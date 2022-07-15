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МЗС Британії викликало посла Росії через смерть британця у полоні окупантів

пол,юрі

МЗС Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрєя Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні терористичної "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану на сайті британського уряду.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що вона шокована повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання під вартою російськими маріонетками в Україні.

"Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення", - зазначила Ліз Трасс.

Читайте також: Британського добровольця Пола Юрі довели до смерті у російському полоні

"Російський уряд та його проксі сили продовжують чинити злочини. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додала вона.

Як повідомлялося, 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого бойовики так званої "ДНР" захопили у полон у квітні, помер 5 днів тому.

В Інтернаціональному легіоні оборони України уточнили, що він не був у його лавах та не воював в Україні, а був співробітником гуманітарної організації.

Бойовики так званої "ДНР" повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через "діагнози й стрес", запевнивши, що британцю надавали медичну допомогу.

Автор: 

Велика Британія (5565) полон (1554) смерть (6743) волонтери (1331) добровольці (911)


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Топ коментарі
+25
хапайте кацапов из организованных бандитских группировок. Многие из них с погонами фсб. Будет о чем с ними потолковать.
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15.07.2022 18:33
+17
Все вопросы может решить SAS отрезав яйца чепушилину по горло
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15.07.2022 18:38
+12
Які ДЬІНЬІРЬІ? У них аусвайси з куркою. Вони громадяни *********.
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15.07.2022 18:38
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хапайте кацапов из организованных бандитских группировок. Многие из них с погонами фсб. Будет о чем с ними потолковать.
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15.07.2022 18:33 Відповісти
Их там пол страны, если не больше. Единственный способ покарать всех - ядерный удар по всей территории рф.
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15.07.2022 20:02 Відповісти
скажут что это не мы
вопросы к дыныры...
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15.07.2022 18:33 Відповісти
Які ДЬІНЬІРЬІ? У них аусвайси з куркою. Вони громадяни *********.
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15.07.2022 18:38 Відповісти
Правда? А якщо британці захерачать Томагавк у кватирку Пушиліна? Вони теж не при ділах?
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15.07.2022 18:40 Відповісти
А що в британії сидять якісь психічнохворі які вірять в якейсь казкове незалежне динири?
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15.07.2022 18:43 Відповісти
ну неужели непонятно?
это такой изуверский вариант
чтобы они с дыныры "переговоры" вели
типа "они с ними говорят, значит признают"
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15.07.2022 18:44 Відповісти
соромно за бриттов...щоб висловити глибоке занепокоєння?
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15.07.2022 18:36 Відповісти
Соромно за Зелю, якій також висловил глибоке занепокоєння...
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15.07.2022 18:39 Відповісти
вдолгую трахать кацапов нэначаси..
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15.07.2022 18:41 Відповісти
Все вопросы может решить SAS отрезав яйца чепушилину по горло
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15.07.2022 18:38 Відповісти
Нахіба ризикувати життями спеців? Королівський флот може послати по його гнилу душу Томагавк з Егейського моря.
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15.07.2022 18:42 Відповісти
кіпеж як завжди злився в тєкучку

Дректор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев доложат президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионах. Выступления состоятся в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

На встрече глава государства отметил, что в ежедневном режиме Совет занимается наиболее острыми вопросами, однако не стоит забывать о ситуации в регионах страны. Поэтому об этом он и предложил поговорить на совещании 15 июля. В качестве докладчиков выступят главы указанных силовых ведомств, пишет РИА Новости.
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15.07.2022 18:38 Відповісти
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15.07.2022 18:43 Відповісти
Ну да, "не такие рузькие" аж на говно изошли, анонсируя ядерную войну. Тошнит от всяких шмар, типа Латыниной и пр.
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15.07.2022 18:50 Відповісти
це про буйла:
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15.07.2022 18:53 Відповісти
рашка теперь свой филиал сорта сысысыр 37го года официально открыла
будет лагом то что там "тестируют" в рашке "реформы проводить"
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15.07.2022 18:46 Відповісти
Брити цього їм не подарують. Помста повинна бути холодною.
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15.07.2022 18:52 Відповісти
Ну, как сказать. За покушение на Скрипаля и убийство Литвиненко какая месть была?
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15.07.2022 18:55 Відповісти
хай надсилають SAS,
у Києві спитати Бурбу.
Він розскаже де і що лежить.....
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15.07.2022 18:56 Відповісти
МЗС Британії викликало посла Росії в Лондоні Андрєя Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні терористичної "ДНР".
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15.07.2022 18:53 Відповісти
якщо тільки це то гопота буде ржати в обличчя їм, потрібно силою відповідати а не висловлювати
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15.07.2022 18:55 Відповісти
в отместку из Милденхолла вылетел C-17 «Глоубмастер» с двумя М270 на борту и десятью тоннами б\к.
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15.07.2022 18:55 Відповісти
задушіть його, діагноз: гостра сердечна недостатність
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15.07.2022 18:56 Відповісти
Надо за каждого погибшего англичанина убивать сотрудника московского посольства и будет ок.
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15.07.2022 18:58 Відповісти
озаботились? ну-ну...
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15.07.2022 19:11 Відповісти
В данной ситуации они озаботились исключительно тем, сколько ноликов приписать к планируемому количеству поставляемых Украине снарядов, мин и патронов.
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15.07.2022 19:23 Відповісти
Біть будут
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15.07.2022 19:12 Відповісти
Британію принизили. Цього бріти не ******* і помстяться максимально жорстоко. Історично доказано.
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15.07.2022 19:17 Відповісти
глибоке занепокоєння
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15.07.2022 19:22 Відповісти
А що зробили британці коли на їх території отруїли "новічком" ...н і ч о г о...
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15.07.2022 19:25 Відповісти
А сенс. Раб-посол нічого не вирішує.
Треба вже усвідомити розміри зла-рф й гасити його усіма силами а не боятися!
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15.07.2022 19:30 Відповісти
может пора уже хваленной британской разведке вальнуть карлика
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15.07.2022 20:48 Відповісти
По крайней мере Чепушилина точно
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15.07.2022 21:31 Відповісти
Убейте этого посла! Бриты, у вас же у единственных в европе есть яйца! Зарежьте подонка и его семью!
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15.07.2022 22:05 Відповісти
После поставок турбин Канадой, разрешения минфина США о торговле с парашей и прогиба Евросоюза по разрблокированию перевозки подсанкционных товаров через Литву, это выглядит как унижение Великобритании и всего Запада.
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15.07.2022 22:34 Відповісти
выслать кацапов из англии и аннулировать им визы?? не?
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15.07.2022 23:32 Відповісти
 
 