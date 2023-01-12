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Разграбленный оккупантами херсонский музей просит украинцев присылать фотографии экспонатов, сделанные до полномасштабной войны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Херсонский художественный музей просит посетителей присылать фотографии, сделанные в его залах до начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится на фейсбук-странице учреждения, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в третью среду января в мире отмечается День музейных селфи, когда можно бесплатно прийти в любой музей и сфотографироваться с любимым экспонатом, однако в этом году учреждение не может провести это событие, поскольку многие экспонаты были вывезены оккупантами, а здание находится на реставрации.

Музей предлагает посетителям отправлять фото с прошлых лет, чтобы поддержать Херсонский художественный музей.

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"Ваши селфи, сделанные в музее до начала полномасштабной войны, до оккупации Херсона, являются историческими документами. Поделитесь ими с музеем и всем миром!" - говорится в сообщении.

По условиям участия, 18 января нужно запостить в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter) старые фото из музея с хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Учреждение, в свою очередь, обещает собрать все фото на официальных страницах музея.

Также в сообщении отмечается, что символ Museum Selfie Day от Херсонского художественного музея – бюст молодой девушки флорентийского скульптора Эмилио Фиаски – также был вывезен оккупантами под видом "эвакуации".

Разграбленный оккупантами херсонский музей просит украинцев присылать фотографии экспонатов, сделанные до полномасштабной войны 01

Разграбленный оккупантами херсонский музей просит украинцев присылать фотографии экспонатов, сделанные до полномасштабной войны 02

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Напомним, оккупанты с 31 октября по 3 ноября под видом "эвакуации" разграбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.
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Топ комментарии
+15
Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
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12.01.2023 19:28
+13
Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
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12.01.2023 19:29
+12
Не в тему, але пишу сюди тому до саме Херсон слуги здали ворогу й саме канал Рада та увесь Марафон ~ це кроки до зачморення мізків по прикладу рашистів

«Парламентский телеканал «Рада» Управделами Верховной Рады 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией «Кинокит» на производство программ для Телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наши деньги.
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12.01.2023 19:27
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Правила форума Совет форумчан
викладіть відрубані і засушені касабскі голови і документами
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12.01.2023 19:20 Ответить
Ніззя, бо різні "гамнесті" розсмердяться!
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12.01.2023 19:23 Ответить
Не в тему, але пишу сюди тому до саме Херсон слуги здали ворогу й саме канал Рада та увесь Марафон ~ це кроки до зачморення мізків по прикладу рашистів

«Парламентский телеканал «Рада» Управделами Верховной Рады 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией «Кинокит» на производство программ для Телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наши деньги.
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12.01.2023 19:27 Ответить
Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
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12.01.2023 19:28 Ответить
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12.01.2023 19:29 Ответить
Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
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12.01.2023 19:29 Ответить
Ванда Йосипівна Стовідсотково свої дипломати , підключилися до саботажу зовнішньої допомоги для Українського народу.

Нещодавно , аналогічна ситуація відбулася і з Болгарією, яка після призначення сексологині ,відмовилася від уже оголошеної передачі зброї .

Дмитро Биков

А непогано ж Венедіктова, екс-око государєве, працює на новій посаді послиці в Швейцарії.

Так, до речі, і задумувалося. Все як Єрмак заповідав: розваліте коаліцію і буде вам дерев'яний рубль. Або два.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес: "Швейцарія ветує відправку в Україну військової допомоги." А раніше стало відомо, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та ********** швейцарського виробництва.
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12.01.2023 19:31 Ответить
..наче, колись-десь, у музеї не можна було фотографувати, ми, студентами ще, якось отримали нагоняй за подібний "злочин" - фотографування.. може то були "пєрєгіби на мєстах"?
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12.01.2023 19:34 Ответить
Для деяких експонатів фотоспалах може бути шкідливим, але і "пєрєгіби на мєстах" не виключені
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12.01.2023 19:46 Ответить
а куда делась архивная опись национального достояния? Какой чинуша не работал???
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12.01.2023 19:36 Ответить
Сотні тисяч вбитих та закатованих, десятки тисяч примусово депортованих із України дітей, знищені міста, розграбовані заводи, АЕС ГЕС, ворогу здані навіть музейне золото та картини.

А Вові хочеться пива та на море.
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12.01.2023 19:36 Ответить
Цього хотіли 73% з 46% що прийшли надругий тур! Наїлися - напилися, скупалися?
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12.01.2023 19:52 Ответить
Куплю машину с магнитофоном и в Ялту... Соскучився по красним труселям....
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12.01.2023 22:21 Ответить
За Херсон все равно спросим. С тех кто его "прое-ал"...
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12.01.2023 19:43 Ответить
асвабадим Херсон ,па щелчку пальцев
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12.01.2023 19:50 Ответить
дрестович витирається, наче йому хтось межи очі харкнув
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12.01.2023 20:33 Ответить
музей, без опису??...аут...
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12.01.2023 20:30 Ответить
Читайте новину, а не заголовок(((
коротко:

У повідомленні сказано, що у третю середу січня у світі відзначається День музейних селфі, коли можна безплатно прийти до будь-якого музею та сфотографуватися з улюбленим експонатом, проте цьогоріч заклад не може провести цю подію, оскільки багато експонатів були вивезені окупантами, а будівля знаходиться на реставрації.

Заклад пропонує відвідувачам надсилати фото з минулих років, аби підтримати Херсонський художній музей. Джерело: https://censor.net/ua/p3392953
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12.01.2023 22:44 Ответить
Таке тільки творят середньовічні варвари якими і є рашисти.
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12.01.2023 20:55 Ответить
Voobshe-to nado sostavljat spiski togo, shto moskali stashili c Ukrainy za poslednije stoletija. Spiski sozdat izo vseh veshei, kotoryh znajut, shto naideny na zemle ukrainskoi. Posle Peremogi tot spisok nado predjavit/ zapihnut v glotku amjobam moskovii. Budet tshast reparatsii. Inatshe nikak. V samom to dele v podobnom aktsii dolzhny utshastvovat vse strany, kotoryh moskal hot kogda-to grabil.
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12.01.2023 23:14 Ответить
 
 