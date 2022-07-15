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Новини Окуповані території Війна
28 031 34

Британського добровольця Пола Юрі довели до смерті у російському полоні

пол,юрі

Британський волонтер Пол Юрі, який перебував в Україні з гуманітарною місією, помер у полоні у терористів "ДНР".

Про це заявили самі терористи через так звану "омбудсменку ДНР" Дар'ю Морозову, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Вона стверджує, що Юрі помер 10 липня, "з огляду на діагнози та стрес". За словами Морозової, під час першого медичного огляду в британця виявили кілька хронічних захворювань.

45-річного Юрі окупанти схопили на контрольно-пропускному пункті в місті Дніпрорудне Запорізької області 25 квітня. Разом із ним у полон потрапив 22-річний британський волонтер Ділан Гілі. Їх схопили, коли вони допомагали з евакуацією сім'ї із зони бойових дій.

Читайте: Страчувати іноземців будемо через розстріл, - терорист Пушилін

Мати Юрі говорила, що в її сина діабет першого типу і йому потрібен інсулін. У розмові з журналістами вона додала, що перед від'їздом із Великобританії її син сказав, що не може сидіти й "дивитися, як помирають люди".

Зараз у полоні в ОРДО перебувають щонайменше троє громадян Британії - Ейден Аслін і Шон Піннер, яких бойовики засудили до страти, а також Ендрю Гілл.

Також читайте: Окупанти хочуть стратити двох полонених бійців полку "Азов"

Автор: 

Велика Британія (5565) полон (1554) смерть (6743) волонтери (1331)


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Топ коментарі
+106
Виправте заголовок: "заморений у полоні", а не помер. Спочивай із миром, Поле. Вічна Слава
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15.07.2022 14:41
+76
Замордований кацапами
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15.07.2022 14:45
+41
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15.07.2022 14:44
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Виправте заголовок: "заморений у полоні", а не помер. Спочивай із миром, Поле. Вічна Слава
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15.07.2022 14:41 Відповісти
Замордований кацапами
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15.07.2022 14:45 Відповісти
Та і на Морозову зсилатись, хронічні,цукровий діабет 1 ст. Який інсулін. Вбили
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15.07.2022 14:53 Відповісти
От диабета первого типа без инсулина умирают, но смерть мучительная и растянутая, через ацидоз, до комы могут пройти несколько дней.
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15.07.2022 18:10 Відповісти
Дякую редакції за оперативну редактуру заголовку щодо цього злочину окупантів
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15.07.2022 19:45 Відповісти
Вбитий*
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15.07.2022 14:43 Відповісти
страчений православним ІГІЛом

R.I.P. Щирій людині
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15.07.2022 15:45 Відповісти
Вони до православ'я мають таке ж відношення як морські свинки до моря,один томос від сраліна чого вартий.
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15.07.2022 18:13 Відповісти
RIP
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15.07.2022 14:44 Відповісти
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15.07.2022 14:44 Відповісти
А що? Не дай діабетику вчасно інсулін і все - смерть! Це нічим не відрізняється від пострілу в груди
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15.07.2022 14:46 Відповісти
від пострілу помреш швидко, а без інсуліну ще ой як помучаєшся!!! тварюки!
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15.07.2022 15:16 Відповісти
Шана
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15.07.2022 14:52 Відповісти
Тепер, за розкладом, має десь в "дубаях", померти донька пушиліна... і це тільки початок!
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15.07.2022 14:57 Відповісти
був би МОСАД, так точно.
а з МІ-6 - не знаю
хіба що доручити SAS, у цих хлопьят рука не здригнеться
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15.07.2022 15:48 Відповісти
волонтер і полон...
мабуть, ці два поняття якось стикуються у хворих головах рашистів...
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15.07.2022 15:07 Відповісти
Що, в Англії нема кому померти з числа вибл*дків прох*йловських підлабузників?
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15.07.2022 15:12 Відповісти
Вічна пам"ять нашим друзям 🙏

А нам хороших ХАЙМАРСів та й побільше!
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15.07.2022 15:27 Відповісти
Цікаво чи вистачить сміливості у Британців оголосити Операцію звільнення та помсти за своїх громадян
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15.07.2022 15:33 Відповісти
такими справами чудово займається SAS
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15.07.2022 15:49 Відповісти
светлая память человеку...
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15.07.2022 16:03 Відповісти
велика шана
вічна пам"ять
Україне не забуде
-------------------------------------
все деенерівське злочинне кубло на шибеницю(((
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15.07.2022 16:17 Відповісти
Велика повага до цієї людини і всіх іноземців хто допомагає Україні у боротьбі з сатанинською ордою москви. Слава героям України
Кацапи і їх слуги донбасяни тепер перед Британієй у чорних списках.
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15.07.2022 16:26 Відповісти
R.I.P.

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15.07.2022 16:45 Відповісти



Смерть рассєянським шизо-фашистам !

Смерть колаборантському лайну !
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15.07.2022 16:46 Відповісти
Теперь Англии нужно признать Рашку-страной террористом. Ведь все что творится в Донбассе-все по приказу Рашки. в том числе и сметрные приговоры военнопленным(что нарушение Женевской конвенции как минимум)
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15.07.2022 17:14 Відповісти
За це треба вбити пару тисяч личинок росіян. Вони інакшого не розуміють.
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15.07.2022 17:22 Відповісти
Треба почати з того що такі фейкові утворення з початком широкомасштабного наступу і окупації території України рашистськофашистською хунтою вже не існує є окупаційна адміністрація, а відтак відповідальність за злочини вчинені адміністрацією покладається на країну окупанта.
Законодавство ЛуганДонії теж не діє якщо це не сприймає військова адміністрація окупаційної адміністрації.
Тоб то уся відповідальність за катування полоненних покладається на РФію.
А від так повинна бути надана міжнародна правова оцінка!!!!!!!!!!
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15.07.2022 17:49 Відповісти
Дай, Боже, нашим азовцам вернуться живыми
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15.07.2022 20:24 Відповісти
а яка доля тієї сім'ї, котру вони вивозили ?
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15.07.2022 22:05 Відповісти
Олбудсмен днр ? У них такое есть?!
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15.07.2022 22:40 Відповісти
русские - врут,воруют, и убивают.
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16.07.2022 00:38 Відповісти
 
 