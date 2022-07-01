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Ще двом полоненим британцям загрожує смертна кара у "ДНР", - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські державні ЗМІ повідомили про звинуваченні у найманстві ще двох громадян Великої Британії, які потрапили в полон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За повідомленнями, обвинувачення пред'явили двом підданим Великобританії - Ділану Хіллі та Ендрю Хіллу, яких нібито взяли в полон на заводі Ілліча в Маріуполі та в Миколаївській області. Британцям закидають "участь в бойових діях у складі українських збройних формувань у якості найманців".
Нагадаємо, на початку червня так званий "Верховний суд ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців, які воювали на боці України, за нібито "найманство та насильницьке захоплення влади групою осіб".
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар01.07.2022 23:37
+9 Nikolai Chizhevsky
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+8 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар01.07.2022 22:56
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Нельзя бросать людей , которые сражались за Украину , на растерзания этим выродкам .
Надо спасать их всеми возможными способами .😢🇺🇦
Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?