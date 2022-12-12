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Массированный обстрел Херсона: сейчас известно о двух погибших и пятерых раненых
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли.
"Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших сейчас неизвестно. Херсонцы, если слышите звуки взрывов, немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя!", - говорится в сообщении.
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