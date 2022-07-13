Казнить иностранцев будем через расстрел, - террорист Пушилин

Казнь пленных иностранцев на части Донецкой области, которую контролируют российские оккупанты, обещают осуществлять через расстрел.

Об этом главарь донецких террористов Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев LIVE", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Речь шла об иностранцах, которым террористы "присудили" смертную казнь.

Пушилин рассказал, что они подали "апелляцию", которую должен рассмотреть "суд". Если ее не удовлетворят – иностранцев казнят.

"Если суд признает ранее вынесенные приговоры, то они будут исполнены через расстрел непублично", - сказал Пушилин.

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Также он добавил, что к "суду" сейчас готовят "свыше ста азовцев".

"Готовятся соответствующие шаги, где-то будет прямое судебное разбирательство, где-то - трибунал. В каждом случае индивидуально", - сказал главарь террористов.

Напомним, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер попали в плен в Мариуполе в середине апреля, гражданин Марокко Брагим Саадун – 12 марта в Волновахе.

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9 июня "верховный суд "ДНР" приговорил пленных иностранцев к смертной казни. Колоборанты дали месяц на обжалование.