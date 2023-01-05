Вражеский дрон "вертолет" сбит на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники в Харьковской области уничтожили российский дрон, на котором краской было написано "вертолет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Квадрокоптер россиян отследили пограничники над своими позициями. Вражеский дрон корректировал работу танка, который обстреливал их подразделение. Охранники границы сбили вражескую "птичку" из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Идентифицированы четверо российских офицеров, непосредственно причастных к атакам Shahed по территории Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж