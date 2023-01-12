Разграбленный оккупантами херсонский музей просит украинцев присылать фотографии экспонатов, сделанные до полномасштабной войны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Херсонский художественный музей просит посетителей присылать фотографии, сделанные в его залах до начала полномасштабного вторжения.
Об этом говорится на фейсбук-странице учреждения, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что в третью среду января в мире отмечается День музейных селфи, когда можно бесплатно прийти в любой музей и сфотографироваться с любимым экспонатом, однако в этом году учреждение не может провести это событие, поскольку многие экспонаты были вывезены оккупантами, а здание находится на реставрации.
Музей предлагает посетителям отправлять фото с прошлых лет, чтобы поддержать Херсонский художественный музей.
"Ваши селфи, сделанные в музее до начала полномасштабной войны, до оккупации Херсона, являются историческими документами. Поделитесь ими с музеем и всем миром!" - говорится в сообщении.
По условиям участия, 18 января нужно запостить в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter) старые фото из музея с хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Учреждение, в свою очередь, обещает собрать все фото на официальных страницах музея.
Также в сообщении отмечается, что символ Museum Selfie Day от Херсонского художественного музея – бюст молодой девушки флорентийского скульптора Эмилио Фиаски – также был вывезен оккупантами под видом "эвакуации".
Напомним, оккупанты с 31 октября по 3 ноября под видом "эвакуации" разграбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.
Пожалуйста, подождите...
«Парламентский телеканал «Рада» Управделами Верховной Рады 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией «Кинокит» на производство программ для Телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наши деньги.
Нещодавно , аналогічна ситуація відбулася і з Болгарією, яка після призначення сексологині ,відмовилася від уже оголошеної передачі зброї .
Дмитро Биков
А непогано ж Венедіктова, екс-око государєве, працює на новій посаді послиці в Швейцарії.
Так, до речі, і задумувалося. Все як Єрмак заповідав: розваліте коаліцію і буде вам дерев'яний рубль. Або два.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес: "Швейцарія ветує відправку в Україну військової допомоги." А раніше стало відомо, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та ********** швейцарського виробництва.
А Вові хочеться пива та на море.
коротко:
У повідомленні сказано, що у третю середу січня у світі відзначається День музейних селфі, коли можна безплатно прийти до будь-якого музею та сфотографуватися з улюбленим експонатом, проте цьогоріч заклад не може провести цю подію, оскільки багато експонатів були вивезені окупантами, а будівля знаходиться на реставрації.
Заклад пропонує відвідувачам надсилати фото з минулих років, аби підтримати Херсонський художній музей. Джерело: https://censor.net/ua/p3392953