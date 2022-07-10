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Оккупанты хотят казнить двух пленных бойцов полка "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне сообщают, что двум бойцам "Азова" грозит казнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил собеседник УП в разведке

Согласно сообщениям боевиков, казнить собрались Николая (позывной "Фрост", фамилия на данный момент неизвестна) и Константина Никитенко ("Фокс").

По данным источника УП в разведке, их вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Российские пропагандисты сообщают разные версии – одни пишут, что бойцов засудили еще 9 июля, другие – что суд только состоится в будущем.

О причинах также сообщаются разные версии – сначала писали, что "азовцы" якобы обстреливали мирных жителей в Мариуполе, позже – что напали на конвой с раненными оккупантами. В то же время никаких доказательств и подробностей не сообщают.

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Оккупанты хотят казнить двух пленных бойцов полка Азов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+55
Ответственность за эти действия будет нести раша и это необходимо заявить на высшем уровне - чтобы русня не отнекивалась в последствии.
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10.07.2022 22:57
+47
Ну расскажи как реагировал Боневтик, и все его шестерки, включая тебя лично, на предупреждения Запада о неминуемом вторжении русни. Заодно подскажи, сколько снарядов кал. 152 и 122 мм было закуплено зеленой слизью за 3 года.
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10.07.2022 23:27
+41
Если бы не Чонгар разминированный ,то козломорды до Мариуполя бы не добрались...только не показывай мне,что ты не дегенерат.
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10.07.2022 23:30
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Хлопці, залишіться живими !
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10.07.2022 23:35 Ответить
Необходимо известить сепаратистов что если хоть один боец будет казнен, в плен эту публику брать никто до конца войны уже не будет.
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10.07.2022 23:37 Ответить
Проблема в тому, що цім тваринам начхати на власних солдатів, що попадають у полон.
Від слова зовсім.
Якщо звичайно, можна це лайно називати солдатами.
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10.07.2022 23:50 Ответить
Ну если им начихать, то незачем и вообще заморачиватся с пленными - пуля дешевая штука. Коли они начали войну на уничтожение - пусть войну на уничтожение и получат.
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11.07.2022 00:05 Ответить
Ворогу куля!!

Зраднику Паля!!!
Така одвічна Козацька Істина!!!
А на кацапа,що в наших руках , досить і удавки!!
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11.07.2022 11:20 Ответить
Воно то все так, але як завжди є декілька "але".... Щоб все так працювало, треба щоб нашіх бійців туди взагалі не попадало, але ж так на війні не буває, навіть коли діяли драконовські сталінські прикази по типу ані кроку назад, попав в полон - зрадник, з колектівною відповідальністю жінки та дітей, навіть тоді траплялись полонені, і багато, а раз наші там є, вце це "на знищення", працювати не буде, тому що треба обмінний фонд, й бажанно вдвічи більший за руснявий, інша справа кого брати а кого ні, обосраний срочник, котрого змусили підписати контракт, після полону, буде все життя дякувати богу що приїхав в рашку своіми, нехай і не всіма ногами, він кістьми ляже, але ще раз сюди не попреться, інша справа якийсь там умовний вагнеровець, за котрим вже сотня 200х, 90 % з котрих мирні, таке треба розкладати на атоми, навіть якщо його поміняють, він через два тижні буде знову тут, бо потреба вбивати як наркотік, йому байдуже, сусіди по дому в себе вдома, сірійці, лівійці, чоловіки, діти чи жінки....... Такого треба вбити, навіть якщо він ніколи тут не був, й нікого ще вбити не встиг.... Вб'є, як тільки з'явиться можливість, це скаженні тварини, тільки знищення, таке ,щоб і ховати не було чого....
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11.07.2022 11:58 Ответить
вся проблема в том, что нам придется их брать, только с одного мариуполя у них наших под 3тыс пленных, а по другим направлениям нам не говорят, как ин е говорят сколько орков у нас и сколько уже отдали, но и так понятно, что у нас в разы меньше на данный момент.
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11.07.2022 11:48 Ответить
Якби росіян не можна було назвати солдатами, то як їх 270 тисяч тиснуть на 750-тисячну нашу армію попри усі хімарси з байрактарами, он відбили вже Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину та частину Харківщини.
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14.07.2022 01:22 Ответить
И везде, где только можно будет поймать ордьІнца, пусть даже гражданского, брать в плен для обменного фонда.
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11.07.2022 12:11 Ответить
Успокойтесь все.

Они солдаты и знали, что могут погибнуть на войне. Но пошли воевать.

