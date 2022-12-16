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війна (56389) Київська область (3131) обстріл (21042) ППО (1824) Кулеба Олексій (136)

ППО працює у Києві та області, - ОВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на Київщині.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Про роботу ППО повідомили також у Києві.

Також читайте: Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% до 80%, – Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Кремлівський фюрер скаженіє,
щоб ти здох , тварюка , і поскоріше 😡
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16.12.2022 09:14
+7
Пока мы не уничтожим все рашистские самолеты и корабли которые запускают ракету ето будет длиться вечно. Ножно бить по рашистских аеродромах в том числе в мацквэ днем и ночью. Чтобы вся ращка была бесполетной зоной. А в связи с тем что у рашки территория огромная ето будет транспортный колапс для нее.
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16.12.2022 09:21
+1
биомусор клоаки надо уничтожать каждую секунду и делать своими силами больше разного вооружения , а не ремонтировать дороги в глубоком тылу отмывая деньги ---оружие там делайте ,,,,,,,он будет лезть сюда с быдлом даже с палками и камнями это же чума , а не подобие людей , то что там бабуины прозябают с бурятии , хакасии на кавказе , сахе,.,,,в норах хижынах и землянках и плодятся они как крысы по 10-12 особей так это говорит о том , что нескончаемый поток этих животных будет сюда идти воевать за кус хлеба , трусы и унитазы , кремлевское ничтожное ботоксное ***** пока не здохнет будет воевать , рано мы рассслабились, танцуем по ресторанах , а чума рядом,,...,
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16.12.2022 10:00
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9:00 три очень сильных взрыва - Кривой Рог
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16.12.2022 09:09 Відповісти
Це вже ескалація, чи ще ні?
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16.12.2022 09:11 Відповісти
Просто ну дуже цікаво, який ступінь занепокоєння на цей раз народять наші партнери
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16.12.2022 09:34 Відповісти
Кремлівський фюрер скаженіє,
щоб ти здох , тварюка , і поскоріше 😡
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16.12.2022 09:14 Відповісти
Пока мы не уничтожим все рашистские самолеты и корабли которые запускают ракету ето будет длиться вечно. Ножно бить по рашистских аеродромах в том числе в мацквэ днем и ночью. Чтобы вся ращка была бесполетной зоной. А в связи с тем что у рашки территория огромная ето будет транспортный колапс для нее.
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16.12.2022 09:21 Відповісти
Головою об асфальт.
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16.12.2022 09:27 Відповісти
Не кажіть такого - чувак строчить з морозного поля під енгельсом паралельно встановлюючи там міни
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16.12.2022 09:35 Відповісти
у нас работает ППО ..
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16.12.2022 09:22 Відповісти
Найближчим часом має виступити Данілов та навішати довірливим локшини про те як за поребриком залишилося ракет макс. на 1-2 пуски. А люся абдристович володіє ще точнішою інформацією.
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16.12.2022 09:52 Відповісти
биомусор клоаки надо уничтожать каждую секунду и делать своими силами больше разного вооружения , а не ремонтировать дороги в глубоком тылу отмывая деньги ---оружие там делайте ,,,,,,,он будет лезть сюда с быдлом даже с палками и камнями это же чума , а не подобие людей , то что там бабуины прозябают с бурятии , хакасии на кавказе , сахе,.,,,в норах хижынах и землянках и плодятся они как крысы по 10-12 особей так это говорит о том , что нескончаемый поток этих животных будет сюда идти воевать за кус хлеба , трусы и унитазы , кремлевское ничтожное ботоксное ***** пока не здохнет будет воевать , рано мы рассслабились, танцуем по ресторанах , а чума рядом,,...,
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16.12.2022 10:00 Відповісти
 
 