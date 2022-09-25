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Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 24 сентября, под вражеским огнем находились Эсманская, Шалыгинская и Середино-Будская громады Сумщины, Сновская и Семеновская громады Черниговщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, Сновскую громаду из района населенного пункта Кирилловка россияне поливали минометным огнем - 24 взрыва мин калибра 82 мм.

Также под минометным огнем находилась территория Семеновской громады. Пограничники насчитали 37 прилетов со стороны российской деревни Скачок.

По территории Эсманской громады со стороны населенного пункта Троебортное россияне били минометами 120 мм калибра – 3 взрыва.

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По территории Середино-Будской громады враг целил из ствольной артиллерии – 2 взрыва. Огонь вели из района российского села Зерновое.

По Шалыгинской громаде со стороны российского села Козино россияне били из РСЗО, зафиксировано 6 прилетов.

Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины 01
Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины 02
Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины 03
Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины 04

"Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників", - додали в Держприкордонслужбі.
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Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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25.09.2022 14:07 Ответить
Вы хотябы оборонительные сооружения от беларашки построили? Или пару блокпостов и окоп по колено как показывал Наев, ето все? Есть большая вероятность что Бульбофюрер или по крайней мере войско мертвых попрет со стороны беларашки опять на Чернигов и на Киев. Где заваленные лесом и перекопанные глубокими рвами дороги?
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25.09.2022 14:17 Ответить
 
 