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Вблизи Бучи силы ПВО сбили российскую ракету, - мэр Федорук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы ПВО в Киевской области сбили ракету вблизи Бучи.
Об этом сообщил мэр Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.
"Вблизи Бучи силами противовоздушной обороны сбита вражеская ракета.
Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
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+11 Андрій Саган
показать весь комментарий16.12.2022 09:59
+8 KosAn30 JT26
показать весь комментарий16.12.2022 09:59
+4 Андрій Саган
показать весь комментарий16.12.2022 10:28
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Є елементарна інформаційна гігієна не розповсюджувати інформацію про роботу ППО. Самі ж просять кругом.
Це коли ЗЄ вже вовсю воював з місцевою владою. Ще питання є?
Проглоти телефон, а то за фейк на 15 лет посадят.
Проглоти телефон, а то на 15 лет за фейк посадят.