МИД Британии вызвал посла России из-за смерти британца в плену оккупантов
МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти британца Пола Юри в плену террористической "ДНР".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине.
"Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - отметила Лиз Трасс.
"Российское правительство и его прокси-силы продолжают совершать преступления. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавила она.
Как сообщалось, 45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен в апреле, скончался 5 дней назад.
В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в рядах и не воевал в Украине, а был сотрудником гуманитарной организации.
Боевики так называемой "ДНР" сообщили, что Пол Юри умер 10 июля из-за "диагнозов и стресса", заверив, что британцу оказывали медицинскую помощь.
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вопросы к дыныры...
это такой изуверский вариант
чтобы они с дыныры "переговоры" вели
типа "они с ними говорят, значит признают"
Дректор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев доложат президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионах. Выступления состоятся в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.
На встрече глава государства отметил, что в ежедневном режиме Совет занимается наиболее острыми вопросами, однако не стоит забывать о ситуации в регионах страны. Поэтому об этом он и предложил поговорить на совещании 15 июля. В качестве докладчиков выступят главы указанных силовых ведомств, пишет РИА Новости.
будет лагом то что там "тестируют" в рашке "реформы проводить"
у Києві спитати Бурбу.
Він розскаже де і що лежить.....
Треба вже усвідомити розміри зла-рф й гасити його усіма силами а не боятися!