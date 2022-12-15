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Украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%, – Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Украинские силы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале войны до 80% в декабре, что подтверждает российский обстрел 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 выпущенных ракет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Резникова, Украина использовала "комбинацию систем ПВО, подаренных партнерами, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой".

Министр считает, что серия украинских побед "создала нечто выходящее за пределы дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами".

"Это нечто большее: вы поверили в нас и начали вкладывать не только, я бы сказал, не только оружие в Украину, но и потому, что вы хотите видеть после этой победы новую Украину, а не старую советскую Украину", - сказал он.

Читайте также: Мы будем продолжать наши контратаки, когда грунт замерзнет и станет более твердым, - Резников

Кроме того, Великобритания и другие западные союзники находятся в процессе обучения тысяч украинских военнослужащих, в то время, как РФ, по словам Резникова, "использует только советские системы и учебные курсы".
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Топ комментарии
+5
Це говорить, що ЗСУ мотивовані, професійні і намічені на Перемогу. Але ви тут ні до чого ,міністре
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15.12.2022 21:12
+4
Здесь он тоже отжигал

https://twitter.com/i/status/1602766504440872960
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15.12.2022 21:08
+4
Самий кращий захист ППО - це знищити усі російські літаки та пускові установки на землі московії. Це саме ефективне ППО!
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15.12.2022 21:15
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Здесь он тоже отжигал

https://twitter.com/i/status/1602766504440872960
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15.12.2022 21:08 Ответить
Перехватчик - хороший відсилання на відео - раджу всім подивитися

і ось такого ідіота досі тримають міністром оборонні під час війни.

У поважних країнах його зняли б давно з посади, відправили під слідство і перестали приймати в пристойних компаніях
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15.12.2022 21:18 Ответить
А ще в тому відео є Чмут, який ще не ліг під орахомію...
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16.12.2022 01:35 Ответить
Чмут з 2020 року під ОПою.
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16.12.2022 14:01 Ответить
Ти про забезпечення ЗСУ піклуйся чорт немитий
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15.12.2022 21:11 Ответить
Це говорить, що ЗСУ мотивовані, професійні і намічені на Перемогу. Але ви тут ні до чого ,міністре
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15.12.2022 21:12 Ответить
Ну це як міністр економіки не має стосунку до економіки
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15.12.2022 21:33 Ответить
краще все ж щоб були націлені. Мітить не треба)
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15.12.2022 22:07 Ответить
Самий кращий захист ППО - це знищити усі російські літаки та пускові установки на землі московії. Це саме ефективне ППО!
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15.12.2022 21:15 Ответить
І знищення самої росіїї та розпад її на декілька республік.
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15.12.2022 21:38 Ответить
Ефективність ППО залежить від кількості засобів ППО. Навіть "Патріот" покаже еіективність менше за 50%, якщо він буде один, а цілей буде десятків 6-7...
Тому підвищення ефективності ППО (ПРО) напряму залежить від постачань цих комплексів від західних партнерів і заслуги Рєзнікова тут немає.
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15.12.2022 21:16 Ответить
Патріот це скільки залпів одночасно? Чи ви думаєте, що 60 ракет орки по одному місці запустять?
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15.12.2022 21:22 Ответить
"9 батарей (...) містить: 36 ПУ ЗУР «Петріот» PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР «Петріот» PAC-3 , 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованими peшітками, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Це з вікіпедії. На одну батарею - розділити все на 9.

Ну а стосовно того, що в одне місце, то звісно, що ні. Але при пуску з одної локації і при приблизно однаковій траекторії (скажімо прольот всіх повітряних цілей буде над Полтавщиною, де буде стояти "Патріот") ефективність впаде від заявлених 80% до менш, ніж 50%. Звісно, якщо ця система ППО буде одна. На щастя, в Україні, завдяки західним партнерам, ППО набагато більша та має змогу передавати цілі від комплексу до комплексу. Саме цим і досягається висока ефективність. Ну і, звісно, професіоналізм наших захисників! Без низ будь-яке залізо буде лише дороговартісним металобрухтом.
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15.12.2022 21:53 Ответить
Всі ми знаємо, що найкращий спеціаліст в ппо - це петро олексійович. До чого тута якийсь міністр оборони???
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15.12.2022 21:22 Ответить
Ну в такому разі нинішні верховний главнокомандувач кращий спец по асфальту, який за три роки умудрився дивлячись в очі путіну все шо при Петро Олексійовичі починало розроблятися (Нептун, Вільха тощо) успішно завалити.
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15.12.2022 21:36 Ответить
Воно не розробляло Нептуни. То в нього руки не дійшли там попаститися. Він зливав гроші новинському, не кажучи вже про славетний комариний флот.
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16.12.2022 02:16 Ответить
Скоро станут лучше израильской. Там то опыт против кусков метала с тротилом )
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15.12.2022 21:30 Ответить
про ефективність ППО, без голосу і слів говорить процент знищеної енергосистеми України і відсутність світла в оселях українського народу.
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15.12.2022 22:37 Ответить
Коли вже воно П И З Д І Т И перестане?
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16.12.2022 15:26 Ответить
 
 