Защищая Украину, в бою с российскими оккупантами погиб доброволец из Колумбии Маркез Рамос. ФОТО

В бою с российским оккупантом, вступив в ближний бой, не отступив ни на шаг назад от своей боевой позиции, погиб воин "Легиона Свободы" (Нацгвардия) из Колумбии Маркез Рамос Кристиан Камило (Marquez Ramos Cristian).

Об этом сообщил воин "Легиона Свободы" Руслан Андрийко, передает Цензор.НЕТ.

"Маркез Рамос Кристиан Камило -"Колумбия" /Marquez Ramos Cristian.

(18 июня 1990 г., Республика Колумбия – 17 июля 2022 г., Харьковская обл., Изюмский р-н).

В 2007 году окончил колледж INCADE в городе Богота, Колумбия, и поступил в Национальную полицию в 2009 году. Сын господина Педро Хулио Маркеса и госпожи Флор Аманды Рамос Сантос Браты Альваро Андрес Мурсия Рамос и Йохана Мурсия Рамос.

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С апреля 2022 на войне за Украину. Будучи бойцом Карпатской Сечи показал себя как отважный воин, всегда готовый к Чину.

"Он всегда шутил, был очень вежливым, надежным, мы всегда могли на него положиться. Мы вытаскивали его тело под обстрелами, потому что обещали друг другу, что не будем оставлять своих. Мы очень скучаем по нему", - рассказывает командир отделения.

Погиб в бою с российским оккупантом, вступив в ближний бой, не отступив ни на шаг назад от своей боевой позиции", - сообщил Андрийко.