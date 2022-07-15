Британского добровольца Пола Юри довели до смерти в российском плену

Находившийся в Украине с гуманитарной миссией британский волонтер Пол Юри скончался в плену у террористов "ДНР".

Об этом заявили сами террористы из-за так называемой "омбудсменки ДНР" Дарьи Морозовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Она утверждает, что Юри умер 10 июля, "учитывая диагнозы и стресс". По словам Морозовой, во время первого медицинского осмотра у британца было обнаружено несколько хронических заболеваний.

45-летнего Юри оккупанты схватили на контрольно-пропускном пункте в городе Днепрорудное Запорожской области 25 апреля. Вместе с ним в плен попал 22-летний британский волонтер Дилан Гили. Их схватили, когда они помогали эвакуировать семью из зоны боевых действий.

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Мать Юри говорила, что у ее сына диабет первого типа и ему нужен инсулин. В разговоре с журналистами она добавила, что перед отъездом из Великобритании ее сын сказал, что не может сидеть и "смотреть, как люди умирают".

Сейчас в плену в ОРДО находятся по меньшей мере трое граждан Британии - Эйден Аслин и Шон Пиннер, которых боевики приговорили к смертной казни, а также Эндрю Гилл.

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