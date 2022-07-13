Страчувати іноземців будемо через розстріл, - терорист Пушилін
Страту полонених іноземців на частині Донецької області, яку контролюють російські окупанти, обіцяють здійснювати через розстріл.
Про це ватажок донецьких терористів Денис Пушилін заявив в ефірі "Соловьёв LIVE", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Йшлося про іноземців, яким терористи "присудили" страту.
Пушилін розповів, що вони подали "апеляцію", яку має розглянути "суд". Якщо її не задовольнять - іноземців стратять.
"Якщо суд визнає раніше винесені вироки, то вони будуть виконані через розстріл непублічно", - сказав Пушилін.
Також він додав, що до "суду" зараз готують "понад сто азовців".
"Готуються відповідні кроки, десь буде прямий судовий розгляд, десь - трибунал. У кожному випадку індивідуально", - сказав ватажок терористів.
Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітня, громадянин Марокко Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.
9 червня "верховний суд "ДНР" засудив полонених іноземців до страти. Колаборанти дали місяць на оскарження.
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там все одно залишиолось сміття одне яке зрадило свою країну тому їх вбивати без суду і слідства всіх треба
МММщика чеПушилу взорвут ...типа продавца окорочков ЗаХерченко...
Очень хочется помучаться перед смертью?
Це буде самий смердючий Чупа-чупс у Світі...
Ну или пообещать им удар ХИМАРСов по зданию Донецкой ОГА или где там это чмо кабинет имеет + по зданию апелляционного суда, который будет "слушать" дело и может принять роковое для себя решение . . .