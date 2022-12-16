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Обломки сбитой российской ракеты на Киевщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киевской области силы ПВО уничтожили российскую ракету.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.
"Воздушная опасность продолжается. Только что обломки сбитой вражеской ракеты обнаружили полицейские Киевщины. Ракету уничтожили силы ПВО. Пострадавших, к счастью, нет. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором", - отметил он.
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