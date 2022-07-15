МЗС Британії викликало посла Росії через смерть британця у полоні окупантів
МЗС Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрєя Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні терористичної "ДНР".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану на сайті британського уряду.
Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що вона шокована повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання під вартою російськими маріонетками в Україні.
"Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення", - зазначила Ліз Трасс.
"Російський уряд та його проксі сили продовжують чинити злочини. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додала вона.
Як повідомлялося, 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого бойовики так званої "ДНР" захопили у полон у квітні, помер 5 днів тому.
В Інтернаціональному легіоні оборони України уточнили, що він не був у його лавах та не воював в Україні, а був співробітником гуманітарної організації.
Бойовики так званої "ДНР" повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через "діагнози й стрес", запевнивши, що британцю надавали медичну допомогу.
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вопросы к дыныры...
это такой изуверский вариант
чтобы они с дыныры "переговоры" вели
типа "они с ними говорят, значит признают"
Дректор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев доложат президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионах. Выступления состоятся в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.
На встрече глава государства отметил, что в ежедневном режиме Совет занимается наиболее острыми вопросами, однако не стоит забывать о ситуации в регионах страны. Поэтому об этом он и предложил поговорить на совещании 15 июля. В качестве докладчиков выступят главы указанных силовых ведомств, пишет РИА Новости.
будет лагом то что там "тестируют" в рашке "реформы проводить"
у Києві спитати Бурбу.
Він розскаже де і що лежить.....
Треба вже усвідомити розміри зла-рф й гасити його усіма силами а не боятися!