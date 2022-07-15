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Новости
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В Интернациональном легионе подтвердили гибель добровольца Пола Юри

пол,юрі

В Интернациональном легионе подтвердили гибель гражданина Британии Пола Юри, находившегося в плену "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.

В Интернациональном легионе, состоящем из иностранцев, пожелавших вступить в Силы обороны Украины в связи с вторжением РФ, подтвердили смерть похищенного оккупантами британца Пола Юри.

В то же время там опровергли заявление кремлевской пропаганды о том, что он якобы был "военным наемником" и участвовал в боевых действиях.

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"Мы опечалены известием о смерти мистера Юри. Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном легионе. Он не воевал в Украине. Он был сотрудником гуманитарной организации, как подтвердила Presidium Network, некоммерческая организация, в которой работал мистер Юри", — рассказали в пресс-службе иностранных добровольцев.

Как сообщалось, британец был похищен в апреле на одном из блокпостов террористов "ДНР" в Запорожской обалсти, когда он помогал эвакуировать семью беженцев.

Великобритания (4943) плен (2602) смерть (9215) волонтеры (2632)


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по хорошему в наших застенках должны здохнуть с десяток кремлядских вылупков от диареи...
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15.07.2022 18:16 Ответить
Бідолаха...Світла пам*ять...
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15.07.2022 18:17 Ответить
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15.07.2022 18:19 Ответить
Навіщо взагалі використовувати "ДНР" та "ЛНР"?
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15.07.2022 18:24 Ответить
Замордували кацапи...
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15.07.2022 18:44 Ответить
Це не загибель, а вбивство.
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16.07.2022 00:25 Ответить
 
 