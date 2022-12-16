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Вблизи Бучи силы ПВО сбили российскую ракету, - мэр Федорук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Силы ПВО в Киевской области сбили ракету вблизи Бучи.

Об этом сообщил мэр Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.

"Вблизи Бучи силами противовоздушной обороны сбита вражеская ракета.

Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
с чего ты взял что оно под Бучей стоит? Оно может и на юге Киева быть, это ему не мешает сбить ракету над Бучей,не ищи зраду там где ее нет
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16.12.2022 09:59
+8
И? под бучей понятии растяжимое ,как и под киевом)вообщем в Украине стоит ПВО...
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16.12.2022 09:59
+4
ты ничтожество думаешь что осутствие света в Украине чем то поможет твоим кацапам на фронте? Они как сосали так и будут продолжать это делать все что тебе остаеться так это сидеть смотреть снимки и радоваться что в украине нет света,больше причин для радости у тебя нет,потому что на фронте одни пососы со стороны орков,харьковскую область просрали,Херсон просрали, 100 тысяч петухов убитых в украине уже просрали Сиди там и не кукарекай
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16.12.2022 10:28
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Це типу розказав що під Бучою стоїть наше ППО? Нащо ці данні до закінчення нальоту?
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16.12.2022 09:56 Ответить
И? под бучей понятии растяжимое ,как и под киевом)вообщем в Украине стоит ПВО...
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16.12.2022 09:59 Ответить
с чего ты взял что оно под Бучей стоит? Оно может и на юге Киева быть, это ему не мешает сбить ракету над Бучей,не ищи зраду там где ее нет
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16.12.2022 09:59 Ответить
Причому тут зрада?
Є елементарна інформаційна гігієна не розповсюджувати інформацію про роботу ППО. Самі ж просять кругом.
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16.12.2022 10:07 Ответить
Ти, дурник, вже задовбав. Вернись в тік-ток.
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16.12.2022 10:11 Ответить
Ракети збили під Бучею, а де ППО мєр не уточнював
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16.12.2022 10:14 Ответить
то что в новости взяли прикрепили какую то левую фотку с интернета,и написали что ПВО сбила кацапскую ракету где то там возле Бучи кацапам вообще ничего не даст, вот если бы выложили видео или фотографии с каких мест работает ПВО,это да,такого делать нельзя
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16.12.2022 10:18 Ответить
Ні, це типу сказав "не ссіть, ппо працює, прорвемся!" Дальність не один десяток км, не тільки те збивають, що прямо над головою пролітає.
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16.12.2022 10:01 Ответить
Федорук Анатолій Петрович Орден «За заслуги» ІІ ступеня (23 серпня 2021)

Це коли ЗЄ вже вовсю воював з місцевою владою. Ще питання є?
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16.12.2022 10:02 Ответить
Толік - це мудак і лизоблюд. Раніше агресивно агітував за Яника.
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16.12.2022 10:15 Ответить
Так і я ж за це. Тому і стиль зелено-хайпанинський.
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16.12.2022 10:30 Ответить
"Никто там ничего не сбивал" --- это кто заявляет? бот подшконарный?
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16.12.2022 10:16 Ответить
Ты методички не путай. По вашей набутылочной версии, вы по критической инфраструктуре не бьёте.

Проглоти телефон, а то за фейк на 15 лет посадят.
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16.12.2022 10:35 Ответить
Сьогоднішній загальний залп російських ракет, які прилетіли в Україну станом на 10 ранку це 72 ракети.
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16.12.2022 10:10 Ответить
и не то и не другое,потому что 70% этих ракет сбивают
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16.12.2022 10:17 Ответить
ты ничтожество думаешь что осутствие света в Украине чем то поможет твоим кацапам на фронте? Они как сосали так и будут продолжать это делать все что тебе остаеться так это сидеть смотреть снимки и радоваться что в украине нет света,больше причин для радости у тебя нет,потому что на фронте одни пососы со стороны орков,харьковскую область просрали,Херсон просрали, 100 тысяч петухов убитых в украине уже просрали Сиди там и не кукарекай
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16.12.2022 10:28 Ответить
Аргументировать нечем? Начались высеры о брызгании слюной и другой херне? Нахрена тогда свой рот открывать,если в итоге с 100% долей вероятностью произойдет твой слив как говна в унитазе?
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16.12.2022 10:35 Ответить
Та вони тільки проти цивільних уміють. Звісно ж ці всі ракетні атаки лише щоб замилити очі на імпотентну армію сросії.
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16.12.2022 10:40 Ответить
Ты методички не путай. По вашей набутылочной версии вы по критической инфраструктуре не бьёте.

Проглоти телефон, а то на 15 лет за фейк посадят.
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16.12.2022 10:38 Ответить
Вже можна передбачувати. Якщо ідуть дрони, на наступні дні будуть ракети.
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16.12.2022 10:35 Ответить
 
 