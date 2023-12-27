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На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепропетровской области на трассе неизвестный мужчина в балаклаве расстрелял автомобиль, водитель погиб. В области объявлена специальная полицейская операция.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"27 декабря около 18:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель погиб на месте", – говорится в сообщении.

Для поиска и задержания преступника в области введена специальная полицейская операция.

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. К поискам подозреваемого привлечены все службы полиции.

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На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция 01
На Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль, водитель погиб. Объявлена специальная полицейская операция 02
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Топ комментарии
+22
ігорьок, поліцейського виправдали.

і правильно зробили!
поліцейський захищав життя напарниці
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27.12.2023 21:43
+13
Мадяр пише:

26 дек. 2023 г.
З оказією, однак. Скочив на день у справах з Херсону до Дніпра і назад. На цивільному авто, не по формі. Зачепив і темно і по-світлому. В обидві сторони- ЖОДНОІ ПЕРЕВІРКИ паролів/документів/вмісту авто (окрім околиць Миколаєва та Херсону, де цей догляд працює ретельно та цілодобово). Є питання: нам то справді ***** стало?
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27.12.2023 20:49
+13
а чоловік з півтора проміле (потім під час експертизи встановлено) вдарив поліцейську та зламав її носа
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27.12.2023 21:44
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Або гроші, або жінка
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27.12.2023 20:39 Ответить
Або касап..
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27.12.2023 20:42 Ответить
Ігорьок, коли тебе будуть лупцювати, куда твоя супутниця буде телефонувати?
В поліцію чи в "Спортлото" ?
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27.12.2023 21:26 Ответить
А ви про який випадок. Щось я пропустив напевно. Коли це було в Дніпрі?
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27.12.2023 21:30 Ответить
Цього літа здається , поліцай всадив три кулі в спину за порушення ПДД.
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27.12.2023 21:33 Ответить
Це там де чоловік водій пересів на пасажирське а його жінка на водійське сидіння?
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27.12.2023 21:38 Ответить
а чоловік з півтора проміле (потім під час експертизи встановлено) вдарив поліцейську та зламав її носа
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27.12.2023 21:44 Ответить
Робота в неї така
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27.12.2023 22:09 Ответить
напад на представника поліції при виконанні підлягає силовому відпору, аж на ураження - це однозначна практика в усіх цивілізованих країнах світу. І про таке знають всі громадяни цивілізованих країн. Україна, хоч і не належить до цивілізованих в цьому контексті - але тільки через те, що злочинці це правило ігнорують. Але законодавство в такому контексті де-юре захищає поліцейських при виконанні; хоча, де-факто, на жаль, не завжди. Тобто, подекуди подібний ігнор стосвно наслідків нападу на поліцію проявляють судді; навіть не суди. а окремі судді.
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27.12.2023 22:32 Ответить
то-то все права тцк хотят дали, видимо менты ухылянтов всех постреляли бы. если, скажем, окружить (чтобы ухылянт не убег) потом - очевидно - нападение на полицию, попытка к бегству и расстрел. патроны экономят, для фронта, государственное мышление.
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27.12.2023 23:54 Ответить
Я одразу зрозумів про який випадок йде мова. Просто хотів познущатися трохи з нього)
Тим поліцейським, я б ще премію видав.
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27.12.2023 22:31 Ответить
ігорьок, поліцейського виправдали.

і правильно зробили!
поліцейський захищав життя напарниці
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27.12.2023 21:43 Ответить
пропустив це. Був суд і виправдальний вирок?
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27.12.2023 21:52 Ответить
а ти сумнівався ?
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27.12.2023 21:55 Ответить
ні, але подякував би за посилання
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27.12.2023 22:12 Ответить
бери тег " https://censor.net/ru/tag/841/dnepr_gorod " - сам знайдеш, стор. 2
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27.12.2023 22:49 Ответить
Дарма я поклався на хорошу новину від вас. Просто знаю, що майже неможливий виправдальний вирк через 3 місяці.
Пошукав сам:
судять копа досі аж гай шумить, до 24.01. він під домашнім арештом, від посади відсторонений
кримінальна справа 62023170030001330, інкримінують в цілому ч.1 ст.115, ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України,

дуже рано говорити що його виправдали чи виправдають
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28.12.2023 10:55 Ответить
ну тобто не від вас, а на новину від Dust
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28.12.2023 10:56 Ответить
в морду лиця чи в жопу то деталі

