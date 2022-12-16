ППО працює у Києві та області, - ОВА (оновлено)

Сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на Київщині.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Про роботу ППО повідомили також у Києві.

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