Они адекватные люди и знали, что россиянам насрать на Женевские конвенции о порядке обращения с военнопленными. Но приняли решение сложить оружие (вот только не надо ссылаться на приказ сдаться из Киева, никто бы их не заставил его выполнить и не осудил за невыполнение - это был не приказ, а, скажем так, разрешение).

Так что они знали, что делают и знали о возможных последствиях. Украина сделает всё возможное, чтобы их вытащить. Может не получиться. Но будем верить, что получится. И в любом случае не устраиваем срач.

Это война. Россияне убивают. Убили уже десятки тысяч украинцев - и вооружённых, и мирных. И ещё много кого убьют, пока Украина и мир не сломают хребет российско-фашистской гадине.

А угрожают смертной казнью (и может даже казнят), чтобы давить на Зеленского "даёшь переговоры о мире в обмен на территории". Но нет - вести переговоры нельзя. Даже если казнят всех пленных азовцев. К сожалению.
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10.07.2022 23:45 Ответить
Боюсь что после того как станет ясно о проведении казни, многие пленные сепары и рашисты внезапно умрут при попытках к бегству.
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11.07.2022 00:01 Ответить
Небійся,їхня смерть то Zaкономірний процес)))
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11.07.2022 11:33 Ответить
десь так, та тім що все ще бігають по нашій землі, буде набагато складніше потрапити у полон, як єкіпажі танків, в котрих здетонував боекомплект, повз морг та кладовище, одразу у вигляді диму в пекло...
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11.07.2022 12:10 Ответить
Да, они солдаты и они знали, что это война!
НО, они не знали, что зеленая плесень их сдаст, разминировав выходы из Крыма !
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11.07.2022 00:17 Ответить
Там и пограничников, просто расстреляли из танков. шлюпка зели, в этот момент была уже или в районе границы с ЕС, или уже за границей. И теперь ОНО дает интервью, какому то глянцевому журналу. Во устроилась!
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11.07.2022 00:23 Ответить
"успокойтесь"... нихрена ты обознанный, а не пошел бы ты нафуй, клавиатурный боец?
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11.07.2022 11:50 Ответить
У відповідь всі кацапські полонені пілоти, а також кадировці мають бути знищені при "нещасних обставинах". Навіть можна показати уламок кацапської ракети у прямому ефірі.
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11.07.2022 00:08 Ответить
Навіщо нещасний випадок? Робимо міжнародне шоу по страті пілота який бомбив та вбивав дітей.

Покажемо світу що росія не виконує конвенції і ми вимушені діяти адекватно.
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11.07.2022 04:59 Ответить
Нажаль,того самого пілота рязанцева ВЖЕ віддали по обміну(((
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11.07.2022 11:18 Ответить
Ціна слову зе і його гарантії з гарантіями від гарантів, які крадуть українське зерно.
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11.07.2022 00:22 Ответить
оккупанти хочуть стратити всіх полоненних - бо вони оккупанти...
і стратять всіх хто не на обмін,...
ну кацапня це ж - ну зрозумійте вже це і нічого не ждіть....
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11.07.2022 00:24 Ответить
Якщо вони це зроблять то хай вішаються сразу.В полон брати нікого не будуть а азов їм всім голови покрутить
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11.07.2022 01:32 Ответить
дитячий садок, вибачте ...
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11.07.2022 13:38 Ответить
Конвенції читайте. Їх мали віддати без умов згідно конвенцій так як вони покалічені. Тобто ніякого обміну. Пряма передача всіх хто невиліковно поранені. В замін ми мали передати всіх невиліковно поранених членів вс рф. А ось пілоти, всі хто не покалічені це вже обмінний фонд.
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11.07.2022 04:57 Ответить
Нехай ризикнуть. Буде кровна помста.

ВИПОТРОШИМО ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ РОСІЯН ЗА НИХ.

