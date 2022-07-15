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МИД Британии вызвал посла России из-за смерти британца в плену оккупантов

пол,юрі

МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти британца Пола Юри в плену террористической "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине.

"Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - отметила Лиз Трасс.

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"Российское правительство и его прокси-силы продолжают совершать преступления. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавила она.

Как сообщалось, 45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен в апреле, скончался 5 дней назад.

В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в рядах и не воевал в Украине, а был сотрудником гуманитарной организации.

Боевики так называемой "ДНР" сообщили, что Пол Юри умер 10 июля из-за "диагнозов и стресса", заверив, что британцу оказывали медицинскую помощь.

Автор: 

Великобритания (4943) плен (2602) смерть (9215) волонтеры (2632) добровольцы (1158)


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Топ комментарии
+25
хапайте кацапов из организованных бандитских группировок. Многие из них с погонами фсб. Будет о чем с ними потолковать.
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15.07.2022 18:33
+17
Все вопросы может решить SAS отрезав яйца чепушилину по горло
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15.07.2022 18:38
+12
Які ДЬІНЬІРЬІ? У них аусвайси з куркою. Вони громадяни *********.
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15.07.2022 18:38
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хапайте кацапов из организованных бандитских группировок. Многие из них с погонами фсб. Будет о чем с ними потолковать.
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15.07.2022 18:33 Ответить
Их там пол страны, если не больше. Единственный способ покарать всех - ядерный удар по всей территории рф.
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15.07.2022 20:02 Ответить
скажут что это не мы
вопросы к дыныры...
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15.07.2022 18:33 Ответить
Які ДЬІНЬІРЬІ? У них аусвайси з куркою. Вони громадяни *********.
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15.07.2022 18:38 Ответить
Правда? А якщо британці захерачать Томагавк у кватирку Пушиліна? Вони теж не при ділах?
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15.07.2022 18:40 Ответить
А що в британії сидять якісь психічнохворі які вірять в якейсь казкове незалежне динири?
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15.07.2022 18:43 Ответить
ну неужели непонятно?
это такой изуверский вариант
чтобы они с дыныры "переговоры" вели
типа "они с ними говорят, значит признают"
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15.07.2022 18:44 Ответить
соромно за бриттов...щоб висловити глибоке занепокоєння?
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15.07.2022 18:36 Ответить
Соромно за Зелю, якій також висловил глибоке занепокоєння...
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15.07.2022 18:39 Ответить
вдолгую трахать кацапов нэначаси..
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15.07.2022 18:41 Ответить
Все вопросы может решить SAS отрезав яйца чепушилину по горло
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15.07.2022 18:38 Ответить
Нахіба ризикувати життями спеців? Королівський флот може послати по його гнилу душу Томагавк з Егейського моря.
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15.07.2022 18:42 Ответить
кіпеж як завжди злився в тєкучку

Дректор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев доложат президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионах. Выступления состоятся в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

На встрече глава государства отметил, что в ежедневном режиме Совет занимается наиболее острыми вопросами, однако не стоит забывать о ситуации в регионах страны. Поэтому об этом он и предложил поговорить на совещании 15 июля. В качестве докладчиков выступят главы указанных силовых ведомств, пишет РИА Новости.
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15.07.2022 18:38 Ответить
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15.07.2022 18:43 Ответить
Ну да, "не такие рузькие" аж на говно изошли, анонсируя ядерную войну. Тошнит от всяких шмар, типа Латыниной и пр.
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15.07.2022 18:50 Ответить
це про буйла:
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15.07.2022 18:53 Ответить
рашка теперь свой филиал сорта сысысыр 37го года официально открыла
будет лагом то что там "тестируют" в рашке "реформы проводить"
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15.07.2022 18:46 Ответить
Брити цього їм не подарують. Помста повинна бути холодною.
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15.07.2022 18:52 Ответить
Ну, как сказать. За покушение на Скрипаля и убийство Литвиненко какая месть была?
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15.07.2022 18:55 Ответить
хай надсилають SAS,
у Києві спитати Бурбу.
Він розскаже де і що лежить.....
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15.07.2022 18:56 Ответить
МЗС Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрєя Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні терористичної "ДНР".
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15.07.2022 18:53 Ответить
якщо тільки це то гопота буде ржати в обличчя їм, потрібно силою відповідати а не висловлювати
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15.07.2022 18:55 Ответить
в отместку из Милденхолла вылетел C-17 «Глоубмастер» с двумя М270 на борту и десятью тоннами б\к.
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15.07.2022 18:55 Ответить
задушіть його, діагноз: гостра сердечна недостатність
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15.07.2022 18:56 Ответить
Надо за каждого погибшего англичанина убивать сотрудника московского посольства и будет ок.
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15.07.2022 18:58 Ответить
озаботились? ну-ну...
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15.07.2022 19:11 Ответить
В данной ситуации они озаботились исключительно тем, сколько ноликов приписать к планируемому количеству поставляемых Украине снарядов, мин и патронов.
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15.07.2022 19:23 Ответить
Біть будут
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15.07.2022 19:12 Ответить
Британію принизили. Цього бріти не ******* і помстяться максимально жорстоко. Історично доказано.
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15.07.2022 19:17 Ответить
глибоке занепокоєння
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15.07.2022 19:22 Ответить
А що зробили британці коли на їх території отруїли "новічком" ...н і ч о г о...
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15.07.2022 19:25 Ответить
А сенс. Раб-посол нічого не вирішує.
Треба вже усвідомити розміри зла-рф й гасити його усіма силами а не боятися!
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15.07.2022 19:30 Ответить
может пора уже хваленной британской разведке вальнуть карлика
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15.07.2022 20:48 Ответить
По крайней мере Чепушилина точно
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15.07.2022 21:31 Ответить
Убейте этого посла! Бриты, у вас же у единственных в европе есть яйца! Зарежьте подонка и его семью!
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15.07.2022 22:05 Ответить
После поставок турбин Канадой, разрешения минфина США о торговле с парашей и прогиба Евросоюза по разрблокированию перевозки подсанкционных товаров через Литву, это выглядит как унижение Великобритании и всего Запада.
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15.07.2022 22:34 Ответить
выслать кацапов из англии и аннулировать им визы?? не?
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15.07.2022 23:32 Ответить
 
 