правільно зробив поліцай: "Нє балуй !"
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27.12.2023 21:48 Ответить
бардак в Державі під ЗЄльоним кервництвом !
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27.12.2023 21:46 Ответить
Це точно. Раніше такого ніколи не було.
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27.12.2023 21:48 Ответить
за Гетьмана не було
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27.12.2023 21:49 Ответить
Я так і написав.
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27.12.2023 21:51 Ответить
вибачте, "ЗЄвраг хітьор і коварєн"
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27.12.2023 21:56 Ответить
Маєш право на свою точку зору, якою б вона не була.
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27.12.2023 21:59 Ответить
22 квітня 1998 року Вадима Гетьмана було застрелено у Києві у ліфті власного будинку по вулиці Суворова, 13.
Похований у Києві на Центральній алеї Байкового кладовища (дільниця № 52а).
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27.12.2023 22:27 Ответить
А кто такой гетьман? Ты называешь этим барыгу, основателя партии Регионов, который даже на этой войне сумел разбогатеть. Когда он был президентом, помню как только наши нажали на террористов, он сразу перемирия объявлял. Потом котлы Иловайский, Дебальцевский, забыл?
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27.12.2023 21:58 Ответить
ти ще забув зацитувати з твоєї методички суму, на яку збагатився (у 82 рази), про відкриття магазинів фірми Рошен, про ліпецьку та будапештську фабрики, про те, як вбив брата, ... про пияцтво в літаку ... хех, я навіть не все запам'ятав.
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27.12.2023 22:41 Ответить
Подоляцький забув ще про торгівлю вуглем з терористами написати
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28.12.2023 00:16 Ответить
Ти що - не бачиш, що то "батрак лахтинський"? Він навіть не зрозумів, що писалося про конкретну людину з прізвищем "Гетьман"! У них зараз "досягнення" - деякі вже "опустилися" до того що змушені писать "Путін-*****" на "х ахляцкам" - щоб вдразу на цензорі "нахєр" не послали А це "свіжозаряджений" - ще не битий
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28.12.2023 03:18 Ответить
Брат живий...
https://www.youtube.com/shorts/J6jVBe5Smqs
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28.12.2023 12:24 Ответить
Ти часом в "Подочісткє" нє служил?
Ану скажи: "Абырвалг"!
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28.12.2023 02:50 Ответить
А ще Порошенко вбив брата-пам"ятаете? Тiльки брат
живий досi i тому е доказ-https://www.youtube.com/shorts/J6jVBe5Smqs
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28.12.2023 12:21 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/J6jVBe5Smqs
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28.12.2023 12:26 Ответить
А де номери? Коли якогось роботягу тягають по новинам то і лице не розмите і фамілія і де проживає...
Як тільки якісь мутні ухилянти то інфи менше нуля.
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27.12.2023 20:43 Ответить
Розборки....
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27.12.2023 20:43 Ответить
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27.12.2023 20:44 Ответить
МАБУТЬ ДІСТАЛО, мусора, або братва !
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27.12.2023 20:45 Ответить
Мадяр пише:

26 дек. 2023 г.
З оказією, однак. Скочив на день у справах з Херсону до Дніпра і назад. На цивільному авто, не по формі. Зачепив і темно і по-світлому. В обидві сторони- ЖОДНОІ ПЕРЕВІРКИ паролів/документів/вмісту авто (окрім околиць Миколаєва та Херсону, де цей догляд працює ретельно та цілодобово). Є питання: нам то справді ***** стало?
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27.12.2023 20:49 Ответить
Черкаси .Полтава Кропивницький ...там перевырять )))
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27.12.2023 20:52 Ответить
Бо на блокпостах два завдання - обшукати військових, наче злочинців і облави ТЦК. Мадяр в цивільному шо пенсіонер.
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27.12.2023 21:00 Ответить
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27.12.2023 21:17 Ответить
Можливо це план контролю населення області після побиття ТЦКшників з іншого регіону в Дніпрові?
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27.12.2023 20:50 Ответить
Мабуть той самий невідомий, що і на Шефіра замах здійснював..
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27.12.2023 20:51 Ответить
і на пшонку
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27.12.2023 21:29 Ответить
Що за бійка між ТЦКшниками і цивільними була?
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27.12.2023 20:54 Ответить
ну под Днепром молодые парни в балаклавах обилетили тцкашников из Полтавы с укладкой в реанимацию))видео об событии есть в ютюб утром случайно выскочило))
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27.12.2023 20:59 Ответить
Кацапское подполье? Будет у СБУ работа. Поймают всех, обьявят тех "маладих парней" агентами ФСБ с 2022 года и посадят на 15 лет.
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27.12.2023 21:44 Ответить
военком ??не??
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27.12.2023 20:57 Ответить
а може це був керуля по "розподілу" гуманітарки? зараз це потужно небезпечна проффесія.
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27.12.2023 21:16 Ответить
90-ті!
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27.12.2023 21:27 Ответить
Як на звичайну худобу, за багато галасу.
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27.12.2023 21:39 Ответить
Заказуха
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27.12.2023 21:47 Ответить
поки не скажут хто вбитий то пусті балачки.
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27.12.2023 22:46 Ответить
згоден; хоча для точності - знати би ще хто стріляв...
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27.12.2023 22:50 Ответить
Набагато важливіше - ПО КОМУ стріляли! Якщо знаєш "мішень" - коло його "недоброзичливців" різко звужується! Бо в подібних випадках "випадковість" (вибач за тавтологію) - малоімовірна!
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28.12.2023 03:23 Ответить
Стрєлок
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28.12.2023 08:47 Ответить
Вас не дивує що стріляли по стоячому авто (постріли у водія, авто рівненько стоїть на дорозі без тормозного шлейфу) і вже відомо що нападник був з глушником і в балаклаві.
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28.12.2023 10:22 Ответить
 
 