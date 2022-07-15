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Бахмут - наступна ціль армії РФ, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Наступною ціллю армія загарбника та терористи з "Л/ДНР", імовірно, оберуть Бахмут в Донецькій області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

На Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили так званої "ЛНР" заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська Донецької області.

"Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів та розвідувальних атак на Сіверськ із Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська та Краматорська. Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, щойно Сіверськ буде взято під контроль", - йдеться у повідомленні.

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Експерти вважають, що у разі захоплення Сіверська війська РФ рушать на Бахмут.

Крім того, як зазначає британська розвідка, з моменту відступу зі стратегічно важливого острова Зміїний 30 червня 2022 року РФ намагається заперечувати його використання Україною.

Однак 13 липня 2022 року два російських винищувачі Су-27 не змогли завдати удари по острову. На думку Міноборони Британії, це свідчить про те, що російські ВПС не можуть успішно вступати в тактичний бій.

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"З початку вторгнення з України до РФ було депортовано понад 2,5 мільйона людей. Росію продовжують звинувачувати в насильницькій депортації українців; у багатьох випадках, як повідомляється, українці страждали від жорстокого поводження у фільтраційних таборах, створених Росією", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Як буде так і буде, гадаю план у нас очевидний - наносити непомірні втрати супротивнику і зберігати свої сили поки в росії не вичерпаються резерви, а резервів в них до*я тому швидко нічого не буде, хоча по техніці думаю ми вже їх піджимаємо добряче
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15.07.2022 11:17
+6
зараз аферистович розкажу як все під контролем, а потім як від'ємно перемогли відступили без втрат спецоперація найвеличнішого
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15.07.2022 10:56
+5
Не смотря на вынос складов, им удаётся наступать и дальше. Иногда кажется что им просто пох.
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15.07.2022 11:12
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Донбас важка сторінка історії України, як по людях так і політиці.
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15.07.2022 10:53 Відповісти
зараз аферистович розкажу як все під контролем, а потім як від'ємно перемогли відступили без втрат спецоперація найвеличнішого
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15.07.2022 10:56 Відповісти
давлят -- не все так просто як на дивані
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15.07.2022 11:08 Відповісти
Помню материал летом 2015 к годовщине освобождения многих городов Донбасса. Грустное зрелище - люди хмурые, только в Славянске группа молодежи пыталась создать праздничное настроение. С ужасом думаю, что делать с этими людьми после освобождения. Всех депортировать, как СССР поступил с немцами Кенигсберга - но они (тогдашняя власть СССР) сволочи и им можно, а мы идем в Европу и нам так нельзя.
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15.07.2022 11:09 Відповісти
Вигнання німців з Чехословаччини - депортація німців з країни під час та після Другої світової війни.
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15.07.2022 11:12 Відповісти
Не смотря на вынос складов, им удаётся наступать и дальше. Иногда кажется что им просто пох.
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15.07.2022 11:12 Відповісти
Так он же новина за новиною від Генштаба - "наступ зупинено". Значить не все так райдужно у рашистів
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15.07.2022 12:36 Відповісти
тут пока новость о планах, а не о реалиях. надеемся, зсу им эти планы выносом складов подпортило и будет продолжать
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15.07.2022 12:50 Відповісти
Як буде так і буде, гадаю план у нас очевидний - наносити непомірні втрати супротивнику і зберігати свої сили поки в росії не вичерпаються резерви, а резервів в них до*я тому швидко нічого не буде, хоча по техніці думаю ми вже їх піджимаємо добряче
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15.07.2022 11:17 Відповісти
Орки, це міфічні літературні персонажі, а вони - русскіє.
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15.07.2022 11:21 Відповісти
Росіяни,вони не руські!!!
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15.07.2022 22:27 Відповісти
Марочко дзвонив?
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15.07.2022 11:35 Відповісти
А без разведки это не понятно?
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15.07.2022 11:27 Відповісти
Без британской разведки ни как. Если в Украине делаешь прогноз то это паникерство и всепропальничество . После взятия Лисичанска я написал в цензоре что следущий Бахмут, меня заспамили и нахамили.
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15.07.2022 12:56 Відповісти
При всій повазі до Британської розвідки, але Бахмут з підрозділами, які стоять біля Світлодарського і Зайцевого, не має жодної стратегічної цінності для орків, при такому розвитку подій, він прийде, як вишенька на торті. Вони підуть через Часів Яр на Костянтинівку і Дружківку, що дозволить з'єднатися з Горлівським угрупуванням і одночасно взяти в тактичне оточення Краматорська і Слов'янська з'єднавшись з підрозділами, які наступають с Ізюма та Богородського. Україна понад усе! Смерть ворогам!
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15.07.2022 13:47 Відповісти
Залужний-ти?😮
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03.11.2022 09:13 Відповісти
Бабы исчо нарожают.
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03.11.2022 09:12 Відповісти
 
 