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Массированный удар по Запорожью: пострадала гражданская инфраструктура, повреждены учебные заведения и больница
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ночных обстрелов Запорожья пострадала гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля.
"Также повреждения получили учебные заведения и больница. На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе. Есть пострадавшие люди. Информация относительно них уточняется", - информирует Куртев.
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показать весь комментарий25.09.2022 08:47 Ответить Мне нравится 4
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