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Ще двом полоненим британцям загрожує смертна кара у "ДНР", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені,британці

Російські державні ЗМІ повідомили про звинуваченні у найманстві ще двох громадян Великої Британії, які потрапили в полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За повідомленнями, обвинувачення пред'явили двом підданим Великобританії - Ділану Хіллі та Ендрю Хіллу, яких нібито взяли в полон на заводі Ілліча в Маріуполі та в Миколаївській області. Британцям закидають "участь в бойових діях у складі українських збройних формувань у якості найманців".

Нагадаємо, на початку червня так званий "Верховний суд ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців, які воювали на боці України, за нібито "найманство та насильницьке захоплення влади групою осіб".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Мокшанське ***** зовсім дахом поїхало.
Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?
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01.07.2022 23:37
+9
а це що за лайно таке "Верховний суд ДНР"
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01.07.2022 23:09
+8
сподіваюсь Венедіктова вже возбудІлась проти усІх учасників судового фарсу казкової імперії Лугандонія, вона ж - Шостий Рим?
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01.07.2022 22:56
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сподіваюсь Венедіктова вже возбудІлась проти усІх учасників судового фарсу казкової імперії Лугандонія, вона ж - Шостий Рим?
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01.07.2022 22:56 Відповісти
как чипушиле придет гешефт на конто ,так сразу их оправдают,пафосно на прощанье сказать что они такие бблагоподны и толерантные к своим западным партнерам
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01.07.2022 22:57 Відповісти
Лугандонія-це експериментальний проект ху.ла з вирощування особливо цинічних безпринципних покидьків,де зневара до загальноприйнятих цінностей возведена в абсолют.
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01.07.2022 23:00 Відповісти
Они еще могут Закон всемирного тяготения и скорость света отменить
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01.07.2022 23:06 Відповісти
а це що за лайно таке "Верховний суд ДНР"
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01.07.2022 23:09 Відповісти
А пусть только попробуют, тогда Мировое сообщество тоже пригрозит казнить Лаврова и этого, как его, мордатого, Небезя, баш на баш..
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01.07.2022 23:13 Відповісти
Надо что-то делать .
Нельзя бросать людей , которые сражались за Украину , на растерзания этим выродкам .
Надо спасать их всеми возможными способами .😢🇺🇦
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01.07.2022 23:31 Відповісти
Треба все бидло лднр яке потрапляє до нас в полон судити за найжорсткішими методами як колоборантів зрадників ,і може вже пора вдарити по тих терористичних утворенях ,подивітся що вони роблять з нашими містами ,ось так треба поступати з цією колдоборанською мерзотою
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01.07.2022 23:37 Відповісти
Мокшанське ***** зовсім дахом поїхало.
Ніхто ж не думає, що це ордловські мавпи, самостійно, вирішили побикувати?
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01.07.2022 23:37 Відповісти
Мы воюем сраиссей, правильно, т. е все лугандоно-бомбасцы, хоть и граждане Украины, воюют как наёмники на парашию, деньги платит напарашия!? Это надо УК уже менять, на пожизненное всем.
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01.07.2022 23:41 Відповісти
почему там нет той журналистки с 1+1 которая следила за Порошенко в Англии?
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01.07.2022 23:41 Відповісти
занята. Накладной ноготь приклеивает.
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02.07.2022 03:08 Відповісти
 
 