Массированный обстрел Херсона: сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых

Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли.

"Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших сейчас неизвестно. Херсонцы, если слышите звуки взрывов, немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя!", - говорится в сообщении.

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