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Бахмут – следующая цель армии РФ, – разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Следующей целью армия захватчика и террористы из "Л/ДНР", вероятно, изберут Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

На Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы так называемой "ЛНР" заявляют о том, что они вошли на окраину Северска Донецкой области.

"Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь в Славянск и Краматорск. Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль" , – говорится в сообщении.

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Эксперты считают, что в случае захвата Северска войска РФ двинутся на Бахмут.

Кроме того, как отмечает британская разведка, с момента отступления от стратегически важного острова Змеиный 30 июня 2022 года РФ пытается отрицать его использование Украиной.

Однако 13 июля 2022 года два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удары по острову. По мнению Минобороны Британии, это говорит о том, что российские ВВС не могут успешно вступать в тактическое сражение.

"С начала вторжения из Украины в РФ было депортировано более 2,5 миллиона человек. Россию продолжают обвинять в насильственной депортации украинцев; во многих случаях, как сообщается, украинцы страдали жестоким обращением в фильтрационных лагерях, созданных Россией", - говорится в сообщении британской разведки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Як буде так і буде, гадаю план у нас очевидний - наносити непомірні втрати супротивнику і зберігати свої сили поки в росії не вичерпаються резерви, а резервів в них до*я тому швидко нічого не буде, хоча по техніці думаю ми вже їх піджимаємо добряче
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15.07.2022 11:17
+6
зараз аферистович розкажу як все під контролем, а потім як від'ємно перемогли відступили без втрат спецоперація найвеличнішого
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15.07.2022 10:56
+5
Не смотря на вынос складов, им удаётся наступать и дальше. Иногда кажется что им просто пох.
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15.07.2022 11:12
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Донбас важка сторінка історії України, як по людях так і політиці.
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15.07.2022 10:53 Ответить
зараз аферистович розкажу як все під контролем, а потім як від'ємно перемогли відступили без втрат спецоперація найвеличнішого
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15.07.2022 10:56 Ответить
давлят -- не все так просто як на дивані
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15.07.2022 11:08 Ответить
Помню материал летом 2015 к годовщине освобождения многих городов Донбасса. Грустное зрелище - люди хмурые, только в Славянске группа молодежи пыталась создать праздничное настроение. С ужасом думаю, что делать с этими людьми после освобождения. Всех депортировать, как СССР поступил с немцами Кенигсберга - но они (тогдашняя власть СССР) сволочи и им можно, а мы идем в Европу и нам так нельзя.
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15.07.2022 11:09 Ответить
Вигнання німців з Чехословаччини - депортація німців з країни під час та після Другої світової війни.
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15.07.2022 11:12 Ответить
Не смотря на вынос складов, им удаётся наступать и дальше. Иногда кажется что им просто пох.
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15.07.2022 11:12 Ответить
Так он же новина за новиною від Генштаба - "наступ зупинено". Значить не все так райдужно у рашистів
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15.07.2022 12:36 Ответить
тут пока новость о планах, а не о реалиях. надеемся, зсу им эти планы выносом складов подпортило и будет продолжать
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15.07.2022 12:50 Ответить
Як буде так і буде, гадаю план у нас очевидний - наносити непомірні втрати супротивнику і зберігати свої сили поки в росії не вичерпаються резерви, а резервів в них до*я тому швидко нічого не буде, хоча по техніці думаю ми вже їх піджимаємо добряче
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15.07.2022 11:17 Ответить
Орки, це міфічні літературні персонажі, а вони - русскіє.
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15.07.2022 11:21 Ответить
Росіяни,вони не руські!!!
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15.07.2022 22:27 Ответить
Марочко дзвонив?
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15.07.2022 11:35 Ответить
А без разведки это не понятно?
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15.07.2022 11:27 Ответить
Без британской разведки ни как. Если в Украине делаешь прогноз то это паникерство и всепропальничество . После взятия Лисичанска я написал в цензоре что следущий Бахмут, меня заспамили и нахамили.
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15.07.2022 12:56 Ответить
При всій повазі до Британської розвідки, але Бахмут з підрозділами, які стоять біля Світлодарського і Зайцевого, не має жодної стратегічної цінності для орків, при такому розвитку подій, він прийде, як вишенька на торті. Вони підуть через Часів Яр на Костянтинівку і Дружківку, що дозволить з'єднатися з Горлівським угрупуванням і одночасно взяти в тактичне оточення Краматорська і Слов'янська з'єднавшись з підрозділами, які наступають с Ізюма та Богородського. Україна понад усе! Смерть ворогам!
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15.07.2022 13:47 Ответить
Залужний-ти?😮
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03.11.2022 09:13 Ответить
Бабы исчо нарожают.
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03.11.2022 09:12 Ответить
 
 