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Ляшко Олег (1639) обстрел (20132) роддом (75) Херсон (2099)

Россияне обстреляли роддом в Херсоне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сегодня в роддоме родилось двое младенцев. Врачи с малышами успели спуститься в укрытие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в фейсбуке.

"Террористы еще раз целились в детские жизни. Сегодня в этом роддоме родились двое младенцев. Один из малышей появился на свет за несколько минут до того, как стены роддома были разрушены российскими снарядами", - написал Ляшко.

По его словам, Россия коварно обстреляла очередной роддом в Херсоне.

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"Знали ли террористы, куда целятся? На 11-м месяце войны могу с уверенностью сказать, что да. Ведь каждый день наши больницы и родильные дома становятся мишенями для российских ракет и снарядов", - добавил Ляшко.

Он заявил, что, к счастью, на этот раз ни малыши, ни роженицы, ни работники больницы не пострадали.

Ляшко отметил, что, не имея успехов на поле боя, Россия пытается воевать с новорожденными украинцами.

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Топ комментарии
+14
вот твари казломордые...
говорят, за 3 мин до этого успели завершить кесарево и спуститься в укрытие!!! за 3 мин!!!!!
********** и ****-симоньян и прочие нелюди....советующие бомбить наших детей...бумерангом получите все !!!
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27.12.2022 21:13
+9
Усіх падлюк вирахуємо і знищимо.

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27.12.2022 21:41
+7
Нормальне співіснування з цими сатаністами неможливе.
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27.12.2022 21:15
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Правила форума Совет форумчан
вот твари казломордые...
говорят, за 3 мин до этого успели завершить кесарево и спуститься в укрытие!!! за 3 мин!!!!!
********** и ****-симоньян и прочие нелюди....советующие бомбить наших детей...бумерангом получите все !!!
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27.12.2022 21:13 Ответить
Влада Херсона - якісь дебіли.
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27.12.2022 21:13 Ответить
Ярик? Ти?
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27.12.2022 21:44 Ответить
Нi,вiн просто гена-довбо*об...яркий за клованiв голосував..
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28.12.2022 00:05 Ответить
Важно понимать что рашизм это такая мразина которая в большей степени воюет против будущей армии Украины чем против действующей. Именно поэтому эта мразина бьет по роддомах, ТРЦ по детских домах, садиках и школах пытаясь уничтожить как можно больше женщин и детей. В таких случаях нужно применять зеркальные действия несмотря на визги этой мрази.
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27.12.2022 21:14 Ответить
Нормальне співіснування з цими сатаністами неможливе.
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27.12.2022 21:15 Ответить
Есть есть действующая армия, а есть армия будущего - это дети и женщины. Так вот - рашизм принялся уничтожать всеми доступными методами армию нашего будущего и в этом плане мы полностью проигрываем. Это нужно взять ко вниманию как правительству, так и командованию.
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27.12.2022 21:20 Ответить
Тварини! щоб їм всім пащі свинособачі порозривало..
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27.12.2022 21:24 Ответить
Опять завоеватели роддомов разбушевались? Где там у них ближайший военный аэродром?
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27.12.2022 21:29 Ответить
Усіх падлюк вирахуємо і знищимо.

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27.12.2022 21:41 Ответить
Всі лікарні на окупованій частині Херсонщини рашистами перетворені на військові госпіталя , значить нам потрібно після кожного обстрілу Херсону знищувати якийсь їхній госпіталь .
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27.12.2022 23:09 Ответить
Худших подонков чем кацапы нет и не было. Гитлеровские фашисты не идут в сравнение
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28.12.2022 08:16 Ответить
 
 