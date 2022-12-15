Украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%, – Резников

Украинские силы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале войны до 80% в декабре, что подтверждает российский обстрел 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 выпущенных ракет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Резникова, Украина использовала "комбинацию систем ПВО, подаренных партнерами, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой".

Министр считает, что серия украинских побед "создала нечто выходящее за пределы дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами".

"Это нечто большее: вы поверили в нас и начали вкладывать не только, я бы сказал, не только оружие в Украину, но и потому, что вы хотите видеть после этой победы новую Украину, а не старую советскую Украину", - сказал он.

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Кроме того, Великобритания и другие западные союзники находятся в процессе обучения тысяч украинских военнослужащих, в то время, как РФ, по словам Резникова, "использует только советские системы и учебные курсы".