётся украинцам возвращать с распадом раши