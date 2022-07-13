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Страчувати іноземців будемо через розстріл, - терорист Пушилін

аслін,піннер,саадун

Страту полонених іноземців на частині Донецької області, яку контролюють російські окупанти, обіцяють здійснювати через розстріл.

Про це ватажок донецьких терористів Денис Пушилін заявив в ефірі "Соловьёв LIVE", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Йшлося про іноземців, яким терористи "присудили" страту.

Пушилін розповів, що вони подали "апеляцію", яку має розглянути "суд". Якщо її не задовольнять - іноземців стратять.

"Якщо суд визнає раніше винесені вироки, то вони будуть виконані через розстріл непублічно", - сказав Пушилін.

Читайте: Полонений британець Аслін подзвонив рідним сказати, що його скоро стратять терористи "ДНР", - The Telegraph

Також він додав, що до "суду" зараз готують "понад сто азовців".

"Готуються відповідні кроки, десь буде прямий судовий розгляд, десь - трибунал. У кожному випадку індивідуально", - сказав ватажок терористів.

Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітня, громадянин Марокко Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.

Також читайте: ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера. ДОКУМЕНТ

9 червня "верховний суд "ДНР" засудив полонених іноземців до страти. Колаборанти дали місяць на оскарження.

Автор: 

страта (75) полон (1553) смертна кара (59) Пушилін Денис (135) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (14) Брагім Саадун (13)


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Топ коментарі
+52
здається вже час пушиліну відправлятися за захарченками, гіві, моторолами і іншими бандюками.
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13.07.2022 11:40
+19
Вирішує не вирішує це нехай він там на Божому суді розповідає. Нам цікаво побачити його у морзі накритим брудним простирадлом. Інше "піх*й"
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13.07.2022 12:07
+16
Пушилина повесят
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13.07.2022 11:46
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здається вже час пушиліну відправлятися за захарченками, гіві, моторолами і іншими бандюками.
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13.07.2022 11:40 Відповісти
Хіба він там щось вирішує...
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13.07.2022 11:50 Відповісти
Вирішує не вирішує це нехай він там на Божому суді розповідає. Нам цікаво побачити його у морзі накритим брудним простирадлом. Інше "піх*й"
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13.07.2022 12:07 Відповісти
Знаєш яка різниця між захарченками, гіві, моторолами, та пушиліним? Ті троє виродків здохли коли був Порошенко головнокомандувач. А зараз Буба чмо. Не здивуюся, якщо виясниться, що воно з пушиліним кум, сват, або просто однодумець.
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13.07.2022 12:15 Відповісти
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13.07.2022 13:30 Відповісти
Да, Кабздон уже заждался. Но не те рулят спецслужбами...
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13.07.2022 12:44 Відповісти
Пока он будет тявуать по бумажке его никто не тронет.
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13.07.2022 14:26 Відповісти
ну якщо Донецьк зрівняють з землею , то тут нічого лічного
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13.07.2022 11:43 Відповісти
якби в мене була можливість і зброя я би і зрівняв

