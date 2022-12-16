9 270 12
ППО працює у Києві та області, - ОВА (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на Київщині.
Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Про роботу ППО повідомили також у Києві.
Топ коментарі
+12 Amber
показати весь коментар16.12.2022 09:14
+7 FT FT
показати весь коментар16.12.2022 09:21
+1 Маруся Попик
показати весь коментар16.12.2022 10:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
щоб ти здох , тварюка , і поскоріше 😡