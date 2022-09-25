Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Черниговщины и Сумщины. ФОТО

Вчера, 24 сентября, под вражеским огнем находились Эсманская, Шалыгинская и Середино-Будская громады Сумщины, Сновская и Семеновская громады Черниговщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, Сновскую громаду из района населенного пункта Кирилловка россияне поливали минометным огнем - 24 взрыва мин калибра 82 мм.

Также под минометным огнем находилась территория Семеновской громады. Пограничники насчитали 37 прилетов со стороны российской деревни Скачок.

По территории Эсманской громады со стороны населенного пункта Троебортное россияне били минометами 120 мм калибра – 3 взрыва.

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По территории Середино-Будской громады враг целил из ствольной артиллерии – 2 взрыва. Огонь вели из района российского села Зерновое.

По Шалыгинской громаде со стороны российского села Козино россияне били из РСЗО, зафиксировано 6 прилетов.









"Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників", - додали в Держприкордонслужбі.