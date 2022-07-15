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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
28 031 34

Британского добровольца Пола Юри довели до смерти в российском плену

пол,юрі

Находившийся в Украине с гуманитарной миссией британский волонтер Пол Юри скончался в плену у террористов "ДНР".

Об этом заявили сами террористы из-за так называемой "омбудсменки ДНР" Дарьи Морозовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Она утверждает, что Юри умер 10 июля, "учитывая диагнозы и стресс". По словам Морозовой, во время первого медицинского осмотра у британца было обнаружено несколько хронических заболеваний.

45-летнего Юри оккупанты схватили на контрольно-пропускном пункте в городе Днепрорудное Запорожской области 25 апреля. Вместе с ним в плен попал 22-летний британский волонтер Дилан Гили. Их схватили, когда они помогали эвакуировать семью из зоны боевых действий.

Читайте: Казнить иностранцев будем через расстрел, - террорист Пушилин

Мать Юри говорила, что у ее сына диабет первого типа и ему нужен инсулин. В разговоре с журналистами она добавила, что перед отъездом из Великобритании ее сын сказал, что не может сидеть и "смотреть, как люди умирают".

Сейчас в плену в ОРДО находятся по меньшей мере трое граждан Британии - Эйден Аслин и Шон Пиннер, которых боевики приговорили к смертной казни, а также Эндрю Гилл.

Также читайте: Еще двум пленным британцам грозит смертная казнь в "ДНР", - СМИ

Великобритания (4943) плен (2602) смерть (9215) волонтеры (2632)


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Топ комментарии
+106
Виправте заголовок: "заморений у полоні", а не помер. Спочивай із миром, Поле. Вічна Слава
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15.07.2022 14:41
+76
Замордований кацапами
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15.07.2022 14:45
+41
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15.07.2022 14:44
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Виправте заголовок: "заморений у полоні", а не помер. Спочивай із миром, Поле. Вічна Слава
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15.07.2022 14:41 Ответить
Замордований кацапами
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15.07.2022 14:45 Ответить
Та і на Морозову зсилатись, хронічні,цукровий діабет 1 ст. Який інсулін. Вбили
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15.07.2022 14:53 Ответить
От диабета первого типа без инсулина умирают, но смерть мучительная и растянутая, через ацидоз, до комы могут пройти несколько дней.
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15.07.2022 18:10 Ответить
Дякую редакції за оперативну редактуру заголовку щодо цього злочину окупантів
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15.07.2022 19:45 Ответить
Вбитий*
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15.07.2022 14:43 Ответить
страчений православним ІГІЛом

R.I.P. Щирій людині
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15.07.2022 15:45 Ответить
Вони до православ'я мають таке ж відношення як морські свинки до моря,один томос від сраліна чого вартий.
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15.07.2022 18:13 Ответить
RIP
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15.07.2022 14:44 Ответить
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15.07.2022 14:44 Ответить
А що? Не дай діабетику вчасно інсулін і все - смерть! Це нічим не відрізняється від пострілу в груди
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15.07.2022 14:46 Ответить
від пострілу помреш швидко, а без інсуліну ще ой як помучаєшся!!! тварюки!
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15.07.2022 15:16 Ответить
Шана
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15.07.2022 14:52 Ответить
Тепер, за розкладом, має десь в "дубаях", померти донька пушиліна... і це тільки початок!
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15.07.2022 14:57 Ответить
був би МОСАД, так точно.
а з МІ-6 - не знаю
хіба що доручити SAS, у цих хлопьят рука не здригнеться
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15.07.2022 15:48 Ответить
волонтер і полон...
мабуть, ці два поняття якось стикуються у хворих головах рашистів...
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15.07.2022 15:07 Ответить
Що, в Англії нема кому померти з числа вибл*дків прох*йловських підлабузників?
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15.07.2022 15:12 Ответить
Вічна пам"ять нашим друзям 🙏

А нам хороших ХАЙМАРСів та й побільше!
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15.07.2022 15:27 Ответить
Цікаво чи вистачить сміливості у Британців оголосити Операцію звільнення та помсти за своїх громадян
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15.07.2022 15:33 Ответить
такими справами чудово займається SAS
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15.07.2022 15:49 Ответить
светлая память человеку...
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15.07.2022 16:03 Ответить
велика шана
вічна пам"ять
Україне не забуде
-------------------------------------
все деенерівське злочинне кубло на шибеницю(((
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15.07.2022 16:17 Ответить
Велика повага до цієї людини і всіх іноземців хто допомагає Україні у боротьбі з сатанинською ордою москви. Слава героям України
Кацапи і їх слуги донбасяни тепер перед Британієй у чорних списках.
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15.07.2022 16:26 Ответить
R.I.P.

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15.07.2022 16:45 Ответить



Смерть рассєянським шизо-фашистам !

Смерть колаборантському лайну !
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15.07.2022 16:46 Ответить
Теперь Англии нужно признать Рашку-страной террористом. Ведь все что творится в Донбассе-все по приказу Рашки. в том числе и сметрные приговоры военнопленным(что нарушение Женевской конвенции как минимум)
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15.07.2022 17:14 Ответить
За це треба вбити пару тисяч личинок росіян. Вони інакшого не розуміють.
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15.07.2022 17:22 Ответить
Треба почати з того що такі фейкові утворення з початком широкомасштабного наступу і окупації території України рашистськофашистською хунтою вже не існує є окупаційна адміністрація, а відтак відповідальність за злочини вчинені адміністрацією покладається на країну окупанта.
Законодавство ЛуганДонії теж не діє якщо це не сприймає військова адміністрація окупаційної адміністрації.
Тоб то уся відповідальність за катування полоненних покладається на РФію.
А від так повинна бути надана міжнародна правова оцінка!!!!!!!!!!
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15.07.2022 17:49 Ответить
Дай, Боже, нашим азовцам вернуться живыми
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15.07.2022 20:24 Ответить
а яка доля тієї сім'ї, котру вони вивозили ?
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15.07.2022 22:05 Ответить
Олбудсмен днр ? У них такое есть?!
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15.07.2022 22:40 Ответить
русские - врут,воруют, и убивают.
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16.07.2022 00:38 Ответить
 
 