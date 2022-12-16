УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4126 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 274 26
війна (56389) Київська область (3131) ППО (1824) Буча (498)

Поблизу Бучі сили ППО збили російську ракету, - мер Федорук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили ППО на Київщині збили ракету поблизу Бучі.

Про це повідомив мер Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету.

Залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО працює у Києві та області, - ОВА (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
с чего ты взял что оно под Бучей стоит? Оно может и на юге Киева быть, это ему не мешает сбить ракету над Бучей,не ищи зраду там где ее нет
показати весь коментар
16.12.2022 09:59
+8
И? под бучей понятии растяжимое ,как и под киевом)вообщем в Украине стоит ПВО...
показати весь коментар
16.12.2022 09:59
+4
ты ничтожество думаешь что осутствие света в Украине чем то поможет твоим кацапам на фронте? Они как сосали так и будут продолжать это делать все что тебе остаеться так это сидеть смотреть снимки и радоваться что в украине нет света,больше причин для радости у тебя нет,потому что на фронте одни пососы со стороны орков,харьковскую область просрали,Херсон просрали, 100 тысяч петухов убитых в украине уже просрали Сиди там и не кукарекай
показати весь коментар
16.12.2022 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це типу розказав що під Бучою стоїть наше ППО? Нащо ці данні до закінчення нальоту?
показати весь коментар
16.12.2022 09:56 Відповісти
И? под бучей понятии растяжимое ,как и под киевом)вообщем в Украине стоит ПВО...
показати весь коментар
16.12.2022 09:59 Відповісти
с чего ты взял что оно под Бучей стоит? Оно может и на юге Киева быть, это ему не мешает сбить ракету над Бучей,не ищи зраду там где ее нет
показати весь коментар
16.12.2022 09:59 Відповісти
Причому тут зрада?
Є елементарна інформаційна гігієна не розповсюджувати інформацію про роботу ППО. Самі ж просять кругом.
показати весь коментар
16.12.2022 10:07 Відповісти
Ти, дурник, вже задовбав. Вернись в тік-ток.
показати весь коментар
16.12.2022 10:11 Відповісти
Ракети збили під Бучею, а де ППО мєр не уточнював
показати весь коментар
16.12.2022 10:14 Відповісти
то что в новости взяли прикрепили какую то левую фотку с интернета,и написали что ПВО сбила кацапскую ракету где то там возле Бучи кацапам вообще ничего не даст, вот если бы выложили видео или фотографии с каких мест работает ПВО,это да,такого делать нельзя
показати весь коментар
16.12.2022 10:18 Відповісти
Ні, це типу сказав "не ссіть, ппо працює, прорвемся!" Дальність не один десяток км, не тільки те збивають, що прямо над головою пролітає.
показати весь коментар
16.12.2022 10:01 Відповісти
Федорук Анатолій Петрович Орден «За заслуги» ІІ ступеня (23 серпня 2021)

Це коли ЗЄ вже вовсю воював з місцевою владою. Ще питання є?
показати весь коментар
16.12.2022 10:02 Відповісти
Толік - це мудак і лизоблюд. Раніше агресивно агітував за Яника.
показати весь коментар
16.12.2022 10:15 Відповісти
Так і я ж за це. Тому і стиль зелено-хайпанинський.
показати весь коментар
16.12.2022 10:30 Відповісти
"Никто там ничего не сбивал" --- это кто заявляет? бот подшконарный?
показати весь коментар
16.12.2022 10:16 Відповісти
Ты методички не путай. По вашей набутылочной версии, вы по критической инфраструктуре не бьёте.

Проглоти телефон, а то за фейк на 15 лет посадят.
показати весь коментар
16.12.2022 10:35 Відповісти
Сьогоднішній загальний залп російських ракет, які прилетіли в Україну станом на 10 ранку це 72 ракети.
показати весь коментар
16.12.2022 10:10 Відповісти
и не то и не другое,потому что 70% этих ракет сбивают
показати весь коментар
16.12.2022 10:17 Відповісти
ты ничтожество думаешь что осутствие света в Украине чем то поможет твоим кацапам на фронте? Они как сосали так и будут продолжать это делать все что тебе остаеться так это сидеть смотреть снимки и радоваться что в украине нет света,больше причин для радости у тебя нет,потому что на фронте одни пососы со стороны орков,харьковскую область просрали,Херсон просрали, 100 тысяч петухов убитых в украине уже просрали Сиди там и не кукарекай
показати весь коментар
16.12.2022 10:28 Відповісти
Аргументировать нечем? Начались высеры о брызгании слюной и другой херне? Нахрена тогда свой рот открывать,если в итоге с 100% долей вероятностью произойдет твой слив как говна в унитазе?
показати весь коментар
16.12.2022 10:35 Відповісти
Та вони тільки проти цивільних уміють. Звісно ж ці всі ракетні атаки лише щоб замилити очі на імпотентну армію сросії.
показати весь коментар
16.12.2022 10:40 Відповісти
Ты методички не путай. По вашей набутылочной версии вы по критической инфраструктуре не бьёте.

Проглоти телефон, а то на 15 лет за фейк посадят.
показати весь коментар
16.12.2022 10:38 Відповісти
Вже можна передбачувати. Якщо ідуть дрони, на наступні дні будуть ракети.
показати весь коментар
16.12.2022 10:35 Відповісти
 
 