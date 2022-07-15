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Новини
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У Міжнародному легіоні підтвердили загибель добровольця Пола Юрі

пол,юрі

У Міжнародному легіоні підтвердили загибель громадянина Британії Пола Юрі, котрий перебував у полоні "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

В Міжнародному легіоні, що складається з іноземців, які побажали вступити до Сил оборони України у зв’язку з вторгненням РФ, підтвердили смерть викраденого окупантами британця Пола Юрі.

Водночас там спростували заяву кремлівської пропаганди про те, що він нібито був "військовим найманцем" і брав участь у бойових діях.

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"Ми засмучені звісткою про смерть містера Юрі. Хочемо уточнити, що він не був у Міжнародному легіоні. Він не воював в Україні. Він був співробітником гуманітарної організації, як підтвердила Presidium Network, некомерційна організація, де працював містер Юрі", - розповіли у пресслужбі іноземних добровольців.

Як повідомлялося, британця викрали у квітні на одному з блокпостів терористів "ДНР" у Запорізькій області, коли він допомагав евакуювати сім'ю біженців.

Автор: 

Велика Британія (5565) полон (1554) смерть (6743) волонтери (1331)


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по хорошему в наших застенках должны здохнуть с десяток кремлядских вылупков от диареи...
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15.07.2022 18:16 Відповісти
Бідолаха...Світла пам*ять...
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15.07.2022 18:17 Відповісти
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15.07.2022 18:19 Відповісти
Навіщо взагалі використовувати "ДНР" та "ЛНР"?
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15.07.2022 18:24 Відповісти
Замордували кацапи...
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15.07.2022 18:44 Відповісти
Це не загибель, а вбивство.
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16.07.2022 00:25 Відповісти
 
 