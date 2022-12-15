Украинские системы ПВО повысили свою эффективность с 50% до 80%, – Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские силы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале войны до 80% в декабре, что подтверждает российский обстрел 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 выпущенных ракет.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Резникова, Украина использовала "комбинацию систем ПВО, подаренных партнерами, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой".
Министр считает, что серия украинских побед "создала нечто выходящее за пределы дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами".
"Это нечто большее: вы поверили в нас и начали вкладывать не только, я бы сказал, не только оружие в Украину, но и потому, что вы хотите видеть после этой победы новую Украину, а не старую советскую Украину", - сказал он.
Кроме того, Великобритания и другие западные союзники находятся в процессе обучения тысяч украинских военнослужащих, в то время, как РФ, по словам Резникова, "использует только советские системы и учебные курсы".
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і ось такого ідіота досі тримають міністром оборонні під час війни.
У поважних країнах його зняли б давно з посади, відправили під слідство і перестали приймати в пристойних компаніях
Тому підвищення ефективності ППО (ПРО) напряму залежить від постачань цих комплексів від західних партнерів і заслуги Рєзнікова тут немає.
Це з вікіпедії. На одну батарею - розділити все на 9.
Ну а стосовно того, що в одне місце, то звісно, що ні. Але при пуску з одної локації і при приблизно однаковій траекторії (скажімо прольот всіх повітряних цілей буде над Полтавщиною, де буде стояти "Патріот") ефективність впаде від заявлених 80% до менш, ніж 50%. Звісно, якщо ця система ППО буде одна. На щастя, в Україні, завдяки західним партнерам, ППО набагато більша та має змогу передавати цілі від комплексу до комплексу. Саме цим і досягається висока ефективність. Ну і, звісно, професіоналізм наших захисників! Без низ будь-яке залізо буде лише дороговартісним металобрухтом.