Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОрепортаж

29 июля враг снова обстрелял г. Купянск, повреждены жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую обласную прокуратуру.

Под вражеский огонь попало село Ольховатка Великобурлукской ТГ, повреждения получила хозяйственная постройка. По предварительным данным, оккупанты обстреливали Купянщину из артиллерии.

Кроме того, 29 июля около 20:30 произошел вражеский обстрел с. Борисовка Липецкой ТГ. Горел жилой дом и сарай.

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