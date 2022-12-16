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Поблизу Бучі сили ППО збили російську ракету, - мер Федорук
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Сили ППО на Київщині збили ракету поблизу Бучі.
Про це повідомив мер Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу Бучі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету.
Залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Андрій Саган
показати весь коментар16.12.2022 09:59
+8 KosAn30 JT26
показати весь коментар16.12.2022 09:59
+4 Андрій Саган
показати весь коментар16.12.2022 10:28
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Будь ласка, зачекайте...
Є елементарна інформаційна гігієна не розповсюджувати інформацію про роботу ППО. Самі ж просять кругом.
Це коли ЗЄ вже вовсю воював з місцевою владою. Ще питання є?
Проглоти телефон, а то за фейк на 15 лет посадят.
Проглоти телефон, а то на 15 лет за фейк посадят.