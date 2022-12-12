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Массированный обстрел Херсона: сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли.

"Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших сейчас неизвестно. Херсонцы, если слышите звуки взрывов, немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Последствия вражеского обстрела жилого сектора Херсона: повреждены дом и линии электроснабжения. ФОТО
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Ось на що здатні рашиські паскуди так це воювати з мирним населенням і все руйнувати ,особливо їх радує що велика частина України без світла ,це не армія це дика осатаніла орда.
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12.12.2022 15:39 Ответить
Тобто з кацапською артилерією з лівого берега нічого зробити не можемо. Контрбатарейні радари тільки на папері?
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12.12.2022 15:39 Ответить
Їбаште їх у відповідь щоб пір'я і яйця летіли.
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12.12.2022 15:54 Ответить
по прилегающим к днепру районах работают дрг, работают с островов,очевидно скрываются на дачах,которых там не мерено, лупят с спг,рпг,минометов, сделали штук 5 выстрелов и скрылись....и шо тут радар сделает...и похоже лупят даже не целясь. напротив жилые районы, куда не стрельнешь гарантировано попадешь....вот так х...ня малята.....
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12.12.2022 19:24 Ответить
Пане зеленський де наш наступ збрехав офіс ,ворог обстрілюе херсон тільки почнемо наступ перестане обстрілювати,де наш підводний флот дронів так назвав офіс придбаний за гроші громадян чи прикарманили гроші чи на склад відправили дрони ні одного удару по ********* котрі ******** безнаказано наші міста ,ні по кримському мосту котрого путін вже відремонтував,спить офіс а ворог перегрупіровуеться
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12.12.2022 16:36 Ответить
 
 