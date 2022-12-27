Россияне обстреляли роддом в Херсоне. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сегодня в роддоме родилось двое младенцев. Врачи с малышами успели спуститься в укрытие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в фейсбуке.
"Террористы еще раз целились в детские жизни. Сегодня в этом роддоме родились двое младенцев. Один из малышей появился на свет за несколько минут до того, как стены роддома были разрушены российскими снарядами", - написал Ляшко.
По его словам, Россия коварно обстреляла очередной роддом в Херсоне.
"Знали ли террористы, куда целятся? На 11-м месяце войны могу с уверенностью сказать, что да. Ведь каждый день наши больницы и родильные дома становятся мишенями для российских ракет и снарядов", - добавил Ляшко.
Он заявил, что, к счастью, на этот раз ни малыши, ни роженицы, ни работники больницы не пострадали.
Ляшко отметил, что, не имея успехов на поле боя, Россия пытается воевать с новорожденными украинцами.
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говорят, за 3 мин до этого успели завершить кесарево и спуститься в укрытие!!! за 3 мин!!!!!
********** и ****-симоньян и прочие нелюди....советующие бомбить наших детей...бумерангом получите все !!!