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Последствия удара по Николаеву: повреждены жилые дома, есть жертвы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За сутки войска РФ повредили 54 объекта гражданской инфраструктуры в Николаевской области - полиция документирует каждый факт террора против мирного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня ночью Николаев в очередной раз подвергся вражеским обстрелам со стороны оккупационных войск. Пока известно о повреждении жилых домов. Есть убитые и раненые среди гражданских. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Также ночью под вражеским огнем находились Шевченковская, Березнеговатская и Широковская громады. На местах происшествия работают правоохранители и другие профильные службы. После вчерашних нанесенных ударов по Николаеву и Шевченковской и Березнеговатской громадах полицейские задокументировали повреждения 22 частных и 19 многоквартирных жилых домов, четырех магазинов, помещения кафе, государственных предприятий, частного предприятия, офисного и гаражных помещений, автомобилей. Погибла 23-летняя жительница Николаева и пострадали три гражданина, среди которых трехмесячный ребенок. В Шевченковской громаде от ракетных ударов погибли два местных жителя - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

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Последствия удара по Николаеву: повреждены жилые дома, есть жертвы 01
Последствия удара по Николаеву: повреждены жилые дома, есть жертвы 02
Последствия удара по Николаеву: повреждены жилые дома, есть жертвы 03

По всем фактам преступных действий со стороны оккупационных войск следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
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Вчера все гадали, зачем рашисты закапывают корабельные мины в Херсонской области. Всё прояснилось. Для пропаганды. Подорвали их и рассказали, что это «танк уничтожил склад ВСУ». Это не страна, это какая-то ******** киностудия, штампующая фильмы для дегенератов.
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02.10.2022 14:59 Ответить
"ВСУ взяли Шевченковку и уже на окраине Беляевки", - Гиркин бьет тревогу, Южный фронт прорван
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02.10.2022 15:01 Ответить
Шо-то совсем у них позорно. Раньше долбили ракетами в такие дни заглота за обе щеки по Киеву. Все помнят пронептунивание Москвы и мгновенную ответку. А теперь уже няма ракет, многие наверное в нерабочем состоянии оказались и ими нельзя стрелять. Оставили на залп после формализации этих референдумов госдумой на это неделе или когда эти клоуны будут изображать законность, который и дадут. Но еще раз, каждая кацапская гнида еще пожалеет, что просрала с-300 ракету в никуда, а не в ракету или самолет. Кенигсберг и Дрезден им раем покажутся, когда кацапы будут принимать на себя авиабомбы.
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02.10.2022 15:09 Ответить
Ну по слухам Насамсы уже охраняют Киев. Так что что бы там что-то поразить нужно ракет 50 выпустить и то не факт, что долетит до цели. Одесса уже под защитой IRIS-T, следующие комплексы ПРО скорее всего где-то на западе УКраины будут
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02.10.2022 15:13 Ответить
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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02.10.2022 15:21 Ответить
 
 