Бахмут – следующая цель армии РФ, – разведка Великобритании

Следующей целью армия захватчика и террористы из "Л/ДНР", вероятно, изберут Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

На Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы так называемой "ЛНР" заявляют о том, что они вошли на окраину Северска Донецкой области.

"Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь в Славянск и Краматорск. Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль" , – говорится в сообщении.

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Эксперты считают, что в случае захвата Северска войска РФ двинутся на Бахмут.

Кроме того, как отмечает британская разведка, с момента отступления от стратегически важного острова Змеиный 30 июня 2022 года РФ пытается отрицать его использование Украиной.

Однако 13 июля 2022 года два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удары по острову. По мнению Минобороны Британии, это говорит о том, что российские ВВС не могут успешно вступать в тактическое сражение.

"С начала вторжения из Украины в РФ было депортировано более 2,5 миллиона человек. Россию продолжают обвинять в насильственной депортации украинцев; во многих случаях, как сообщается, украинцы страдали жестоким обращением в фильтрационных лагерях, созданных Россией", - говорится в сообщении британской разведки.