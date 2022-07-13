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Новости Война
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Казнить иностранцев будем через расстрел, - террорист Пушилин

аслін,піннер,саадун

Казнь пленных иностранцев на части Донецкой области, которую контролируют российские оккупанты, обещают осуществлять через расстрел.

Об этом главарь донецких террористов Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев LIVE", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Речь шла об иностранцах, которым террористы "присудили" смертную казнь.

Пушилин рассказал, что они подали "апелляцию", которую должен рассмотреть "суд". Если ее не удовлетворят – иностранцев казнят.

"Если суд признает ранее вынесенные приговоры, то они будут исполнены через расстрел непублично", - сказал Пушилин.

Читайте: Участвующие в захвате Луганской области подразделения "ДНР" и "ЛНР" перемещаются на донецкое направление, - главарь террористов Пушилин

Также он добавил, что к "суду" сейчас готовят "свыше ста азовцев".

"Готовятся соответствующие шаги, где-то будет прямое судебное разбирательство, где-то - трибунал. В каждом случае индивидуально", - сказал главарь террористов.

Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля, гражданин Марокко Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.

Смотрите: ЕСПЧ приказал России не допустить казни военнопленных граждан Великобритании Аслина и Пиннера. ДОКУМЕНТ

9 июня "верховный суд "ДНР" приговорил пленных иностранцев к смертной казни. Колоборанты дали месяц на обжалование.

казнь (116) плен (2602) смертная казнь (109) Пушилин Денис (134) Эйден Аслин (11) Шон Пиннер (10) Брагим Саадун (10)


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Топ комментарии
+52
здається вже час пушиліну відправлятися за захарченками, гіві, моторолами і іншими бандюками.
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13.07.2022 11:40
+19
Вирішує не вирішує це нехай він там на Божому суді розповідає. Нам цікаво побачити його у морзі накритим брудним простирадлом. Інше "піх*й"
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13.07.2022 12:07
+16
Пушилина повесят
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13.07.2022 11:46
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здається вже час пушиліну відправлятися за захарченками, гіві, моторолами і іншими бандюками.
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13.07.2022 11:40 Ответить
Хіба він там щось вирішує...
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13.07.2022 11:50 Ответить
Вирішує не вирішує це нехай він там на Божому суді розповідає. Нам цікаво побачити його у морзі накритим брудним простирадлом. Інше "піх*й"
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13.07.2022 12:07 Ответить
Знаєш яка різниця між захарченками, гіві, моторолами, та пушиліним? Ті троє виродків здохли коли був Порошенко головнокомандувач. А зараз Буба чмо. Не здивуюся, якщо виясниться, що воно з пушиліним кум, сват, або просто однодумець.
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13.07.2022 12:15 Ответить
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13.07.2022 13:30 Ответить
Да, Кабздон уже заждался. Но не те рулят спецслужбами...
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13.07.2022 12:44 Ответить
Пока он будет тявуать по бумажке его никто не тронет.
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13.07.2022 14:26 Ответить
ну якщо Донецьк зрівняють з землею , то тут нічого лічного
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13.07.2022 11:43 Ответить
якби в мене була можливість і зброя я би і зрівняв

