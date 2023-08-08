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Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко, позывной Монах.

Об этом сообщают в фейсбуке знакомые павшего воина, а также те, кто вместе с ним защищал нашу страну, информирует Цензор.НЕТ.

"Погиб Andrzej Weremijenko. Ветеран еще старого Aйдара, который в первые дни создания бригады в конце февраля 2022 года пришел к нам с собратьями и стал основой одного из важных подразделений. Интеллектуал, свободный английский, мог быть "гражданином мира", но остался украинцем - пишет Александр Курбатов.

Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко 01
Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Веремиенко 02

"Вчера погиб командир моей роты. Человек-легенда из батальона Айдар, Andrzej Weremijenko , позывной "Монах". Человек, которому лично я очень благодарен за миллион вещей. В качестве примера. За дружбу. И друг, и командир, опытный и профессиональный, порядочный и веселый", - отмечает воин Никита Козачинский.

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По его словам, Веремиенко заботился о людях больше, чем о себе.

"За два дня до того мы провели немного времени вместе, общаясь о старости. Об опыте контакта со старостью. О перспективах старости. Очень грустно, таких больше нет", - добавляет Козачинский.
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Земля пухом
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08.08.2023 08:52 Ответить
Вічна Слава та вічна памʼять Герою !!!
Смерть москалям і кацапам !!!
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08.08.2023 08:57 Ответить
ось так краплинами, а часто й просто потоком ми втрачаємо наш людський потенціал..., війна забирає найкращих, а в тих що лишаються, назавжди понівечені душі...
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08.08.2023 09:46 Ответить
Загинув,загинув загинув. Читаешь і серце стискається. На жаль гинуть найкращі. Тепер вопрос? Назвіть бодай одного загиблого з 95квартала? Ах да вони бояться що загинуть. Ця камарилья і далі.. існує. Пики раз'їли що скоро репнуть... Полеглому СЛАВА! Земля тобі пухом. Спи спокійно тебе я так міркую будуть згадувати. За тебе помолімся друже, СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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08.08.2023 09:49 Ответить
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08.08.2023 10:01 Ответить
Низький уклін Герою, що захистив Україну, ціною власного ЖИТТЯ!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Кари, московітам *****, страшної кари!!
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08.08.2023 10:16 Ответить
Співчуття рідним та близькім.
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08.08.2023 11:36 Ответить
Вічна пам'ять і шана Герою...
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08.08.2023 13:03 Ответить
 
 