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Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа 01

Как сообщает издание El Tiempo, Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", - говорится в материале.

Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа 02

У Эррерры были жена и сын.

Также читайте: Защищая Украину, в бою с российскими оккупантами погиб доброволец из Колумбии Маркез Рамос. ФОТО
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Топ комментарии
+90
Мужня людина... де Колумбія і де Україна.... для переконань відстань ніщо....

Герою Слава!...
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04.09.2023 23:12
+61
Дякую тобі синку за твою добру душу, яка зараз в раю, я молюся за тебе і всі мої рідні теж.
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04.09.2023 23:14
+36
Вічна пам'ять Герою. Царство небесне
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04.09.2023 23:24
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Мужня людина... де Колумбія і де Україна.... для переконань відстань ніщо....

Герою Слава!...
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04.09.2023 23:12 Ответить
Так, це не лисий орденоносець з кварталу.
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05.09.2023 08:44 Ответить
Дякую тобі синку за твою добру душу, яка зараз в раю, я молюся за тебе і всі мої рідні теж.
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04.09.2023 23:14 Ответить
С.У.М.

(я завжди вболівав за збірну Колумбії з футболу: Вальдеррама, Іґуіта...)
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04.09.2023 23:14 Ответить
Як кажуть:Царство Небесне, а його сім'ї.. Важко писати, його сім' ї - благополуччя.
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04.09.2023 23:15 Ответить
Вічна пам'ять Герою. Царство небесне
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04.09.2023 23:24 Ответить
Descansa En Paz héroe.
Deja que Dios esté contigo.
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04.09.2023 23:38 Ответить
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04.09.2023 23:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Колумбії!!!
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05.09.2023 00:37 Ответить
Дякуємо
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05.09.2023 00:40 Ответить
индейские корни , спасибо воин за украину
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05.09.2023 04:12 Ответить
надіємось сім'ї МОУ здійснить виплату
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05.09.2023 07:59 Ответить
Загинув за Україну, потрібно писати Український герой Колумбійського походження! Вічна Слава Герою!
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05.09.2023 08:01 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Алехандро до Царства Небемного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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05.09.2023 09:28 Ответить
R.I.P.
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05.09.2023 09:59 Ответить
Вічна слава і пам'ять Герою! Царство небесне. Ось і потрібно брати приклад деяким "патріотам".
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05.09.2023 10:07 Ответить
Честь і слава батькам та близьким за виховання такого сина! Вічна слава герою України з Колумбії. Хай земля буде йому пухом. Народ України не забуде тебе, Еррерро!
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05.09.2023 11:30 Ответить
Колумбийский козак! Покойся с миром! Низкий поклон и бесконечная благодарность! 🙏
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05.09.2023 13:34 Ответить
Низький уклін. Дякуємо.
Слава Героям!!! Вічна пам'ять!!!
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05.09.2023 16:28 Ответить
Достойни поступок, Слава ГЕРОЮ !
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05.09.2023 17:14 Ответить
R.I.P.
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06.09.2023 22:42 Ответить
 
 