там все одно залишиолось сміття одне яке зрадило свою країну тому їх вбивати без суду і слідства всіх треба
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13.07.2022 11:53 Відповісти
его головняк сейчас выжить и срать ему на Донецьк! он свое уже хапнул
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13.07.2022 11:59 Відповісти
а я пропоную зберегти життя чепушиліну і таким як він, після того, як його/їх до довічного засудять в Гаазі. Тільки щоб вони відбували покарання не в самій Гаазі, а в Україні. І навіть не в житомирськй критці, а в таких тюрмах особливого режиму, як ізяславська 58-ма чи львівська 48-ма. Серед всіх зеків...
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13.07.2022 11:44 Відповісти
Так. А потом за яйца повесить.
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13.07.2022 11:46 Відповісти
Вже мало б щось від нас прилетіти і Пенісу Душиліну, і їхньому суду, схожому на Окружний адміністративний суд м. Києва - улюблений суд українських президентів.
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13.07.2022 11:46 Відповісти
Пушилина повесят
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13.07.2022 11:46 Відповісти
Да, по частям на руинах Донецкой ОГА с помощью HIMARS.
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13.07.2022 11:48 Відповісти
Тоді дирівців-вішати. Відразу, післяпершего розстрілу
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13.07.2022 11:48 Відповісти
Цю правиву вакханатію може припирити лише ліквідація самого пеніса душиліна і бабано декого з так званих "суддів" у будь-який, бажано терористичний спосіб. Чим цей спосіб буде кривавішим, тим краще він вплине на таке правове шоу.
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13.07.2022 11:48 Відповісти
Ну чепушилка то сам будет повешен. Если ветка не обломится.
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13.07.2022 11:49 Відповісти
чипушилина пора кончать
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13.07.2022 11:50 Відповісти
Итальянский народ казнил фашиста и братана Джугашвили... Бенито Муссолини и его подругу подвесив вниз башкой...
МММщика чеПушилу взорвут ...типа продавца окорочков ЗаХерченко...
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13.07.2022 11:51 Відповісти
Ну, сначала их расстреляли, а потом да. И дуче, и его подстилку Клару Петаччи
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13.07.2022 12:14 Відповісти
Петушилин!
Очень хочется помучаться перед смертью?
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13.07.2022 11:51 Відповісти
тогда внесудебно будут пускать на ремни пленных орков, так сказать око за око
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13.07.2022 11:52 Відповісти
Коли вже цю паскуду пушилу відпрравлять слідом за моторолою ? а з Днецьком зробити те що вони зробили з Харковом я вже не кажу про Маріупль.
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13.07.2022 11:55 Відповісти
Ну а його самого, скоріш за все, стратять через підрив.
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13.07.2022 11:59 Відповісти
як пушка будем страчувати? воно кулю в лоб собі не пустить, дуже серливе й смердюче... чи може й надіється що від його токсинів стачувальниук свідомість втратять?
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13.07.2022 11:59 Відповісти
Пеніс Душілін , тебе не будуть рострілювати украінці , а рватимуть на дрібні шматочки повільно і довго ...... тварюка ти безмозглА 😡‼️
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13.07.2022 12:00 Відповісти
Пушилин напрашивается на смертную казнь утоплением в чемодане *****.
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13.07.2022 12:01 Відповісти
Почему одной ракетой не отправить на небеса МММ сволочь?
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13.07.2022 12:02 Відповісти
Если хотя бы одному пленному воину Украины будет нанесен ущерб ущерб або смерть - то должно означать смертный приговор всем пленным рашистским террористам. Всем до последнего. Т.к. это не пленные воины, а террористы.
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13.07.2022 12:03 Відповісти
коллаборантов будем вешать, как в старые добрые времена=)
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13.07.2022 12:05 Відповісти
пушилін, багато ти чи твої бандюки стратили іноземців! Ті ******** іноземцям гузно вилизуєш так глибоко, що здається до шлунку достаєш!!!
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13.07.2022 12:09 Відповісти
сказав покійник
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13.07.2022 12:13 Відповісти
"Також він додав, що до "суду" зараз готують "понад сто азовців" - странно. Их ведь ЗЕбильеро освободил?
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13.07.2022 12:13 Відповісти
Во всём Порошенко виноват! У зЕлохского нет ни времени и чем думать...
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13.07.2022 12:31 Відповісти
Пора цьому мммщику збиратися до кафе "Ветерок"
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13.07.2022 12:22 Відповісти
Эта МММовская тварь уже не жилец!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.07.2022 12:22 Відповісти
Очумевшему узбеку надо объяснить, что буряты, якуты, и прочие звероподобные племена, включая руссосвинов, для Украины - иностранцы. В случае расстрела этих воинов можно ожидать ответк.
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13.07.2022 12:35 Відповісти
Терорист Душилін, до чого цей трьоп. Ти ї так терорист, після такої страти ти будеш поза законом і будеш знищений за будь-яку ціну протягом декількох тижнів. Ніхто з терористами за обмін цих людей торгуватись не буде, а далі вам вирішувати
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13.07.2022 12:35 Відповісти
Засцить *****... Не тронуть іноземців... Хоча-від довбойобів можна що завгодно очікувати.
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13.07.2022 12:36 Відповісти
Потом не ной, пончик, за то, что тебя расстреляют. Око за око, зуб за зуб.
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13.07.2022 12:39 Відповісти
колись казали, що росія батьківщина слонів (або мамонтів), а тепер вона є батьківщиною БАБУЇНІВ. Пащеки залиті кровю і злобний рик всього стада ось і вся історія. Тепер там балують мокшанці, різновид бабуїнів. Основним їх бізнесом є перепродаж медпрепаратів за бюджет. Особистий друг гея Володіна ( патрона Петушиліна) Шпігель був сенатором, а перед тим сидів за педофілію, його вихованцем був Басков (а потім і зятем) зараз знову сидить разом з іншим педофілом губером з Челябінська, бо обікрали область на пару десятків лямів за раз.. Скоро будуть видосики,якця публіка буде втякати до рейху, недарма спростили паспорти. Там буде одна фотка,записане поганяло і відомість до якого улуса належить.
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13.07.2022 12:40 Відповісти
Тебе, Чепушилін, посадимо на палю!
Це буде самий смердючий Чупа-чупс у Світі...
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13.07.2022 12:41 Відповісти
Якщо хоч одного стратиш, то тебе стратять повішенням за яйця.
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13.07.2022 12:49 Відповісти
Тебе, Пєтушилін ніхто рострілювати не буде - втоплять в сільському туалеті.
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13.07.2022 12:55 Відповісти
Надо предупредить, что исполнение смертного приговора будет означать симметричную ответку по секретному решению РНБО самому Пушилину, судьям, которые выносили приговор, прокурорам ДНРовским, руководству службы исполнения наказаний и так далее. Просто чтобы знали.

Ну или пообещать им удар ХИМАРСов по зданию Донецкой ОГА или где там это чмо кабинет имеет + по зданию апелляционного суда, который будет "слушать" дело и может принять роковое для себя решение . . .
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13.07.2022 13:08 Відповісти
Які судді, які прокурори - це члени терористичного угрупування днр
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13.07.2022 13:37 Відповісти
Пєніс Душилін шось пір'я сильно розпустив, треба взяти за шкірняк і відправити до "Сепара" на чай з пупком Кобзона і Захарченком
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13.07.2022 13:34 Відповісти
что игил,что эти ублюдки-нет разницы!
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13.07.2022 13:38 Відповісти
Хотел написать, что после страти эти организации будут поставлены на уровень ИГИЛа, вместе с террорашкой. И все просто (здравомыслящий мир) будут обязаны бороться с этим нарывом. Кто-то правильный человек толкает эти нарративы в эту душилинскую голову.
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13.07.2022 13:49 Відповісти
а его когда шоб висел пол года на дереве как при людовике 11 м...шоб вороны клювали и клопы солдатики
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13.07.2022 13:47 Відповісти
Вот хочу спитити у бакланова і других зетупоголових - де ліфт для цих зрадників.
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13.07.2022 15:51 Відповісти
и что на это скажет Англия с США?
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13.07.2022 20:23 Відповісти
Пушилін ти і твоє коло закінчать погано
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13.07.2022 20:25 Відповісти
 
 