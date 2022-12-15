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Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% до 80%, – Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Українські сили протиповітряної оборони підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні, що підтверджує російський обстріл 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 випущених ракет.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Резнікова, Україна використала "комбінацію систем ППО, подарованих партнерами, систем радянської доби та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби із загрозою".

Міністр вважає, що серія українських перемог "створила щось, що виходить за межі дипломатичної довіри між Україною та її партнерами".

"Це щось більше: ви повірили в нас і почали вкладати не лише, я б сказав, не лише зброю в Україну, а й тому, що ви хочете бачити після цієї перемоги нову Україну, а не стару радянську Україну", - сказав він.

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Крім того, Велика Британія та інші західні союзники перебувають у процесі навчання тисяч українських військовослужбовців, тоді як РФ, за словами Резнікова, "використовує лише радянські системи та навчальні курси".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Це говорить, що ЗСУ мотивовані, професійні і намічені на Перемогу. Але ви тут ні до чого ,міністре
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15.12.2022 21:12
+4
Здесь он тоже отжигал

https://twitter.com/i/status/1602766504440872960
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15.12.2022 21:08
+4
Самий кращий захист ППО - це знищити усі російські літаки та пускові установки на землі московії. Це саме ефективне ППО!
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15.12.2022 21:15
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Здесь он тоже отжигал

https://twitter.com/i/status/1602766504440872960
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15.12.2022 21:08 Відповісти
Перехватчик - хороший відсилання на відео - раджу всім подивитися

і ось такого ідіота досі тримають міністром оборонні під час війни.

У поважних країнах його зняли б давно з посади, відправили під слідство і перестали приймати в пристойних компаніях
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15.12.2022 21:18 Відповісти
А ще в тому відео є Чмут, який ще не ліг під орахомію...
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16.12.2022 01:35 Відповісти
Чмут з 2020 року під ОПою.
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16.12.2022 14:01 Відповісти
Ти про забезпечення ЗСУ піклуйся чорт немитий
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15.12.2022 21:11 Відповісти
Це говорить, що ЗСУ мотивовані, професійні і намічені на Перемогу. Але ви тут ні до чого ,міністре
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15.12.2022 21:12 Відповісти
Ну це як міністр економіки не має стосунку до економіки
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15.12.2022 21:33 Відповісти
краще все ж щоб були націлені. Мітить не треба)
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15.12.2022 22:07 Відповісти
Самий кращий захист ППО - це знищити усі російські літаки та пускові установки на землі московії. Це саме ефективне ППО!
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15.12.2022 21:15 Відповісти
І знищення самої росіїї та розпад її на декілька республік.
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15.12.2022 21:38 Відповісти
Ефективність ППО залежить від кількості засобів ППО. Навіть "Патріот" покаже еіективність менше за 50%, якщо він буде один, а цілей буде десятків 6-7...
Тому підвищення ефективності ППО (ПРО) напряму залежить від постачань цих комплексів від західних партнерів і заслуги Рєзнікова тут немає.
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15.12.2022 21:16 Відповісти
Патріот це скільки залпів одночасно? Чи ви думаєте, що 60 ракет орки по одному місці запустять?
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15.12.2022 21:22 Відповісти
"9 батарей (...) містить: 36 ПУ ЗУР «Петріот» PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР «Петріот» PAC-3 , 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованими peшітками, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Це з вікіпедії. На одну батарею - розділити все на 9.

Ну а стосовно того, що в одне місце, то звісно, що ні. Але при пуску з одної локації і при приблизно однаковій траекторії (скажімо прольот всіх повітряних цілей буде над Полтавщиною, де буде стояти "Патріот") ефективність впаде від заявлених 80% до менш, ніж 50%. Звісно, якщо ця система ППО буде одна. На щастя, в Україні, завдяки західним партнерам, ППО набагато більша та має змогу передавати цілі від комплексу до комплексу. Саме цим і досягається висока ефективність. Ну і, звісно, професіоналізм наших захисників! Без низ будь-яке залізо буде лише дороговартісним металобрухтом.
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15.12.2022 21:53 Відповісти
Всі ми знаємо, що найкращий спеціаліст в ппо - це петро олексійович. До чого тута якийсь міністр оборони???
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15.12.2022 21:22 Відповісти
Ну в такому разі нинішні верховний главнокомандувач кращий спец по асфальту, який за три роки умудрився дивлячись в очі путіну все шо при Петро Олексійовичі починало розроблятися (Нептун, Вільха тощо) успішно завалити.
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15.12.2022 21:36 Відповісти
Воно не розробляло Нептуни. То в нього руки не дійшли там попаститися. Він зливав гроші новинському, не кажучи вже про славетний комариний флот.
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16.12.2022 02:16 Відповісти
Скоро станут лучше израильской. Там то опыт против кусков метала с тротилом )
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15.12.2022 21:30 Відповісти
про ефективність ППО, без голосу і слів говорить процент знищеної енергосистеми України і відсутність світла в оселях українського народу.
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15.12.2022 22:37 Відповісти
Коли вже воно П И З Д І Т И перестане?
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16.12.2022 15:26 Відповісти
 
 