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Враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты продолжают терроризировать освобожденные населенные пункты Херсонщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона.

"Вражеские снаряды попали в одну из городских больниц Херсона. Повреждено здание поликлиники. Также враг атаковал еще одно медицинское учреждение. Из-за российских обстрелов в здании выбиты окна", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших нет.

Читайте: Массированный обстрел Херсона: сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых

Враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона 01
Враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона 02
Враг снова обстрелял медицинские учреждения Херсона 03
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за это раненых окупантов добивать!!!
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12.12.2022 17:06 Ответить
Почему нельзя уничтожить, рашистских мразей на том берегу ⁉️долбаните их Хаймерсами раз десять ‼️
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12.12.2022 17:23 Ответить
Це ж однозначно хтось і прихильників ПЗДЖ,або "Слуг" задає координати таких закладів.
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12.12.2022 17:26 Ответить
Вони там з березня по листопад сиділи, про що ви пишете?
п
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12.12.2022 21:02 Ответить
Наводчики наводят.
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12.12.2022 17:28 Ответить
Відкривайте Гуглмапс, пишіть запит «лікарні Херсону».
летить «кудись туди» про постраждалі в тому числі,жилі масиви просто не написали.
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12.12.2022 21:06 Ответить
 
 