Последствия удара по Николаеву: повреждены жилые дома, есть жертвы. ФОТО

За сутки войска РФ повредили 54 объекта гражданской инфраструктуры в Николаевской области - полиция документирует каждый факт террора против мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня ночью Николаев в очередной раз подвергся вражеским обстрелам со стороны оккупационных войск. Пока известно о повреждении жилых домов. Есть убитые и раненые среди гражданских. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Также ночью под вражеским огнем находились Шевченковская, Березнеговатская и Широковская громады. На местах происшествия работают правоохранители и другие профильные службы. После вчерашних нанесенных ударов по Николаеву и Шевченковской и Березнеговатской громадах полицейские задокументировали повреждения 22 частных и 19 многоквартирных жилых домов, четырех магазинов, помещения кафе, государственных предприятий, частного предприятия, офисного и гаражных помещений, автомобилей. Погибла 23-летняя жительница Николаева и пострадали три гражданина, среди которых трехмесячный ребенок. В Шевченковской громаде от ракетных ударов погибли два местных жителя - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

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По всем фактам преступных действий со стороны оккупационных войск следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".