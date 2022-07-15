Британського добровольця Пола Юрі довели до смерті у російському полоні
Британський волонтер Пол Юрі, який перебував в Україні з гуманітарною місією, помер у полоні у терористів "ДНР".
Про це заявили самі терористи через так звану "омбудсменку ДНР" Дар'ю Морозову, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
Вона стверджує, що Юрі помер 10 липня, "з огляду на діагнози та стрес". За словами Морозової, під час першого медичного огляду в британця виявили кілька хронічних захворювань.
45-річного Юрі окупанти схопили на контрольно-пропускному пункті в місті Дніпрорудне Запорізької області 25 квітня. Разом із ним у полон потрапив 22-річний британський волонтер Ділан Гілі. Їх схопили, коли вони допомагали з евакуацією сім'ї із зони бойових дій.
Мати Юрі говорила, що в її сина діабет першого типу і йому потрібен інсулін. У розмові з журналістами вона додала, що перед від'їздом із Великобританії її син сказав, що не може сидіти й "дивитися, як помирають люди".
Зараз у полоні в ОРДО перебувають щонайменше троє громадян Британії - Ейден Аслін і Шон Піннер, яких бойовики засудили до страти, а також Ендрю Гілл.
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R.I.P. Щирій людині
а з МІ-6 - не знаю
хіба що доручити SAS, у цих хлопьят рука не здригнеться
мабуть, ці два поняття якось стикуються у хворих головах рашистів...
А нам хороших ХАЙМАРСів та й побільше!
вічна пам"ять
Україне не забуде
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все деенерівське злочинне кубло на шибеницю(((
Кацапи і їх слуги донбасяни тепер перед Британієй у чорних списках.
Смерть рассєянським шизо-фашистам !
Смерть колаборантському лайну !
Законодавство ЛуганДонії теж не діє якщо це не сприймає військова адміністрація окупаційної адміністрації.
Тоб то уся відповідальність за катування полоненних покладається на РФію.
А від так повинна бути надана міжнародна правова оцінка!!!!!!!!!!