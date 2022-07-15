Британського добровольця Пола Юрі довели до смерті у російському полоні

Британський волонтер Пол Юрі, який перебував в Україні з гуманітарною місією, помер у полоні у терористів "ДНР".

Про це заявили самі терористи через так звану "омбудсменку ДНР" Дар'ю Морозову, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Вона стверджує, що Юрі помер 10 липня, "з огляду на діагнози та стрес". За словами Морозової, під час першого медичного огляду в британця виявили кілька хронічних захворювань.

45-річного Юрі окупанти схопили на контрольно-пропускному пункті в місті Дніпрорудне Запорізької області 25 квітня. Разом із ним у полон потрапив 22-річний британський волонтер Ділан Гілі. Їх схопили, коли вони допомагали з евакуацією сім'ї із зони бойових дій.

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Мати Юрі говорила, що в її сина діабет першого типу і йому потрібен інсулін. У розмові з журналістами вона додала, що перед від'їздом із Великобританії її син сказав, що не може сидіти й "дивитися, як помирають люди".

Зараз у полоні в ОРДО перебувають щонайменше троє громадян Британії - Ейден Аслін і Шон Піннер, яких бойовики засудили до страти, а також Ендрю Гілл.

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