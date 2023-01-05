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Вражеский дрон "вертолет" сбит на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пограничники в Харьковской области уничтожили российский дрон, на котором краской было написано "вертолет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Квадрокоптер россиян отследили пограничники над своими позициями. Вражеский дрон корректировал работу танка, который обстреливал их подразделение. Охранники границы сбили вражескую "птичку" из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вражеский дрон вертолет сбит на Харьковщине, - Госпогранслужба 01

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Карлосон, блт...🤣
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05.01.2023 11:07 Ответить
Это модель - ,Сатанист гундяй 1, !
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05.01.2023 12:23 Ответить
Предлагаю на всех наших писать "путин х...ло" !
Ну, чтоб не было у кацапов желания показывать, если собьют.....
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05.01.2023 11:17 Ответить
👍
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05.01.2023 12:05 Ответить
позивний хозяіна...
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05.01.2023 11:58 Ответить
"суперновина"... якби було написано "х..й", також би кидали на новосну лєнту???
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05.01.2023 11:58 Ответить
 
 