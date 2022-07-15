Британского добровольца Пола Юри довели до смерти в российском плену
Находившийся в Украине с гуманитарной миссией британский волонтер Пол Юри скончался в плену у террористов "ДНР".
Об этом заявили сами террористы из-за так называемой "омбудсменки ДНР" Дарьи Морозовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Она утверждает, что Юри умер 10 июля, "учитывая диагнозы и стресс". По словам Морозовой, во время первого медицинского осмотра у британца было обнаружено несколько хронических заболеваний.
45-летнего Юри оккупанты схватили на контрольно-пропускном пункте в городе Днепрорудное Запорожской области 25 апреля. Вместе с ним в плен попал 22-летний британский волонтер Дилан Гили. Их схватили, когда они помогали эвакуировать семью из зоны боевых действий.
Мать Юри говорила, что у ее сына диабет первого типа и ему нужен инсулин. В разговоре с журналистами она добавила, что перед отъездом из Великобритании ее сын сказал, что не может сидеть и "смотреть, как люди умирают".
Сейчас в плену в ОРДО находятся по меньшей мере трое граждан Британии - Эйден Аслин и Шон Пиннер, которых боевики приговорили к смертной казни, а также Эндрю Гилл.
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R.I.P. Щирій людині
а з МІ-6 - не знаю
хіба що доручити SAS, у цих хлопьят рука не здригнеться
мабуть, ці два поняття якось стикуються у хворих головах рашистів...
А нам хороших ХАЙМАРСів та й побільше!
вічна пам"ять
Україне не забуде
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все деенерівське злочинне кубло на шибеницю(((
Кацапи і їх слуги донбасяни тепер перед Британієй у чорних списках.
Смерть рассєянським шизо-фашистам !
Смерть колаборантському лайну !
Законодавство ЛуганДонії теж не діє якщо це не сприймає військова адміністрація окупаційної адміністрації.
Тоб то уся відповідальність за катування полоненних покладається на РФію.
А від так повинна бути надана міжнародна правова оцінка!!!!!!!!!!