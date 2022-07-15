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армія рф (13581) війна (56949) Слов'янськ (509)

РФ, імовірно, скоро почне масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Зазначається, що росіяни взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
чомусь останнім часом у зведеннях я більше довіряю цьому ISW, ніж нашому Генштабу
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15.07.2022 07:46
+7
Ща Люся успакоит...
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15.07.2022 06:59
+5
Піздабол зараз щось брякне. Чекаємо.
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15.07.2022 07:02
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15.07.2022 06:53 Відповісти
Та не можливо, а точно почнуть.
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15.07.2022 08:06 Відповісти
ВСУ швидше почнуть наступ. Вже склади московитів ліквідували. Ждати поки підвезуть нові ********** не будуть. Бо тих *********** в орді на два роки безперервного обстрілу зі всих стволів.
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15.07.2022 08:44 Відповісти
Ващя, стволов нема, они не вечные, под замену. А с новыми запарка, санкции, почитай список, там 230 страниц технологий и оборудования только европейского.
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15.07.2022 21:33 Відповісти
стреляти їм в голову
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15.07.2022 06:58 Відповісти
Ща Люся успакоит...
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15.07.2022 06:59 Відповісти
он уже сказал шо там супер линия обороны которую ну никак не взять (прям как в Лисичанске) да и вообще, он обещал шо больше успехов у армии орков после Лисичанска не будет, выдыхаем.
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15.07.2022 07:29 Відповісти
к сожалению его брехню, что орки выдохлись слушаем с апреля.......
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15.07.2022 09:34 Відповісти
Піздабол зараз щось брякне. Чекаємо.
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15.07.2022 07:02 Відповісти
Так, а ЗСУ підготувались, чи так як на півдні розмінували все?
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15.07.2022 07:25 Відповісти
ты до сих пор не знаешь кто разминировал юг? Перечитай цензор с 21 ноября 2021г
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15.07.2022 09:10 Відповісти
какой ещё наступ, они там по зерну просят перемирие и если наш бубочка пойдет на это перемирие шоб - мы проиграли шоб "накормить африку" и это не только мои слова а и намного более компетентные люди говорят тоже самое
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15.07.2022 07:28 Відповісти
Он уже пошёл.
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15.07.2022 08:07 Відповісти
Не может быть. Они же выдохлись и моральный дух упал...бл
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15.07.2022 07:29 Відповісти
Бизнес. Корм украинских для собачек и котиков ;-
1. "Якут" без ГМО - свободный выкорм
2. "КАЗАНЬСКИЙ ЭКСТРА" - только добавь воды
3. "ДНРовский бюджетный" - обезжиренный
4. "Отборный офицерский жирный"
5. "Печень наркомана сушеная" - для настроения четвероногого друга
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15.07.2022 07:32 Відповісти
чомусь останнім часом у зведеннях я більше довіряю цьому ISW, ніж нашому Генштабу
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15.07.2022 07:46 Відповісти
Піздабол казав,що після Лисичанська кацап іздох і наступать нє спасобєн, ще є інший Піздабол - паоковнік Жданов,артілєріст,ютуб(пізда)звєзда який знає фсьо і фся...,*********,курва.
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15.07.2022 08:30 Відповісти
Та я не слухаю ні піздабола Арестовича, ні Жданова. Краще знати правду ніж потім розчаровуватись. Того дурноватого гарматного м'яса та "совєтского" металобрухту на гусеницях ще в них до чорта. Я, каюсь, був останній раз у Кацапстані у 2016. У глибинці рашки повна жопа. Єдиний шлях вирватись з цієї жопи, це вахти в Норільськ чи армія. Тому гадаю резервів в Україну вони будуть збирати, та збирати.
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15.07.2022 10:29 Відповісти
ймовірно після "зернового перемир'я", тобто коли підвезуть боєкомплект взамін того що розхерячили хамерсами
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15.07.2022 08:59 Відповісти
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 09:00 Відповісти
Якщо знаєте коли і звідкіля орки почнуть наступ, укріпляйте ці міста і територію, що би не стався черговий Лисичанськ, "они приперлись откуда мьІ не ждали"
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15.07.2022 09:07 Відповісти
Какая неожиданность ,кто бы мог подумать. Если не ISW мы бы точно не догадались . Спасибо будем знать. А мы то думали ,склады то все взорваны, ракеты ещё в апреле у них кончились. Кто ж мог это наступать ,а это опять москали. Кто ж тогда π..неправду говорит?
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15.07.2022 09:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.07.2022 10:11 Відповісти
З такими справами в кінці року будемо читати: "ЗСУ покинули Україну"
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15.07.2022 11:25 Відповісти
Але спочатку зеля підпише такий бажаний для Кацапії режим тиші для "вивозу зерна".
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15.07.2022 10:41 Відповісти
Роман Цимбалюк каже что после взрывов боеприпасов на 31 складе путлера...вряд ли быдло Шариковы подвезут в ближайшее время...С логистикой на РабZee бааашие проблемы...
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15.07.2022 11:22 Відповісти
У жовтні буде все добре
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15.07.2022 14:10 Відповісти
 
 