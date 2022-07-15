РФ, імовірно, скоро почне масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, - ISW

Росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Зазначається, що росіяни взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту.

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