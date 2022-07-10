Оккупанты хотят казнить двух пленных бойцов полка "Азов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне сообщают, что двум бойцам "Азова" грозит казнь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник УП в разведке
Согласно сообщениям боевиков, казнить собрались Николая (позывной "Фрост", фамилия на данный момент неизвестна) и Константина Никитенко ("Фокс").
По данным источника УП в разведке, их вывезли из колонии в неизвестном направлении.
Российские пропагандисты сообщают разные версии – одни пишут, что бойцов засудили еще 9 июля, другие – что суд только состоится в будущем.
О причинах также сообщаются разные версии – сначала писали, что "азовцы" якобы обстреливали мирных жителей в Мариуполе, позже – что напали на конвой с раненными оккупантами. В то же время никаких доказательств и подробностей не сообщают.
Пожалуйста, подождите...
Від слова зовсім.
Якщо звичайно, можна це лайно називати солдатами.
Зраднику Паля!!!
Така одвічна Козацька Істина!!!
А на кацапа,що в наших руках , досить і удавки!!
Они солдаты и знали, что могут погибнуть на войне. Но пошли воевать.
Они адекватные люди и знали, что россиянам насрать на Женевские конвенции о порядке обращения с военнопленными. Но приняли решение сложить оружие (вот только не надо ссылаться на приказ сдаться из Киева, никто бы их не заставил его выполнить и не осудил за невыполнение - это был не приказ, а, скажем так, разрешение).
Так что они знали, что делают и знали о возможных последствиях. Украина сделает всё возможное, чтобы их вытащить. Может не получиться. Но будем верить, что получится. И в любом случае не устраиваем срач.
Это война. Россияне убивают. Убили уже десятки тысяч украинцев - и вооружённых, и мирных. И ещё много кого убьют, пока Украина и мир не сломают хребет российско-фашистской гадине.
А угрожают смертной казнью (и может даже казнят), чтобы давить на Зеленского "даёшь переговоры о мире в обмен на территории". Но нет - вести переговоры нельзя. Даже если казнят всех пленных азовцев. К сожалению.
НО, они не знали, что зеленая плесень их сдаст, разминировав выходы из Крыма !
Покажемо світу що росія не виконує конвенції і ми вимушені діяти адекватно.
і стратять всіх хто не на обмін,...
ну кацапня це ж - ну зрозумійте вже це і нічого не ждіть....
ВИПОТРОШИМО ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ РОСІЯН ЗА НИХ.
Що що, а злопам'ятними ми вміємо бути. Будемо місто в росії страчувати за ті злочини і порушення міжнародних конвенцій які зараз робить росія.
Дякую, зебіли, що знищили Україну...
Смерть путинським *********!!!
Азов,Свобода,ПС, УНСО,Фрайкор
Але ЧОМУСЬ немає батальйонів від пороха,юлі зелі.....
Чому ТАК????
Ти краще зелень паскудна скажи де зелені полки та бригади?? Адже їх у Верховній Раді більшість. Вони всі пости в державі позаймали, а на фронті нема. Одні вірші читають в Ізраїлі, інші концерти дають в Празі, треті як коля котлета тримають оборону в Закарпатті.
З якої партії той єдиний Нардеп Ковальов, котрий офіційно перейшов на сторону ворога??? Навіть Бойко, Шуфрич і Рабинович, просто втекли, але офіційно не заявили про любов до ворога.
Порох давав зброю, коли ворог був під Києвом, Порох привіз для ЗСУ 12 джипів із-за кордону, нещодавно привіз більше 10 грузових автомобілів для ЗСУ. Скажіть, хто ще з колишніх очільників влади та олігархів, крім Ахметова, допомагає ЗСУ?? Може Суркіси, а може Фірташ чи Пінчук, я вже не кажу про коломойшу. А куди поділися президенти Кучма, Ющенко ??? Що може грошей не мають??
Чи ти думаєш Азов і добробати самі від себе воюють, а не від МВС Монастирського?
Думай добре перед тим щоб щось написати.
Напевно вилизувати шоколадну дупу смачніше ніж сосати у ЗЕ....)))
І ризикни прорекламувати в очі свого пороха бійцям Азова або ПС....ризикни хлєблом))
Харкаю на ,,по,,
Я на відміну від тебе,порохолиза,за Свою,Українську Україну!!
Квакай на своєму хохлячому болоті
АЗОВ АКБАР!!!!!!!!