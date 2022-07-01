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Еще двум пленным британцам грозит смертная казнь в "ДНР", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,британці

Российские государственные СМИ сообщили об обвинении в найме еще двух попавших в плен граждан Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По сообщениям, обвинения предъявили двум подданным Великобритании - Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, якобы взятым в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области. Британцев обвиняют в "участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников".

Напомним, в начале июня так называемый "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, за якобы "наемство и насильственній захват власти группой лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пленных в Украине граждан США действие положений Женевских конвенций не распространяется, - Песков
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Топ комментарии
+10
Мокшанське ***** зовсім дахом поїхало.
Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?
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01.07.2022 23:37
+9
а це що за лайно таке "Верховний суд ДНР"
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01.07.2022 23:09
+8
сподіваюсь Венедіктова вже возбудІлась проти усІх учасників судового фарсу казкової імперії Лугандонія, вона ж - Шостий Рим?
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01.07.2022 22:56
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сподіваюсь Венедіктова вже возбудІлась проти усІх учасників судового фарсу казкової імперії Лугандонія, вона ж - Шостий Рим?
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01.07.2022 22:56 Ответить
как чипушиле придет гешефт на конто ,так сразу их оправдают,пафосно на прощанье сказать что они такие бблагоподны и толерантные к своим западным партнерам
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01.07.2022 22:57 Ответить
Лугандонія-це експериментальний проект ху.ла з вирощування особливо цинічних безпринципних покидьків,де зневара до загальноприйнятих цінностей возведена в абсолют.
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01.07.2022 23:00 Ответить
Они еще могут Закон всемирного тяготения и скорость света отменить
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01.07.2022 23:06 Ответить
а це що за лайно таке "Верховний суд ДНР"
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01.07.2022 23:09 Ответить
А пусть только попробуют, тогда Мировое сообщество тоже пригрозит казнить Лаврова и этого, как его, мордатого, Небезя, баш на баш..
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01.07.2022 23:13 Ответить
Надо что-то делать .
Нельзя бросать людей , которые сражались за Украину , на растерзания этим выродкам .
Надо спасать их всеми возможными способами .😢🇺🇦
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01.07.2022 23:31 Ответить
Треба все бидло лднр яке потрапляє до нас в полон судити за найжорсткішими методами як колоборантів зрадників ,і може вже пора вдарити по тих терористичних утворенях ,подивітся що вони роблять з нашими містами ,ось так треба поступати з цією колдоборанською мерзотою
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01.07.2022 23:37 Ответить
Мокшанське ***** зовсім дахом поїхало.
Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?
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01.07.2022 23:37 Ответить
Мы воюем сраиссей, правильно, т. е все лугандоно-бомбасцы, хоть и граждане Украины, воюют как наёмники на парашию, деньги платит напарашия!? Это надо УК уже менять, на пожизненное всем.
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01.07.2022 23:41 Ответить
почему там нет той журналистки с 1+1 которая следила за Порошенко в Англии?
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01.07.2022 23:41 Ответить
занята. Накладной ноготь приклеивает.
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02.07.2022 03:08 Ответить
 
 