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Враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты продолжают терроризировать освобожденные населенные пункты Херсонщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона.
"Вражеские снаряды попали в одну из городских больниц Херсона. Повреждено здание поликлиники. Также враг атаковал еще одно медицинское учреждение. Из-за российских обстрелов в здании выбиты окна", - говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших нет.
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п
летить «кудись туди» про постраждалі в тому числі,жилі масиви просто не написали.