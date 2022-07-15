РФ, вероятно, скоро начнет масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
В то же время, пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.
Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.
Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.
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