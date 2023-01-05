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Вражеский дрон "вертолет" сбит на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пограничники в Харьковской области уничтожили российский дрон, на котором краской было написано "вертолет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Квадрокоптер россиян отследили пограничники над своими позициями. Вражеский дрон корректировал работу танка, который обстреливал их подразделение. Охранники границы сбили вражескую "птичку" из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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Ну, чтоб не было у кацапов желания показывать, если собьют.....