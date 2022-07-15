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РФ, вероятно, скоро начнет масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

В то же время, пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.

Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.

Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки на Бахмутском направлении, - Генштаб

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
чомусь останнім часом у зведеннях я більше довіряю цьому ISW, ніж нашому Генштабу
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15.07.2022 07:46
+7
Ща Люся успакоит...
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15.07.2022 06:59
+5
Піздабол зараз щось брякне. Чекаємо.
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15.07.2022 07:02
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******!!!
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15.07.2022 06:53 Ответить
Та не можливо, а точно почнуть.
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15.07.2022 08:06 Ответить
ВСУ швидше почнуть наступ. Вже склади московитів ліквідували. Ждати поки підвезуть нові ********** не будуть. Бо тих *********** в орді на два роки безперервного обстрілу зі всих стволів.
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15.07.2022 08:44 Ответить
Ващя, стволов нема, они не вечные, под замену. А с новыми запарка, санкции, почитай список, там 230 страниц технологий и оборудования только европейского.
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15.07.2022 21:33 Ответить
стреляти їм в голову
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15.07.2022 06:58 Ответить
Ща Люся успакоит...
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15.07.2022 06:59 Ответить
он уже сказал шо там супер линия обороны которую ну никак не взять (прям как в Лисичанске) да и вообще, он обещал шо больше успехов у армии орков после Лисичанска не будет, выдыхаем.
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15.07.2022 07:29 Ответить
к сожалению его брехню, что орки выдохлись слушаем с апреля.......
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15.07.2022 09:34 Ответить
Піздабол зараз щось брякне. Чекаємо.
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15.07.2022 07:02 Ответить
Так, а ЗСУ підготувались, чи так як на півдні розмінували все?
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15.07.2022 07:25 Ответить
ты до сих пор не знаешь кто разминировал юг? Перечитай цензор с 21 ноября 2021г
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15.07.2022 09:10 Ответить
какой ещё наступ, они там по зерну просят перемирие и если наш бубочка пойдет на это перемирие шоб - мы проиграли шоб "накормить африку" и это не только мои слова а и намного более компетентные люди говорят тоже самое
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15.07.2022 07:28 Ответить
Он уже пошёл.
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15.07.2022 08:07 Ответить
Не может быть. Они же выдохлись и моральный дух упал...бл
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15.07.2022 07:29 Ответить
Бизнес. Корм украинских для собачек и котиков ;-
1. "Якут" без ГМО - свободный выкорм
2. "КАЗАНЬСКИЙ ЭКСТРА" - только добавь воды
3. "ДНРовский бюджетный" - обезжиренный
4. "Отборный офицерский жирный"
5. "Печень наркомана сушеная" - для настроения четвероногого друга
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15.07.2022 07:32 Ответить
чомусь останнім часом у зведеннях я більше довіряю цьому ISW, ніж нашому Генштабу
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15.07.2022 07:46 Ответить
Піздабол казав,що після Лисичанська кацап іздох і наступать нє спасобєн, ще є інший Піздабол - паоковнік Жданов,артілєріст,ютуб(пізда)звєзда який знає фсьо і фся...,*********,курва.
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15.07.2022 08:30 Ответить
Та я не слухаю ні піздабола Арестовича, ні Жданова. Краще знати правду ніж потім розчаровуватись. Того дурноватого гарматного м'яса та "совєтского" металобрухту на гусеницях ще в них до чорта. Я, каюсь, був останній раз у Кацапстані у 2016. У глибинці рашки повна жопа. Єдиний шлях вирватись з цієї жопи, це вахти в Норільськ чи армія. Тому гадаю резервів в Україну вони будуть збирати, та збирати.
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15.07.2022 10:29 Ответить
ймовірно після "зернового перемир'я", тобто коли підвезуть боєкомплект взамін того що розхерячили хамерсами
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15.07.2022 08:59 Ответить
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 09:00 Ответить
Якщо знаєте коли і звідкіля орки почнуть наступ, укріпляйте ці міста і територію, що би не стався черговий Лисичанськ, "они приперлись откуда мьІ не ждали"
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15.07.2022 09:07 Ответить
Какая неожиданность ,кто бы мог подумать. Если не ISW мы бы точно не догадались . Спасибо будем знать. А мы то думали ,склады то все взорваны, ракеты ещё в апреле у них кончились. Кто ж мог это наступать ,а это опять москали. Кто ж тогда π..неправду говорит?
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15.07.2022 09:52 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.07.2022 10:11 Ответить
З такими справами в кінці року будемо читати: "ЗСУ покинули Україну"
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15.07.2022 11:25 Ответить
Але спочатку зеля підпише такий бажаний для Кацапії режим тиші для "вивозу зерна".
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15.07.2022 10:41 Ответить
Роман Цимбалюк каже что после взрывов боеприпасов на 31 складе путлера...вряд ли быдло Шариковы подвезут в ближайшее время...С логистикой на РабZee бааашие проблемы...
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15.07.2022 11:22 Ответить
У жовтні буде все добре
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15.07.2022 14:10 Ответить
 
 