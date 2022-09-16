УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16774 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
769 3
війна (56124) геноцид (281) Європарламент (769) Кулеба Дмитро (3151)

Росія чинить геноцид і має бути притягнута до відповідальності, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Росія порушує Конвенцію ООН про геноцид.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю резолюцію Європейського парламенту про порушення прав людини, насильницьку депортацію українців та насильницьке усиновлення українських дітей у Росії. У ній чітко зазначено, що останнє порушення Конвенції ООН про геноцид. Росія чинить геноцид і має бути притягнута до відповідальності", - наголосив міністр.

Раніше повідомлялось, що Європейський парламент вимагає від Росії негайно припинити всі примусові переміщення українських громадян до РФ та на окуповані нею території.

Також читайте: Росіяни чинять в Україні геноцид. Вони не можуть їздити до ЄС, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапам по барабану.
показати весь коментар
16.09.2022 13:35 Відповісти
Саме так бо всі серйозні рішення в ООН приймаються у радбезі де росія разом з китайськими комуністами заблокують що завгодно.Доречі росіяни та китайці незаконно займають там місце яке належить СРСР та Тайваню ,але в наслідок корупції в цій організації їм вдалося там закріпитися, що дискредитує всю ООН.Можливо є сенс створювати нову структуру так як ООН неможливо реформувати через блокування порушників статуту.
показати весь коментар
16.09.2022 14:06 Відповісти
Росія має бути знищена!!!
показати весь коментар
16.09.2022 13:51 Відповісти
 
 