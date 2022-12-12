Враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона. ФОТО

Рашисты продолжают терроризировать освобожденные населенные пункты Херсонщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона.

"Вражеские снаряды попали в одну из городских больниц Херсона. Повреждено здание поликлиники. Также враг атаковал еще одно медицинское учреждение. Из-за российских обстрелов в здании выбиты окна", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших нет.

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