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Кулеба відвідає США для участі у спільних дебатах Генасамблеї ООН, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

19-23 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до США задля участі в загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, президент України визначив три основні пріоритети роботи української делегації на Генасамблеї ООН: зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини та активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

"Дмитро Кулеба головуватиме на українському міністерському заході щодо притягнення Росії до міжнародної відповідальності, візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо збройної агресії Росії проти України, заході високого рівня щодо безпеки цивільних ядерних об'єктів в збройних конфліктах на тлі російської окупації ЗАЕС та заході високого рівня щодо глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними МЗС, глава української дипломатії проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Запланована участь глави МЗС в ініційованому Україною тристоронньому форматі Україна - Польща - Велика Британія на рівні міністрів та міністерському засіданні ГУАМ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія чинить геноцид і має бути притягнута до відповідальності, - Кулеба

Окрема увага під час контактів міністра буде приділена темі гарантій безпеки для України в контексті розробленого групою Єрмака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact.

Кулеба також проведе зустріч із експертами Ради міжнародних відносин (Council on Foreign Relations).

Автор: Ірина Дашківська
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і для чого кулєбє під час війни їхати до США за рахунок платників податків на якісь дебати. йбане дурне зебидло.
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19.09.2022 10:55 Відповісти
Генасамблея, как и сама ООН певратилась в говорильню
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19.09.2022 11:15 Відповісти
Украина должна быть страной, заботящийся об украинской нации . Как США.

потому Кулеба должен поднять вопрос , ШО кацапы геноцидят не только украинцев на територии Украины ( включая мобилизацию в оккупированных землях) , но и к примеру на Кубани ( призывая исконных украинцев на войну ), а не кацапов из Питера и Москвы
и пусть на Кубани живут украинцы с промытыми мозгами , но надо не забывать что это земли Украины и их придётся украинцам возвращать с распадом раши
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19.09.2022 11:32 Відповісти
Зелена пошість може тільки зганьбити Украіну з високої трибуни.
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19.09.2022 11:32 Відповісти
 
 