Еще двум пленным британцам грозит смертная казнь в "ДНР", - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские государственные СМИ сообщили об обвинении в найме еще двух попавших в плен граждан Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По сообщениям, обвинения предъявили двум подданным Великобритании - Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, якобы взятым в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области. Британцев обвиняют в "участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников".
Напомним, в начале июня так называемый "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, за якобы "наемство и насильственній захват власти группой лиц".
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Нельзя бросать людей , которые сражались за Украину , на растерзания этим выродкам .
Надо спасать их всеми возможными способами .😢🇺🇦
Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?