Що що, а злопам'ятними ми вміємо бути. Будемо місто в росії страчувати за ті злочини і порушення міжнародних конвенцій які зараз робить росія.
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11.07.2022 04:54 Ответить
А шо такое днр ? это страна такая, город ,улица ...? Я долго искал днр на картах "Гугл" и "Яндекс" , не нашёл там никакой днр ,ни лнр ! Может днр -это дагестанская народная республика ,так причём тут "Азовцы" ? Почему полк "Азов" в расее является запрещённой организацией , а "талибан ",тоже запрещённая в рашке ,но представители этой организации приезжают себе спокойно в раиССю и приглашают их, в качестве УВАЖАЕМЫХ гостей, на путинский экономический форум ?
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11.07.2022 06:07 Ответить
помагаєш кацапам?
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11.07.2022 06:43 Ответить
Да пугают.Чтобы опять обратить внимание мира к недореспубликам.Неосмелятса.А то точно эти днры и лнры признают террористическими организациями.
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11.07.2022 07:04 Ответить
За каждого - казнить по 100 орков. Тихо, непублично, но чтобы кому надо узнали.
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11.07.2022 07:50 Ответить
Достаточно убить Захарченко, тогда они даже пугать зарекутся
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11.07.2022 09:16 Ответить
Тогда рашка станет в один ряд с ИГИЛ, а кацапы все станут вне закона.
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11.07.2022 09:26 Ответить
Поки Захід зацікавлений в корисних копалинах Кацапії (нафта, газ) доти не признають терористами.
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11.07.2022 17:06 Ответить
Отака вона, евакуація від Боневтіка - полон, катування, розстріл...
Дякую, зебіли, що знищили Україну...
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11.07.2022 10:11 Ответить
Око за Око!!!
Смерть путинським *********!!!
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11.07.2022 11:16 Ответить
Всі націоналісти на Фронті

Азов,Свобода,ПС, УНСО,Фрайкор

Але ЧОМУСЬ немає батальйонів від пороха,юлі зелі.....
Чому ТАК????
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11.07.2022 11:36 Ответить
На фронті є багато хлопців, орієнтованих на європейський вибір Порошенка. І в Азові, Свободі, УНСО, Правому сектор є багато з тих, хто голосував за Порошенка.
Ти краще зелень паскудна скажи де зелені полки та бригади?? Адже їх у Верховній Раді більшість. Вони всі пости в державі позаймали, а на фронті нема. Одні вірші читають в Ізраїлі, інші концерти дають в Празі, треті як коля котлета тримають оборону в Закарпатті.
З якої партії той єдиний Нардеп Ковальов, котрий офіційно перейшов на сторону ворога??? Навіть Бойко, Шуфрич і Рабинович, просто втекли, але офіційно не заявили про любов до ворога.
Порох давав зброю, коли ворог був під Києвом, Порох привіз для ЗСУ 12 джипів із-за кордону, нещодавно привіз більше 10 грузових автомобілів для ЗСУ. Скажіть, хто ще з колишніх очільників влади та олігархів, крім Ахметова, допомагає ЗСУ?? Може Суркіси, а може Фірташ чи Пінчук, я вже не кажу про коломойшу. А куди поділися президенти Кучма, Ющенко ??? Що може грошей не мають??
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11.07.2022 12:24 Ответить
Дійсно, де батальйони Зе ??
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11.07.2022 13:40 Ответить
Твоя Свобода, УНСО і інщі багато зброї передали ЗСУ, мабуть настільки багато що Порох і поряд не стоїть.
Чи ти думаєш Азов і добробати самі від себе воюють, а не від МВС Монастирського?
Думай добре перед тим щоб щось написати.
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11.07.2022 17:04 Ответить
Є Люди Naціональної Ідеї,а є хробаки від ,,ЗЕ,, та сраколизи від ,ПО,,
Напевно вилизувати шоколадну дупу смачніше ніж сосати у ЗЕ....)))
І ризикни прорекламувати в очі свого пороха бійцям Азова або ПС....ризикни хлєблом))
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11.07.2022 12:33 Ответить
Otrutnyi Otrutnyi Поки що своїм ЗЕленим хлєбалом тут торгуєш ти. Таким, як ти, подоляцький провокатор, Порох й досі в счі ссить, він і вашій ЗЕленій шоблі і кремлівському ***** поперек вашої пельки стовбичить, бо, якби не Порох та не реформована при ньому Армія, то москалі під регіт ЗЕленої вати таки б захопили Україну за 72 години, котячись по тому асфальту, в котрий ЗЕлена наволоч 3 роки закатувала українську зброю...
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11.07.2022 12:45 Ответить
Плюю на ,,Зе,,
Харкаю на ,,по,,
Я на відміну від тебе,порохолиза,за Свою,Українську Україну!!
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11.07.2022 14:23 Ответить
За Українську Україну кажеш, то б то какая разніца ? Зрозуміло.
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11.07.2022 17:00 Ответить
То б то тобі,хохлу малороzу ніколи не зрозуміти що значить Українська Україна,
Квакай на своєму хохлячому болоті
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13.07.2022 00:17 Ответить
То що хочуть зробити кацапи нікого не цікавить - кацапи ніколи не роблять нічого без наказу з кремля
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11.07.2022 16:58 Ответить
Де ж наша Верещучка? Чого мовчить, беркутська жена?
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11.07.2022 19:03 Ответить
Слава NaціЇ!!!!
АЗОВ АКБАР!!!!!!!!
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12.07.2022 21:48 Ответить
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