Окупанти хочуть стратити двох полонених бійців полку "Азов"

Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник УП у розвідці

Згідно з повідомленням, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").

За даними джерела у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.

Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.

Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас ​жодних доказів та подробиць не повідомляють.

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