На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Днепропетровской области на трассе неизвестный мужчина в балаклаве расстрелял автомобиль, водитель погиб. В области объявлена специальная полицейская операция.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
"27 декабря около 18:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель погиб на месте", – говорится в сообщении.
Для поиска и задержания преступника в области введена специальная полицейская операция.
Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. К поискам подозреваемого привлечены все службы полиции.
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В поліцію чи в "Спортлото" ?
хотятдали, видимо менты ухылянтов всех постреляли бы. если, скажем, окружить (чтобы ухылянт не убег) потом - очевидно - нападение на полицию, попытка к бегству и расстрел. патроны экономят, для фронта, государственное мышление.
Тим поліцейським, я б ще премію видав.
і правильно зробили!
поліцейський захищав життя напарниці
Пошукав сам:
судять копа досі аж гай шумить, до 24.01. він під домашнім арештом, від посади відсторонений
кримінальна справа 62023170030001330, інкримінують в цілому ч.1 ст.115, ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України,
дуже рано говорити що його виправдали чи виправдають
правільно зробив поліцай: "Нє балуй !"
Похований у Києві на Центральній алеї Байкового кладовища (дільниця № 52а).
https://www.youtube.com/shorts/J6jVBe5Smqs
Ану скажи: "Абырвалг"!
живий досi i тому е доказ-https://www.youtube.com/shorts/J6jVBe5Smqs
Як тільки якісь мутні ухилянти то інфи менше нуля.
26 дек. 2023 г.
З оказією, однак. Скочив на день у справах з Херсону до Дніпра і назад. На цивільному авто, не по формі. Зачепив і темно і по-світлому. В обидві сторони- ЖОДНОІ ПЕРЕВІРКИ паролів/документів/вмісту авто (окрім околиць Миколаєва та Херсону, де цей догляд працює ретельно та цілодобово). Є питання: нам то справді ***** стало?