там все одно залишиолось сміття одне яке зрадило свою країну тому їх вбивати без суду і слідства всіх треба
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13.07.2022 11:53 Ответить
его головняк сейчас выжить и срать ему на Донецьк! он свое уже хапнул
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13.07.2022 11:59 Ответить
а я пропоную зберегти життя чепушиліну і таким як він, після того, як його/їх до довічного засудять в Гаазі. Тільки щоб вони відбували покарання не в самій Гаазі, а в Україні. І навіть не в житомирськй критці, а в таких тюрмах особливого режиму, як ізяславська 58-ма чи львівська 48-ма. Серед всіх зеків...
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13.07.2022 11:44 Ответить
Так. А потом за яйца повесить.
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13.07.2022 11:46 Ответить
Вже мало б щось від нас прилетіти і Пенісу Душиліну, і їхньому суду, схожому на Окружний адміністративний суд м. Києва - улюблений суд українських президентів.
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13.07.2022 11:46 Ответить
Пушилина повесят
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13.07.2022 11:46 Ответить
Да, по частям на руинах Донецкой ОГА с помощью HIMARS.
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13.07.2022 11:48 Ответить
Тоді дирівців-вішати. Відразу, післяпершего розстрілу
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13.07.2022 11:48 Ответить
Цю правиву вакханатію може припирити лише ліквідація самого пеніса душиліна і бабано декого з так званих "суддів" у будь-який, бажано терористичний спосіб. Чим цей спосіб буде кривавішим, тим краще він вплине на таке правове шоу.
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13.07.2022 11:48 Ответить
Ну чепушилка то сам будет повешен. Если ветка не обломится.
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13.07.2022 11:49 Ответить
чипушилина пора кончать
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13.07.2022 11:50 Ответить
Итальянский народ казнил фашиста и братана Джугашвили... Бенито Муссолини и его подругу подвесив вниз башкой...
МММщика чеПушилу взорвут ...типа продавца окорочков ЗаХерченко...
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13.07.2022 11:51 Ответить
Ну, сначала их расстреляли, а потом да. И дуче, и его подстилку Клару Петаччи
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13.07.2022 12:14 Ответить
Петушилин!
Очень хочется помучаться перед смертью?
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13.07.2022 11:51 Ответить
тогда внесудебно будут пускать на ремни пленных орков, так сказать око за око
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13.07.2022 11:52 Ответить
Коли вже цю паскуду пушилу відпрравлять слідом за моторолою ? а з Днецьком зробити те що вони зробили з Харковом я вже не кажу про Маріупль.
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13.07.2022 11:55 Ответить
Ну а його самого, скоріш за все, стратять через підрив.
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13.07.2022 11:59 Ответить
як пушка будем страчувати? воно кулю в лоб собі не пустить, дуже серливе й смердюче... чи може й надіється що від його токсинів стачувальниук свідомість втратять?
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13.07.2022 11:59 Ответить
Пеніс Душілін , тебе не будуть рострілювати украінці , а рватимуть на дрібні шматочки повільно і довго ...... тварюка ти безмозглА 😡‼️
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13.07.2022 12:00 Ответить
Пушилин напрашивается на смертную казнь утоплением в чемодане *****.
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13.07.2022 12:01 Ответить
Почему одной ракетой не отправить на небеса МММ сволочь?
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13.07.2022 12:02 Ответить
Если хотя бы одному пленному воину Украины будет нанесен ущерб ущерб або смерть - то должно означать смертный приговор всем пленным рашистским террористам. Всем до последнего. Т.к. это не пленные воины, а террористы.
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13.07.2022 12:03 Ответить
коллаборантов будем вешать, как в старые добрые времена=)
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13.07.2022 12:05 Ответить
пушилін, багато ти чи твої бандюки стратили іноземців! Ті ******** іноземцям гузно вилизуєш так глибоко, що здається до шлунку достаєш!!!
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13.07.2022 12:09 Ответить
сказав покійник
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13.07.2022 12:13 Ответить
"Також він додав, що до "суду" зараз готують "понад сто азовців" - странно. Их ведь ЗЕбильеро освободил?
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13.07.2022 12:13 Ответить
Во всём Порошенко виноват! У зЕлохского нет ни времени и чем думать...
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13.07.2022 12:31 Ответить
Пора цьому мммщику збиратися до кафе "Ветерок"
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13.07.2022 12:22 Ответить
Эта МММовская тварь уже не жилец!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.07.2022 12:22 Ответить
Очумевшему узбеку надо объяснить, что буряты, якуты, и прочие звероподобные племена, включая руссосвинов, для Украины - иностранцы. В случае расстрела этих воинов можно ожидать ответк.
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13.07.2022 12:35 Ответить
Терорист Душилін, до чого цей трьоп. Ти ї так терорист, після такої страти ти будеш поза законом і будеш знищений за будь-яку ціну протягом декількох тижнів. Ніхто з терористами за обмін цих людей торгуватись не буде, а далі вам вирішувати
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13.07.2022 12:35 Ответить
Засцить *****... Не тронуть іноземців... Хоча-від довбойобів можна що завгодно очікувати.
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13.07.2022 12:36 Ответить
Потом не ной, пончик, за то, что тебя расстреляют. Око за око, зуб за зуб.
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13.07.2022 12:39 Ответить
колись казали, що росія батьківщина слонів (або мамонтів), а тепер вона є батьківщиною БАБУЇНІВ. Пащеки залиті кровю і злобний рик всього стада ось і вся історія. Тепер там балують мокшанці, різновид бабуїнів. Основним їх бізнесом є перепродаж медпрепаратів за бюджет. Особистий друг гея Володіна ( патрона Петушиліна) Шпігель був сенатором, а перед тим сидів за педофілію, його вихованцем був Басков (а потім і зятем) зараз знову сидить разом з іншим педофілом губером з Челябінська, бо обікрали область на пару десятків лямів за раз.. Скоро будуть видосики,якця публіка буде втякати до рейху, недарма спростили паспорти. Там буде одна фотка,записане поганяло і відомість до якого улуса належить.
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13.07.2022 12:40 Ответить
Тебе, Чепушилін, посадимо на палю!
Це буде самий смердючий Чупа-чупс у Світі...
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13.07.2022 12:41 Ответить
Якщо хоч одного стратиш, то тебе стратять повішенням за яйця.
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13.07.2022 12:49 Ответить
Тебе, Пєтушилін ніхто рострілювати не буде - втоплять в сільському туалеті.
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13.07.2022 12:55 Ответить
Надо предупредить, что исполнение смертного приговора будет означать симметричную ответку по секретному решению РНБО самому Пушилину, судьям, которые выносили приговор, прокурорам ДНРовским, руководству службы исполнения наказаний и так далее. Просто чтобы знали.

Ну или пообещать им удар ХИМАРСов по зданию Донецкой ОГА или где там это чмо кабинет имеет + по зданию апелляционного суда, который будет "слушать" дело и может принять роковое для себя решение . . .
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13.07.2022 13:08 Ответить
Які судді, які прокурори - це члени терористичного угрупування днр
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13.07.2022 13:37 Ответить
Пєніс Душилін шось пір'я сильно розпустив, треба взяти за шкірняк і відправити до "Сепара" на чай з пупком Кобзона і Захарченком
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13.07.2022 13:34 Ответить
что игил,что эти ублюдки-нет разницы!
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13.07.2022 13:38 Ответить
Хотел написать, что после страти эти организации будут поставлены на уровень ИГИЛа, вместе с террорашкой. И все просто (здравомыслящий мир) будут обязаны бороться с этим нарывом. Кто-то правильный человек толкает эти нарративы в эту душилинскую голову.
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13.07.2022 13:49 Ответить
а его когда шоб висел пол года на дереве как при людовике 11 м...шоб вороны клювали и клопы солдатики
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13.07.2022 13:47 Ответить
Вот хочу спитити у бакланова і других зетупоголових - де ліфт для цих зрадників.
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13.07.2022 15:51 Ответить
и что на это скажет Англия с США?
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13.07.2022 20:23 Ответить
Пушилін ти і твоє коло закінчать погано
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13.07.2022 20:25 Ответить
 
 